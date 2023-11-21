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مخططات التهجير.. كيف يواجهها الأردن والفلسطينيون؟

11/21/2023 11:27:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بخطوات متسارعة ومدروسة، يمضي الأردن في تحركه الدبلوماسي التصعيدي المتدرج، في إعلان رفضة للحرب العدوانية الهمجية الصهيونية على قطاع غزة، والتصدي لمحاولات الكيان الصهيوني بتوسيع رقعة الحرب إلى الضفة الغربية، أو إلى القدس المحتلة.
وفي هذا النطاق، يرى مراقبون بأن هناك حاجة ملحّة لتوحيد القوى السياسية الفلسطينية، واجتراح مشروع وطني، يحاكي حجم التضحيات التي قدمها الفلسطينيون في قطاع غزة، وبقية أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، قبل السابع من أكتوبر الماضي وبعده.
وفيما يحاول بعض المحللين إبراز القلق الأردني من تفاقم حالة السعار الإسرائيلي في الذهاب لتوسيع رقعة الحرب باتجاه الضفة الغربية، تحت وطأة الحلم الصهيوني بتهجير الفلسطينيين، وتكثيف هذا الكيان لحملته الترهيبية بحق الفلسطينيين في الضفة، فإن الأردن الذي يدرك تفاقم هذا السعار لدى قادة الكيان المتطرفين، في ارتكاب كل ما من شأنه تفجير الأوضاع في المنطقة، يدرك أيضا، أنه يمتلك الأدوات التي ستضع حدا لهذا التطرف الصهيوني الذي يتفاقم على وقع ما تتعرض له قواته في حربها البرية على غزة من ضربات موجعة على أيدي المقاومة الفلسطينية هناك.
لذا لم يتوقف الأردن عن جهوده الدولية والإقليمية والعربية، في تشكيل جبهة تساند الفلسطينيين في الضفة، كواحدة من الخطوات الاستباقية لدعم الأهالي هناك، وقد تبدى ذلك في عنوانه المباشر، بإرسال مستشفى ميداني إلى مدينة نابلس، كما سبقها إرسال أطنان من المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية، لتهشيم الحصار التلقائي على الضفة، والذي فرضته ظروف الحرب الوحشية على القطاع، وتسبب بتعثر سلاسل التوريد وفرض نقاط غلق بين المدن الفلسطينية في الضفة، تسببت بنقص في هذه المواد.
ويحتفظ الأردن عادة بأوراق عديدة، يعمل عليها بوضوح وشفافية، ليمكن الفلسطينيين والمنطقة من تجاوز التبجح الصهيوني بقوته الغاشمة، موقنا بأن هذا التبجح، لا يمكنه الاستمرار على حالته، وأن الأداء السياسي الأردني في المحافل الدولية، سيكبحه، وسيضع له حدا، يمنعه من تحقيق أي خطوة من خطواته المتطرفة.
الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" عبلة أبو علبة، كشفت عن أن هناك مخاوف من اتساع رقعة الحرب إلى الضفة الغربية، وأن هذه المخاوف حقيقية، أساسها "مخطط حكومة الاحتلال الفاشية في استكمال مراحل تنفيذ ما يسمى بإسرائيل الكبرى كمشروع استعماري"، وهذا يعني "ضم الضفة قانونيا لدولة الاحتلال".
وبينت أبو علبة في حديثها لـ"الغد"، أن ضم الضفة "قانونيا"، وإن كانت تحت الاحتلال، يعني وقوع ذلك تحت وطأة "احتمالات الاعتراف بهذا الوضع دوليا ورسميا، أكان بتمرير القرار أو بالسكوت عنه، أو الموافقة عليه".
وأشارت في هذا الجانب، الى أن "استمرار الانقسام الفلسطيني الحالي، سيسهل مخطط الاحتلال التوسعي"، لافتة الى ان "الأردن مستهدف رئيس فيه"، مضيفة "بالنسبة للكيان الصهيوني، يعتبر الأردن جزءا من مشروع إسرائيل الكبرى، والضم للضفة الغربية لا يعني الهيمنة العسكرية. لكن هذه المخاطر، تشكل مصدر قلق لنا جميعا في الأردن وفلسطين ودول عربية أخرى، فما يقدم عليه الاحتلال من إجراءات في الضفة، يؤشر بوضوح إلى نية التهجير القسري، وتوفير الظروف لتهجير الفلسطينيين".
كما لفتت أبو علبة، إلى أن التدمير الممنهج للبنية التحتية وما يمارسه الاحتلال من فظائع في قطاع غزة، محاولة لتوفير عوامل التهجير القسري والتطهير العرقي هناك "يعمل الاحتلال حاليا على استكماله"، وفق المؤشرات الميدانية في الضفة الغربية.
وعن المساعدات والإسناد الذي قدمه الأردن الى الضفة الغربية، فيأتي في سياق الدعم الإنساني للفلسطينيين، بهدف كسر الحصار الذي يحاول الاحتلال فرضه على الضفة.
وفي هذا النطاق، رأت أن على الفلسطينيين أن يتكاتفوا ويتوحدوا، اذ اضحت الوحدة بينهم حاجة ماسة اليوم، وهو ما يتطلب "توّحد الحركة الوطنية الفلسطينية، وتقديم مشروع وطني لوحدة قواها".
