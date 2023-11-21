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إربد تسجل ربع معدلها السنوي من الأمطار في يوم واحد

11/21/2023 11:27:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سجلت محافظة إربد 24% من المعدل الموسمي للأمطار خلال 24 ساعة، وفق ما أظهرت كميات الأمطار التي سجلتها المحطات التابعة لإدارة الأرصاد الجوية الأردنية خلال فترة تأثير المنخفض الجوي الأخير وحتى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب التقرير الإحصائي الصادر عن "الأرصاد الجوية"، سجلت إربد 108 مللتر من الأمطار في المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة يومي الأحد والاثنين، علما أن المعدل الموسمي للمحافظة يبلغ 449.2 مللتر.

كما سجلت محافظة عجلون/ رأس منيف 118.2 مللتر من الأمطار خلال المنخفض، بواقع 20% من المعدل الموسمي للأمطار والبالغ 586.8 مللتر.

بدوره، قال مدير إدارة الأرصاد الجوية المهندس رائد رافد آل خطاب إن الموسم المطري للعام الحالي بدأ بالتزامن مع الاعتدال الخريفي بتاريخ 21 أيلول/ سبتمبر ويستمر حتى نهاية الثلث الأول من شهر أيار/ مايو وقد يمتد إلى منتصفه.

وحول غزارة الموسم المطري الحالي، أوضح آل خطاب لـ"الغد"، أنه "هذا المنخفض جلب كميات كبيرة من الأمطار وهو مبشّر بالخير لكن لا يمكننا الجزم حول طبيعة الموسم المطري، فهو لم ينته بعد وما زلنا في بداياته ولم ندخل فصل الشتاء".

وأضاف: "التنبؤات الفصلية تشير إلى أن الأمطار في هذا الموسم ستكون ضمن المعدلات، علما أن هذه التنبؤات لا تكون دقيقة أحيانا، كما أن الغلاف الجوي متغير ومتقلب، ما يؤكد صعوبة الجزم بشأن طبيعة الموسم المطري".

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