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الفايز: قوة الأردن قوة لفلسطين

11/21/2023 11:27:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إطلاق الحملة العالمية لوقف العدوان على غزة، التي أطلقتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، وتدعو بالوقت ذاته إلى العمل على معالجة الأزمة الصحية الإنسانية في قطاع غزة.

وستكون الحملة بست لغات؛ وهي اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة، علما أن هذه الحملة عالمية وسيتم جمع التواقيع عليها؛ بهدف إيجاد حشد عالمي لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

وعبر الفايز الذي أطلق الحملة اليوم الثلاثاء من مجلس الأعيان، بحضور رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل الأستاذ بلال التل وعدد من أعضاء الجماعة عن دعمه الكامل للحملة، وأكد إدانته الشديدة للإجرام الإسرائيلي البشع، والمجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في قطاع غزه وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبين الفايز أن خطاب جلالة الملك والدولة الأردنية بمؤسساتها المختلفة، واضح وحازم وشديد اللهجة، فقد وصف جلالته الاعتداءات الإسرائيلية بجرائم حرب، مشيرا إلى مساعي جلالة الملك على المستويين الإقليمي والدولي، لوقف هذا العدوان ومنع إسرائيل من استمرار جرائمها في قتل المدنيين العزل والأطفال والتدمير الممنهج، وجهود جلالته الرامية إلى ضرورة إيجاد أفق سياسي لإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني، ورفض جلالته لسياسة تهجير الشعب الفلسطيني إلى دول الجوار، مبينا أن جلالته أكد أن التهجير القصري هو بمثابة إعلان حرب وخط احمر لا يمكن القبول به أو السكوت عليه.

وقال إن جلالة الملك عبدالله يؤكد باستمرار، على حتمية استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة، على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس، مبينا أن المطلوب اليوم، هو وجود موقف عربي فاعل لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ومساندة الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، على مختلف الأصعدة نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والحياة والاستقلال.

وقال الفايز إن مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تعبر عن ضمير الأردنيين، فنحن في الأردن على الدوام مع أهلنا في فلسطين، نساند كفاحهم ونضالهم، ونشعر بما يعانون من حصار وتجويع وقتل وتدمير، بسبب الإجرام الإسرائيلي، والأردن بقيادة جلالته ومواقفه ثابتة واضحة، فنحن مع فلسطين ونضال شعبها من أجل الحرية والاستقلال.

واضاف الفايز "إننا نؤمن بأن قوة الأردن قوة لفلسطين، ولهذا فإن المطلوب تمتين جبهتنا الداخلية، والوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، في دفاعه عن ثوابتنا الوطنية والقضية الفلسطينية، وتصدي جلالته للممارسات الإسرائيلية العدوانية"، مستنكرا الصمت الدولي على حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

وعرض الفايز العديد من التحديات التي تواجه عالم اليوم وقال إن منطقتنا تواجه اليوم تحديات كبيرة، بسبب فشل المجتمع الدولي في التصرف بمسؤولية تجاه حل القضية الفلسطينية، وعدم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي بحزم، لإجباره على تنفيذ عشرات القرارات للأمم المتحدة، التي تضرب بها إسرائيل عرض الحائط.

وقال إن العالم يعيش اليوم، صراعات وأزمات سياسية وحروبا أهلية، أدت إلى قتل وتشريد مئات الآلاف وانتشار الفقر والبطالة، وتراجع النمو الاقتصادي وانعدام التنمية، وانتشار قوى الإرهاب والتطرف، ورواج تجارة المخدرات، واتساع الفجوة بين دول الشمال والجنوب، وزاد من هذه التحديات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على أسعار الطاقة والسلع والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

كما يواجه عالمنا اليوم انتشار الجوع والمجاعة في العديد من دول العالم، ويدخل التغير المناخي كتحدٍ إضافي ليعمق أزمة الغذاء العالمية إلى مستوى مقلق، إضافة إلى انتشار تجارة السلاح على حساب قضايا التنمية في مختلف دول العالم، والتي أدت إلى المزيد من الصراعات في عالمنا، حيث تشير البيانات إلى أن إجمالي مبيعات الأسلحة لأكبر منتجي الأسلحة في العالم قد بلغ 592 مليار دولار في عام 2021، مبينا أنه لو استخدمت هذا المبالع في قضايا التنمية ومواجهة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، لكان العالم اليوم مختلفا وخاليا من الجوع والفقر والصراعات.

