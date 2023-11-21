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الخصاونة: التهجير أو إنتاج ظروف تفضي إليه بمنزلة إعلان حرب علينا

11/21/2023 11:27:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - قال رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، إن الموقف الأردني بخصوص الحرب على غزة، ارتكز على محددات وتنبيهات متكررة، حددها وأكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني على الدوام وفي كل المناسبات، بأن غياب الأفق السياسي المفضي إلى تجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحيا بأمن وسلام إلى جانب شعوب دول المنطقة بما فيها إسرائيل، سيبقي المنطقة في دوامات متتالية ومتصاعدة من العنف والقتل والعدوان والاعتداء.
وأضاف رئيس الوزراء في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" أجراها مدير مكتب القناة في الأردن الزميل عماد العضايلة، أن غياب الحل السياسي سينقلنا من دوامة عنف إلى دوامة عنف أسوأ، ومن فترة وقف للقتال إلى دوامة عنف أسوأ، ومن ثم إلى انفجار أكبر "وهذا ما حصل، والدليل ما شاهدناه في هذه الحرب الأخيرة على قطاع غزة ".
وتابع الخصاونة، بأن جهد جلالة الملك منصب على وقف الحرب والعدوان الغاشم الذي وصل عدد ضحاياه في غزة إلى 13 ألف شهيد، من ضمنهم 5 آلاف طفل "ولأجل المفارقة، اليوم (أمس) هو اليوم العالمي لحماية الطفل وفقدنا خلاله 5 آلاف طفل غزي خلال 40 يوما من العدوان الذي لم يميز بين طفل وامرأة وشيخ ومدني".
وأشار الخصاونة إلى أن الموقف العربي الأخلاقي، عبر عنه قرار مجلس جامعة الدول العربية الاستثنائي، والذي أكد أن العالم العربي يدين استهداف المدنيين، لافتا إلى أن الموقف العربي موقف أخلاقي، لأنه ارتكز على إدانة استهداف المدنيين، بغض النظر عن جنسياتهم أو عرقهم أو ديانتهم أو أعمارهم.
وأضاف أن "الدم الفلسطيني، والطفل الفلسطيني والمدني الفلسطيني، حياته ليست أقل من حياة أي مدني آخر ولا من حياة أي طفل آخر، وهذا هو الموقف الذي ارتكز عليه حراك جلالة الملك عبدالله الثاني منذ اللحظة الأولى للعدوان".
وأكد الخصاونة أن "جلالة الملك ارتكز على مخاطبة الضمير العالمي في هذا الصدد بخطاب قانوني، يقوم على عدم تجزئة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب، خصوصا بشأن الحماية التي يجب أن تؤمن للمدنيين والمؤسسات المدنية والصحية التي جرى قصفها، وانتهكت هي وكوادرها برغم أنها محمية بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية".
وأضاف الخصاونة "وكأن هناك حصانة ممنوحة لإسرائيل، لكي لا تلتزم وتخرق منظومة القوانين الناظمة للعمليات العسكرية والحرب، والتي تعبر عنها المعاهدات والاتفاقيات الدولية".
وقال "سبحان الله. بخلاف دول العالم إن ارتكبت شيئا من هذه المخالفات انبرى العالم للتصدي لهذه الخروقات، أما عندما أتى هذا الأمر للممارسات الإسرائيلية، وكأن إسرائيل لديها حصانة من تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأكد الخصاونة، أنه وصلنا إلى تطور في مساع قادها جلالة الملك، وأدت إلى تغير تدريجي في مواقف الكثير من الدول الوازنة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأفضت إلى تبني قرار في مجلس الأمن الدولي، بأنه يجب أن يصار الى تأسيس هدن إنسانية وعمليات لتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والطارئة التي يحتاجها قطاع غزة بشكل عاجل.
