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حماية الصحفيين ينعى صحفيي الميادين فرح عمر وربيع المعماري

11/21/2023 11:27:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ندد مركز حماية وحرية الصحفيين باستمرار الإرهاب الإسرائيلي واستهدافه الممنهج، والمتعمد للصحفيين والصحفيات.

ونعى "حماية الصحفيين" استشهاد مراسلة قناة الميادين الصحفية "فرح عمر"، والمصور الصحفي "ربيع المعماري" إثر استهدافهما في غارة إسرائيلية في بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان.

وقال "حماية الصحفيين" إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحفيين هو انتهاك وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، مبينا أنه استشهد 55 صحفيا وصحفية في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى 3 صحفيين في جنوب لبنان.

ودعا مركز حماية وحرية الصحفيين الأمم المتحدة، بكافة مؤسساتها، والمؤسسات الدولية بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين والصحفيات، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم بحقهم، حتى لا يُفلت الجناة من العقاب.

وأكد "حماية الصحفيين" أن استهداف الصحفيين والصحفيات الممنهج، لن يُغيّب الحقيقة، فقتل "الشهود لا يقتل الحقيقة"، ولا يطمس جرائم الحرب والإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

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