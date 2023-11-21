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الملك يؤكد: الناقل الوطني أولوية وطنية

11/21/2023 11:27:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، سير عمل الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وأكد جلالة الملك، خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية ضم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والوزراء المعنيين، أن المضي قدما في مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني للمياه) أولوية وطنية.
وأشار جلالته إلى ضرورة أن تنعكس نتائج مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي على المواطنين سواء من حيث تحسين مستوى الخدمات أو إنجاز المشاريع.
ودعا جلالة الملك إلى مواصلة الآلية التشاورية مع القطاع الخاص من قبل الحكومة، لوضعهم بصورة ما تم إنجازه والمتوقع أن ينجز في العام المقبل بكل شفافية ووضوح، وبحث كيفية تجاوز أية معيقات.
ولفت جلالته إلى أهمية تطوير بناء قدرات الوزارات بشكل سريع لضمان تنفيذ خطة الرؤية، وإعداد تقارير شهرية بمستوى الإنجاز، وفق الجدول الزمني المحدد.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قد استكملت الخطوات المطلوبة لمأسسة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لتكون خريطة طريق عابرة للحكومات، لافتا إلى أن العمل في البرنامج التنفيذي للرؤية يسير بالرغم من كل التحديات المحيطة.
بدوره، أوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 26 أولوية لهذا العام، و53 أولوية قيد التنفيذ، فيما تأخّر العمل في 17 أولوية.
وأضاف أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات وزارية لتذليل العقبات التي تعيق تنفيذ بعض الأولويات المتأخرة، وسينتهي العمل بـ 8 منها قبل نهاية هذا العام، مثل إقرار الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل (2023-2027)، وإنشاء مجلس مشترك من قطاع المياه والطاقة والأمن الغذائي والبيئة، إلى جانب الإسراع في إقرار عدد من التشريعات، وبهذا تكون الحكومة انتهت من تنفيذ 87 أولوية من أصل 96 قبل نهاية هذا العام، فيما سينتهي العمل بالأولويات الثمانية الباقية قبل نهاية الربع الأول من العام القادم.

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