وأشار إلى أن الجهد سيؤسس لقرار مستدام بوقف إطلاق النار للانتقال بعدها مرة أخرى لإعادة إنتاج الاشتباك السياسي، الذي يوحد وفق عمليات السلام التي انطلقت عام 1991 نواة الدولة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، لتقوم هذه الدولة الفلسطينية الناجزة والمستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح "أن غياب الحل السياسي، لن يقودنا إلى شيء إلا إلى عبثية تكرار ما يحصل في غزة في الوقت الحالي وبصورة أسوأ، وبعد سنوات من الجمود وغياب هذا المسار والأفق السياسي الذي تتحمل إسرائيل مسؤولية كبيرة منه، سواء في إضعاف شريكها الإستراتيجي الممثل بمنظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية الفلسطينية".
وقال الخصاونة، اليوم هذا النموذج أدى لوجود نموذج آخر له اتباع، يرى بأن هناك عبثية في هذا الطرح، ونحن نرى بأنه لا توجد عبثية، والحل يجب أن يكون بإعادة إحياء هذا المسار وفق ضوابط زمنية محددة، تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتضم الضفة وغزة.
وأكد أن الموقف العربي ليس أخلاقيا فقط، وإنما موقف أخلاقي وقانوني، حيث إن من أحد قرارات القمة العربية والإسلامية التي استضافتها الرياض، كان تشكيل لجنة سباعية من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، لتبدأ جولاتها على الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ويشارك فيها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ايمن الصفدي، وبالفعل بدأت من الصين ومن ثم روسيا والمملكة المتحدة، وذلك للتأسيس لإزالة الحصانة القانونية عن إسرائيل بالاستمرار في الانتهاكات والاعتداءات السافرة والجرائم التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي تؤسس إلى فجوة بين أجيال ستؤدي إلى دوامات عنف أخرى، إذا لم يكن الأفق السياسي حاضرا مباشرة، وبعد وقف فوري وسريع لإطلاق النار وإيصال المساعدات".
وأوضح الخصاونة أن كل ما ذكر، يجب أن يكون مصحوبا بالضرورة بالابتعاد عن أي تصعيد بالضفة التي يشكل عنف المستوطنين أو المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية خطا أحمر للأردن لن نسمح به، مؤكدا أن انتاج مثل هذه الظروف التي تفضي للتهجير القسري من إسرائيل، بمثابة إعلان حرب على الأردن، لأنه يشكل خرقا ماديا لاتفاقية السلام.
وبشأن إعلان الحرب، قال الخصاونة إنه عند تلك المرحلة سيستخدم الأردن كل الوسائل الموجودة أمامه لمنع تحقق مثل هذا السيناريو الذي يفضي إلى تصفية القضية الفلسطينية، والإضرار بالأمن القومي للمملكة الأردنية الهاشمية.
وقال الخصاونة، إن الأردن لا يضع هذه الخيارات اليوم مباشرة على قائمة الاستعدادات الأردنية، مؤكدا أن السلام بالنسبة للأردن مؤسس على الحق وإحقاق الحق، وهو خيار الدولة الإستراتيجي، ولكن عندما يتعلق الأمر باختراقات مادية للإطار التعاقدي لاتفاقية السلام من إسرائيل بشكل قد يؤسس لهذه المخاطر على الأمن القومي الأردني، عندها كل خياراتنا ستكون موجودة على الطاولة وهي متاحة.
واوضح أن الأردن اتبع ومنذ اليوم الأول، منهجية متدرجة مع تسارع الأحداث في غزة، هدفت لإعطاء الأردن المجال لتوقيف آلة التقتيل وتوقيف الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في القطاع والضفة، مؤكدا أن هذا التدرج سيستمر به الأردن في إطار من الالتزام بالسلام كخيار إستراتيجي، وضمن الالتزام بمسؤولياتنا الأساسية تجاه أمننا الوطني واستحقاقات السلام التي يجب أن يراعيها الطرف الإسرائيلي بالقدر الذي يراعيها الأردن.
وقال الخصاونة إن اتفاقية السلام تعتبر "أوراقا على رف يعلوها الغبار"، إن لم تحترم استحقاقات معاهدة السلام، وإن جرى خرقها وإن جرى خرق البنود الواردة في معاهدة السلام.