كما يواجه العالم مشكلة النزوح واللجوء الذي أصبح اليوم مشكلة تعاني منها مختلف دول العالم، وتعود أسبابها إلى معاناة الكثيرين من الاضطهاد والصراعات والعنف، مشيرا إلى أن الفوضى التي تجتاح العالم وما يواجهه من تحديات، أدت إلى اتساع الفجوة بين دول الشمال والجنوب، وبخاصة الفجوة التكنولوجية والتنمية المستدامة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وللأسف أصبحت دول الجنوب والتي تمتلك أغلب الثروات الطبيعية، هي الأشد فقرا والأكثر معاناة، من الصراعات والعنف وعدم الاستقرار السياسي والأمني.

وتم خلال إطلاق الحملة عرض لطبيعة الحملة قدمه رئيس وأعضاء جماعة عمان لحوارات المستقبل، وبينت الجماعة أن قطاع غزة يشهد منذ أكثر من شهر ونصف كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يوشك نظام الرعاية الصحية على الانهيار التام، حيث قتل أكثر من 11,000 فلسطيني، وجرح أكثر من 27,400، وفقد أكثر من 2,700 آخرين، ونزح حوالي 1.5 مليون شخص داخليًا والذين يواجهون ظروفا إنسانية ومعيشية صعبة ومروعة، إضافة إلى النقص الحاد في الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية بكافة أنواعها، وانقطاع التيار الكهربائي الذي بدوره أدى إلى انقطاع الاتصالات.

وقال التل إننا في جماعة عمان لحوارات المستقبل، نوجه نداء عاجلًا إلى المجتمع الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة ولاتخاذ إجراءات فورية ومستدامة لتخفيف معاناة المواطنين في قطاع غزة، ونبين أنه من الواجب علاج هذه الأزمة بشكل شمولي، ليس فقط لمساعدة المتضررين ولكن لدعم حقوق الإنسان الدولية أيضا ومنع المزيد من الآثار الصحية الصعبة العالمية وتبعاتها الأمنية العالمية وذلك من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار والوقف الفوري للأعمال العدائية، وضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية المستدامة وعلى نطاق واسع، بما في ذلك الإمدادات الطبية والغذاء والماء والوقود.

ومن خلال حماية ومساعدة المدنيين والحفاظ على صحتهم، بما في ذلك الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن وذوا الإعاقة والجرحى، وتوفير خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، وضمان التوزيع العادل للمساعدات لتلبية الاحتياجات الأساسية والمتخصصة، إضافة إلى توفير ضمانات البنية التحتية ونظام الرعاية الصحية والإصلاح العاجل للبنى التحتية الحيوية وحمايتها، مثل المستشفيات والمدارس والطرق والمرافق (المياه والكهرباء) للحفاظ على الصحة والرعاية الاجتماعية، إلى جانب دعم العاملين الصحيين وتقديم الخدمات الصحية دون أية عوائق، والعمل على إنشاء مناطق آمنة مستمرة وممرات إنسانية ودعم الحق في العودة للنازحين، مع ضمان الاعتراف بحقوق الإنسان الأساسية وتوفيرها، مثل الحصول على المياه النظيفة والغذاء والرعاية الصحية.

وبينت الجماعة أن التوقيع على الحملة والعريضة، يبعث برسالة قوية إلى الهيئات الدولية المسؤولة عن التدخل في الأزمات الإنسانية، وهذا يمثل خطوة نحو حماية أرواح المدنيين الأبرياء ومنع تصعيد الأوضاع لتصبح أكثر سوءا.

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