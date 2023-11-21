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منتدون عرب يبحثون سبل إعادة دور العالم العربي في ظل معركة طوفان الأقصى

11/21/2023 11:27:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




طاهر المصري : ما يجري في غزة ساهم في تعديل الكفة العربية المتهاوية والمقاومة تحقق أهداف ونجاحات على الأرض أعادت القضية الفلسطينية لمكانتها

عمرو موسى : الموقف الرسمي الأردني والرسمي أفشل مخطط التهجير للفلسطينيين و عملية 7 اكتوبر شكلت هزيمة استراتيجية للاحتلال

عبد الرحيم المعايعة : ما يجري في غزة كشف زيف حديث كثير من دول الغرب عن الإنسانية

حمزة منصور : ضرورة دعم وإسناد المقاومة الفلسطينيّة باعتبارها العقبة أمام الأحلام الصّهيونيّة التّوسّعيّة

بيان العمري : التفكير العربي الجمعي والاعتماد الذاتي ضمانات لبدء تحقيق مكانة ودور للعالم العربي

اكد المتحدثون في الندوة التي عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط صباح الثلاثاء تحت عنوان " "المكانة والدور الدولي للعالم العربي، الواقع والمستقبل" على خطورة وأهمية ما تمر به المنطقة من تحولات في ظل مجريات معركة طوفان الأقصى التي فرضت متغيرات جديدة، وألحقت هزيمة استراتيجية بالاحتلال، مما يتطلب العمل على بناء مشروع عربي جمعي موحد لإعادة الدور والمكانة المطلوبة للعالم العربي على الساحة الدولية وتفعيل القوة الكامنة العربية في مواجهة أخطر مشروع يهدد الأمة العربية وهو المشروع الصهيوني الجاثم على أرض فلسطين، ووقف ما يجري من حرب دموية ضد الشعب الفلسطيني.

وتضمنت الندوة التي تقام على مدى يومين بمشاركة شخصيات سياسية وباحثين من سبع دول عربية بحث التداعيات والتحولات الإقليمية والدولية على المكانة والدور الدولي للعالم العربي وإمكانات النهضة بالمكانة والدور الدولي: الفرص والقدرات والتحديات، و الرؤية العربية لتحقيق التقدم في المكانة والدور الدولي واستراتيجياتها التطبيقية.

وخلال الجلسة الافتتاحية للندوة أشار رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري إلى ما يمر به العالم العربي من مرحلة حرجة وتحولات خطيرة تمر به المنطقة لا سيما في ظل ما يجري في غزة من أحداث من شأنها المساهمة في تعديل الكفة العربية المتهاوية، رغم غياب العمل العربي المشترك، مؤكداً أهمية مسار المقاومة وما تحققه من أهداف وصمود ونتائج ونجاحات على الأرض، واستعادة مكانة القضية الفلسطينية ومسار التحرير رغم التضحيات البالغة والمكلفة ، ورغم ما تمر به القضية الفلسطينية من تحديات وتراجع على مستوى النظام العربي وحالة الانحياز الغربي غير المسبوق للاحتلال الذي يرتكب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد المصري أن فصائل المقاومة فرضت نفسها كلاعب قوي على أرض الواقع سواء في المشهد الفلسطيني في الضفة الغربية وبشكل عام أو المشهد العربي، وإثبات فشل الاحتلال الذي سيظهر ضعفه بعد انتهاء الحرب، الامر الذي يؤكد ضرورة دعم هذه المقاومة والتمسك بها بعد ان وصلت الأمور إلى نقطة اللاعودة، مع دعم صمود وتمسك الفلسطيني بأرضه حتى يتحقق التحرير.

من جهته أكد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان ما جرى من عملية 7 اكتوبر جاء كردة فعل على ممارسات الاحتلال عبر حكوماته المتعاقبة من خرق للقانون الدولي وانتهاكات كان يمارسها الاحتلال بدعم وتغطية من الغرب، وهو ما ظهر جلياً في الحرب في غزة من دعم لكل جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ومنع مجلس الأمن من اتخاذ قرار بوقف الحرب، مبيناً ان الاحتلال لا يتمتع بحق الدفاع عن النفس كونه قوة احتلال.

واعتبر موسى أن عملية طوفان الأقصى ألحقت هزيمة استراتيجية بالاحتلال الذي كان يسعى لتهميش القضية الفلسطينية والتغطية على مشروع الاحتلال، ويسعى لوصم المقاومة على أنها إرهاب، حيث عادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام وتسليط الضوء على الاحتلال، وأن الحديث عن المقاومة ينطلق من إطار مواجهة الاحتلال، مؤكداص استحالة هزيمة حماس لأنها تمثل فكرة مقاومة ضد الاحتلال، وقد نجحت في عرقلة مسار مشروع التطبيع الرسمي العربي الذي كان يسعى لتهميش القضية الفلسطينية وتحويلها لملف اقتصادي.