وأضاف الخصاونة، إن وصل الأردن إلى مرحلة بأن هناك خرقا ماديا من جانب إسرائيل في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، فعندها سنتحدث بجدية على أن هذا الخرق خرق مادي، يفتح للأردن الباب واسعا أمام احتمالات متعددة نتحدث عنها في حينه، أما التزام الأردن بالسلام فهو استراتيجي، وهو اليوم يسمح للأردن بالتحرك على قاعدة من علو الكعب الأخلاقي والقانوني الذي يستطيع الأردن من خلاله انجاز الكثير.
وقال، إن التهجير او انتاج ظروف من شأنها ان تفضي للتهجير، سنعتبره في المملكة بمثابة إعلان حرب علينا، لأنه في جوهره يشكل إخلالا ماديا في اتفاقية معاهدة السلام من إسرائيل.
وأشار الى أن الأردن يتعامل مع كل مصفوفة المخاطر بشكل عام على أنها موجودة، ونبني سيناريوهات للتعامل معها قبل أن تصبح حالة وماثلة بمراحلها، لذلك أطلق الأردن موقفه الواضح المعبر لمساندة الأشقاء في مصر، عندما كان هناك حديث عن تهجير لأهالي غزة تجاه مصر، وذات الموقف فيما يتعلق بإنتاج ظروف لتهجير الاشقاء من الضفة.
وأكد الخصاونة، أن هنالك مواقف متقدمة للأردن وحالة من الاتحاد العضوي بين المشاعر الشعبية والمشاعر الرسمية، كما أن هناك تذكرة ماثلة أمام الأردن من خلال إصابة 7 من طواقم المستشفى الميداني الأردني الموجود في غزة في قصف لمحيط المستشفى، تعيد مرة أخرى التذكير بأن مرتبات الجيش العربي امتزجت دماؤها بدماء الفلسطينيين، في اللطرون وباب الواد والآن في غزة.
وأوضح أن الأردن تلقى إشعارات من الجانب الإسرائيلي بإخلاء المستشفى ولم نستجب إلى هذه المطالب، ابتداء من الأسبوع الأول من اندلاع الحرب، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأردنية تجري تحقيقا بظروف هذا القصف على محيط المستشفى، وبعد أن تصل النتائج للأردن سنتصرف على أساسه، لأن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية جرائم حرب نكراء.
وأكد أن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وصل إلى مطار العريش للإشراف على دخول المستشفى الميداني الأردني الثاني إلى غزة، وتحديدا إلى خان يونس، ويضم حاضنات للأطفال الخدج ورأينا المنظر الذي تقشعر له الأبدان، عندما حرموا من الحاضنات التي توفر لهم شريان الحياة.
وقال الخصاونة، هناك مستشفى ميداني أردني جديد في مدينة نابلس، ليسند الجهد الطبي في السلطة الوطنية الفلسطينية، لأن هناك الكثير من المواد الطبية والعلاجية التي وجهتها السلطة باتجاه غزة، وهذا جهد مستمر وسيستمر الأردن في القيام به، بالإضافة إلى عمليات الإنزال لإسناد بقاء المستشفى الميداني الأردني الذي يعمل في شمال غزة، والذي سيبقى عاملا في غزة وهو قائم منذ عام 2009.
وردا على سؤال بخصوص الآليات العسكرية الأردنية المتجهة نحو الأغوار الأردنية، وهي منطقة حدودية مع إسرائيل، والهدف من إرسالها، قال الخصاونة إن الأردن يتعامل اليوم مع ما يحصل في غزة وكأنه يحصل على الحدود الأردنية، وليس على بقعة أخرى من هذا الكوكب، وهو واقع ومأساة واعتداء واشتباك وحرب، حيث إن غزة تبعد عن الأردن أقل من 60 كلم جوا، ومن الطبيعي أن ينتشر وأن يمتد الجيش على هذه الحدود لاعتبارات متعددة، للوقوف بوجه أي محاولات للتسلل قد تعرض المواطن الأردني للخطر، وللتصدي لأي محاولات قد تخطر على بال متطرف من الطرف الآخر للقدوم باتجاه الأردن، وهو أمر طبيعي يأتي في سياق المناورات ودور الجيش الأردني الطبيعي والأساسي، الذي يحيا عليه في التصدي لمهامه الدستورية الأساسية بحماية حدود الوطن وسلامة الوطن.