وأضافت أبو عبلة، "نحن لا ننظر للأوضاع في الضفة أو في غزة من طرف العين، بل من العين الواسعة، فهناك حرب وحشية على غزة والضفة والقدس، ولا توجد مرجعية موحدة للفلسطينيين. الفلسطينيون بحاجة اليوم إلى مشروع كفاحي واستراتيجية موحدة، تقطف ثمار التضحيات الهائلة، تحت عنوان أساسي، أقله زوال الاحتلال وإنهاء الحصار وحق تقرير المصير".
وبشأن المواقف التصعيدية الأردنية الدبلوماسية، أكدت أبو علبة أهمية هذا المسار الصحيح، معربة عن أملها بأن يمتد الموقف الأردني، وصولا إلى إلغاء الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، تلك التي بنيت على معاهدة وادي عربة، كاتفاقيات المياه والكهرباء والغاز، مشددة على أنه "في ظل هذه التطورات، باتت هناك قناعة مؤكدة، بأن الأردن مهدد".
وكتب الرئيس الأميركي جو بايدن، مقالة افتتاحية في صحيفة "واشنطن بوست" السبت الماضي، عبّر فيها عن موقف ناقد لما أسماه "العنف المتطرف ضد الفلسطينيين في الضفة"، قائلا إن "من يرتكب هذه الأفعال يجب أن يحاسبوا"، ملوحا بوقف إصدار التأشيرات للمتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة، مع التأكيد على حل الدولتين، والحكم في ظل السلطة الفلسطينية في هذه الأثناء، سواء في الضفة أم في غزة.
ورأى مراقبون أن هذه الافتتاحية، تعتبر تذكيرا للأميركيين بأن الصراعات في الخارج تؤثر على "الأمن القومي الأميركي"، إذ أكد بايدن، أنه لا بد من توحيد "غزة والضفة"، تحت قيادة السلطة الفلسطينية، في حين رفع الأردن مرارا شعار إعلان الحرب في حال "جرى تهجير الفلسطينيين من الضفة"، معتبرا ذلك خطا أحمر.
وفي هذا السياق، يرى المحامي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي السابق عن محافظة القدس زياد أبو زياد، بأن هناك حاجة لإطلاق مبادرة فلسطينية، تحترم خيار الفلسطينيين داخليا، لتبديد أي محاولات لمصادرة خيار وحق الفلسطينيين في سلطة فاعلة وموحدة ومؤثرة، تستعيد زمام الأمور سياسيا.
وقال أبو زياد في حديث لـ"الغد" عبر الهاتف، إن حالة الجمود في السلطة الوطنية تهدد الفلسطينيين في الضفة وغزة، وتفتح باب الأطروحات الخارجية، قائلا إن "هناك أحاديث متداولة بين الإسرائيليين والأميركيين حول سلطة وطنية مجددة".
وقال "باعتقادي أن الفلسطينيين اليوم، على قدر عال من الوعي السياسي لاختيار من يمثلهم، وبالرغم من أن قضية التهجير وإن كانت تشكل هاجسا لدى الأردن، إلا أن الفلسطينيين أنفسهم في الضفة كما هو الحال في غزة، يرفضون النزوح إلى هذه الخيارات، ولن يعيدوا نكبة العام 1948 فالكل متشبث بأرضه. كما أن الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة، تأتي ضمن سلسلة ممارسات الاحتلال الاستفزازية المستمرة.
ورأى أبو زياد أن الموقف الأردني المشرف؛ الدبلوماسي والسياسي، والذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، والحكومة الأردنية، يأتي في سياق التضامن التاريخي مع الفلسطينيين، معتبرا بأن المخاوف من تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، قد تكون مشروعة، لكن "هناك تهويل إسرائيلي بهذا الخصوص".
وأضاف "ربما هذه المخاوف مشروعة، لكن الوضع على الأرض في غزة يختلف كليا عن الضفة التي تتعرض للاعتداءات باستمرار، وليست بمعزل عن الجرائم الإسرائيلية المتكررة. الوضع في غزة سيئ جدا، وخانق جدا، والاحتلال يسعى لتصوير أن التعامل مع الضفة الغربية خطر ديموغرافي على الأردن. شخصيا أعتقد بأن هناك مبالغات في هذا الأمر بسبب الأصوات المتطرفة لدى الاحتلال".
وبين أن أثر الفصائل الفلسطينية في الضفة، أقل نسبيا من القطاع، وقال "الحرب على الضفة ليست جديدة. نحن فيها منذ عام تقريبا، يوميا هناك مداهمات ومناطق ساخنة وقتل واعتقالات وتدمير. باعتقادي أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحت قيادة السلطة، لا يمكن أن تعيد ما حصل في الانتفاضة الأخيرة".
في المقابل، شدد أبو زياد على أن الفلسطينيين اليوم بحاجة لاختيار من يمثلهم، في ظل تراجع الأداء السياسي الفلسطيني خلال العشرين عاما الماضية، مضيفا أن "إسرائيل سعت لأن يحظى الفلسطينيون بسلطات ثلاث، وكان الرئيس الراحل أبو عمار (ياسر عرفات) يقول لي كيف كان يضغط لأن يكون هناك مجلس تشريعي فلسطيني، يضم نوابا بعدد أعضاء البرلمان الأردني آنذاك (88 نائبا). ومنذ العام 2006 اختزل الفلسطينيون سلطاتهم بالسلطة التنفيذية، وبرغم أن الموضوع ليس سهلا، لكن الأطر القانونية موجودة في القانون الأساسي الفلسطيني، وهناك مرجعيات يمكن الاستناد إليها في الخروج بتوليفة جديدة، يمكن التوافق عليها. نحن بحاجة لمبادرة فلسطينية في كل الأحوال لكسر هذا الجمود السياسي".

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