كما أشار موسى إلى نجاح الموقف الرسمي الأردني والمصري في إفشال مشروع تهجير الشعب الفلسطيني، مع التحذير من استمرار مساعي الاحتلال لتنفيذ هذا المخطط، مؤكداً وجود جهود غربية مستمرة لإفشال أي عمل عربي مشترك، كما أشار إلى تصريحات بايدن بأن التركيز الأمريكي الحالي ينصب على مواجهة روسيا وحماس، مستهجناً الحديث عن أي مسار للسلام فيما تشكل حكومة الاحتلال الحالية المتطرفة أحد أطرافه وفي ظل استمرار الانقسام الفلسطيني.

من جهته اكد نائب رئيس مجلس النواب الدكتور عبد الرحيم المعايعة ان ما يجري في غزة كشف زيف حديث كثير من الدول عن الإنسانية، مشيداً بما يسطره أهل غزة من بطولات أعادت شرف الأمة رغم ما عاشوه من حصار ظالم، كما اشاد بموقف الأردن والموقف الملكي في مختلف المحافل الدولية لوقف الحرب المجرمة والسعي لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد معايعة على ضرورة الوصول لتوصيات حول إجراءات لوقف ما يجري من حرب وإعادة الاعتبار والمكانة للعمل العربي المشترك، وتوحيد الصف الفلسطيني والعمل بمختلف الوسائل على دعم صمود الشعب الفلسطيني بمختلف الوسائل المتاحة.

في حين أشار عضو مجلس النواب الأسبق حمزة منصور على ما يعيشه العالم العربي من حالة تفكك وانقسام وغياب للإصلاح وهيمنة للمشروع الصهيوأمريكي، رغم ما تمتلكه الأمة من مقومات للخروج من حالة الضعف، وتحقيق النهوض وهو ما اكدته عملية 7 اكتوبر، مؤكداً على ضرورة دعم وإسناد المقاومة الفلسطينيّة بكلّ صور وأشكال الدّعم باعتبارها رائدة التّحرّر الوطني والعربي، والعقبة الكؤود أمام الأحلام الصّهيونيّة التّوسّعيّة، وتفعيل لجان مجابهة التّطبيع ودعمها،باعتبارها سلاحا فاعلا في محاصرة العدوّ الصّهيوني.

كما دعا منصور للتّأكيد على ثقافة الوحدة العربيّة والعمل من أجل تحقيقها، وتفعيل صيغ العمل الشّعبي المشترك، وتفعيل العمل الجماهيري لحمل الحكومات على مراجعة سلوكها، والانحياز إلى شعوبها وقضايا أمّتها، وتبنّي مشروع نهضوي حضاري يحقّق ما نصّت عليه دساتيرها، وتفعيل دور وسائل الإعلام ومراكز البحوث والدّراسات لحمل مشروع نهضة الأمّة، والتّركيز على الجيل الصّاعد من الشّباب، والعمل على تفعيل دور الأحزاب السّياسيّة، والنّقابات المهنيّة كطليعة جماهيريّة لإحداث التّغيير المنشود في السّياسات والبرامج.

فيما اكد الدكتور بيان العمري رئيس اللجنة التحضيرية للندوة أن تحقيق الدور المطلوب للعالم العربي يتطلب التفكير العربي الجمعي والجادّ نحو رؤية حضارية شاملة، ورفض مساعي الغرب التعامل مع العالم العربي بشكل تجزيئي لإضعاف دوره، مع ضرورة بناء مشروع نهضوي عربي حضاري يحقق له تدافعاً متوازنا وموازياً للمشاريع الدولية والإقليمية، وينقل العرب من طور الانقسامات والصراعات البينية إلى تحقيق المصالحات وبناء التحالفات التي تخدم الأمن القومي والوطني على حد سواء، وبناء علاقات ندّية مع القوى الإقليمية والدولية، وتفعيل القوة الكامنة العربية في مواجهة أخطر مشروع يهدد الأمة العربية وهو المشروع الصهيوني الجاثم على أرض فلسطين، والذي يمكر ويخادع في سبيل اختراق المنطقة العربية وفرض هيمنته عليها وربط مصالحها الحيوية به حتى لا تقوم لها قائمة مستقلة وليفقدها القدرة على التفكير بمواجهته ودحره.

وأشار العمري إلى تجاهل النظام الدولي للموقف العربي والإسلامي الذي يقف عاجزاً عن نجدة أهل غزة مع تكشّف عدم صدق الادّعاء الغربي حول القيم والأخلاق وحقوق الإنسان تجاه المعركة الدائرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حيث تتعرض غزة لحرب إبادة جماعية على مرأى ومسمع من العالم وقيام دول الغرب بتزويد الاحتلال بالأسلحة الفتاكة لتحقيق ذلك، وترفض أي قرار أممي يطالب بوقف هذه المجازر ووقف الحرب.

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