وعن التداعيات الاقتصادية وتأثر المسارات السياسية والاقتصادية الأردنية بالحرب على غزة، قال إن الأردن يسير بثبات في هذا الصدد، حيث إنه وفي خضم الحرب الغاشمة على غزة، أنجز مراجعة سابعة ناجحة في برنامج التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي، ووصلنا لاتفاقية أولية مع الفريق الفني للصندوق على برنامج جديد يمتد لـ4 سنوات، ويفتح نوافذ تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي للأردن، كما أن الأردن حافظ على تصنيفه الائتماني من منظمات التصنيف الدولية كاملة برغم أن أغلب دول المنطقة والدول المستوردة للنفط، خفض تصنيفها بما في ذلك إسرائيل.
وقال نخطط على الدوام لبدائل مرتبطة بسلع أساسية نحتاجها، بما في ذلك وبمنتهى الوضوح، إن وصلنا إلى مرحلة انقطع فيها الغاز الذي يأتي من حقل "ليفياثان"، ولم نر ما يؤشر بأن هذا الانقطاع سيحصل، لكن إن حصل، فتوجد لدينا اتصالات مع الكثير من الدول، وبالتحديد مع دولتين شقيقتين على الأقل لتوفير هذه البدائل سريعا للمملكة، وستكون بدائل ذات كلف مالية أعلى، لذلك فالأردن يحضر دوما لمثل هذه السيناريوهات، وان كنا لا نراها ماثلة أمامنا اليوم.
وبشأن المياه والاتفاقية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي والبدائل المتاحة، قال الخصاونة، إن الأردن من أكثر الدول فقرا بالمياه، وهو بصدد الانتهاء من متطلبات طرح العطاءات المتعلقة بالناقل الوطني للمياه من خليج العقبة إلى شمال الأردن، وفي 4 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، نأمل أن نصل إلى مرحلة نستطيع فيها فتح العروض ليجري العمل بهذا المشروع الوطني الذي سيغطي احتياجات الأردن من المياه على الأقل حتى عام 2043.
وقال، إن القضية ليست قضية "عملية سلام شامل" بل "سلام شامل"، مؤكدا أننا مقيدون بمسار عملية ابتدأت عام 1991 نظريا، لأنه لدينا الكثير من العملية والقليل من السلام، لذلك يجب الانتقال من مسار سياسي جاد وملتزم من إسرائيل ومن كل الأطراف، إلى المسار السياسي المحدد بجداول وأطر زمنية، نستطيع من خلاله في أطر زمنية محددة وواضحة أن نجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب كل دول وشعوب المنطقة، بما فيها إسرائيل، لأن هذا هو الحل الوحيد للصراع العربي الإسرائيلي، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولإطلاق الطاقات الكامنة لمنطقتنا والتأسيس لتعاون اقليمي.
وأكد أن هذا هو التزامنا وخيارنا الإستراتيجي الذي نتحرك في اطاره، والذي أثبتت دوامات العنف المتتالية التي يتخللها هدن وغيرها، والمحاولات التي سعى إليها بعض الساسة في إسرائيل إلى تكريس الانفصال بين الضفة وغزة، وإلى اضعاف الأطر الفلسطينية التي كانت شريكة في هذا الجهد.. إلى عبثيتها، وأنها لا تنتج استقرارا أو سلاما، وبأن هذا الأمر لا يمكن القفز عليه.
وختم "اليوم، ما يزال العالم الذي تتشكل غالبيته ممن يحكمون العقل ولا يرون العالم من منظور خطابات تحريضية تهدد بالنووي على غزة، ولا من منظور خطابات تحريضية لبعض الوزراء العاملين في الحكومة الاسرائيلية الذين يشجعون على انتاج ظروف متعلقة بتهجير قسري في خطاب يخرق القانون والأخلاق والقيم الإنسانية والعقيدة".
وقال "خطابنا انساني وقانوني مرتكز إلى حق أبلج، وإلى منظومة قيمية عالية، والتزام إستراتيجي بالسلام المؤسس على الحق".-(بترا)

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