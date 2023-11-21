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أربعة عوامل رئيسة لنجاح المقاطعة

11/21/2023 11:27:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة







في أربعينيات القرن الماضي قررت جامعة الدول العربية مقاطعة "إسرائيل" وكل من يدعمها في خطوة تهدف لقطع خطوط الإمداد أمام محاولات دعم الكيان الوليد، عسكريا واقتصاديا.
تلك المقاطعة الرسمية أخذت أشكالا ثلاثة، الأول: عدم شراء البضائع والمنتجات من "إسرائيل"، الثاني: "عدم التعامل مع الشركات الأجنبية التي تتعامل مع "إسرائيل"، الثالث: عدم شراء المنتجات من الشركات التي تشحن بضائعها عبر المنافذ الإسرائيلية.
ورغم تفاوت الالتزام بالمقاطعة من قبل الدول العربية نفسها آن ذاك، إلا أن جامعة الدول قدرت الخسائر المباشرة للكيان الصهيوني بـ90 مليار دولار و46 مليارا بشكل غير مباشر.
اليوم، وبعد مرور 75 عاما، يعيد التاريخ نفسه، لكن باختلاف جوهري، فالمقاطعة عادت هذه المرة بقوة بقرار شعبي لا رسميا، فمعظم الدول العربية وكثير من دول العالم ما زالت ترتبط بـ"إسرائيل" اقتصاديا وعسكريا، بشكل معلن وغير معلن، رغم حرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني وقتله آلاف الفلسطينيين على رأس الشهود.
وتعوّل الحملات الشعبية في مقاطعة الكيان الإرهابي ومن يدعمه على قدرتها في التأثير اقتصاديا إلى أبعد حد، في ظل عجزها عن التأثير في الميادين الأخرى الأكثر فاعلية.
وحتى تنجح حملات المقاطعة الشعبية لا بد أن ترتكز على أربعة قوائم رئيسة:
قرار المستهلك بالاستمرار في المقاطعة: انتشرت حملات المقاطعة مثل النار في الهشيم بمجرد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، فلم يكن ممكنا لكثير من الناس التعامل مع منتجات الدول التي تدعم الكيان الغاصب ومنتجات الكيان نفسه.
وانتشرت المقاطعة على نطاق واسع، فحال الأسواق يشير بعد مرور 46 يوما على وضوحها وضوح الشمس في رابعة النهار.
وفي ظل حالة العداء التي كرّسها الاحتلال الصهيوني على مدى الأيام الماضية وسط مشاهد الإرهاب اليومي، أصبح شراء المنتجات الداعمة للكيان بمثابة عقد صفقة "للشراكة في إراقة الدم الفلسطيني".
وهذا ما يُعوَّل عليه في استمرار حملات المقاطعة تحت ضغط الكبت والتعاطف مع الفلسطينيين، وهو العامل الأول لاستمرار المقاطعة.
تحول التجار للاستيراد من مناشئ أخرى: فيما يستمر كثير من الناس في البحث عن منتجات دول غير داعمة للكيان الصهيوني فإنهم يعوّلون على التجار في استيراد المنتجات من دول محايدة لا تدعم الكيان، ما يجعل الأمر أسهل عند التسوق.
وفي حال انخراط التجار جديا في هذه الحملة، ستبدأ الأسواق تتخلص من البضائع الداعمة شيئا فشيئا أو تراجع حصتها بشكل كبير، وهذا العامل الثاني في نجاح المقاطعة.
رفع جودة المنتجات الوطنية وتخفيض أسعارها: لجأ كثير من المتسوقين إلى شراء المنتجات الوطنية، ما جعل الطلب يتضاعف على الصناعة المحلية، وفي هذه الأثناء بدأ كثير من الشركات المحلية بالترويج لمنتجاتها بشكل أوسع لزيادة حصتها في السوق.
ويعوّل المستهلكون المقاطعون على أمرين: الأول، جودة الصناعة المحلية، والثاني، انخفاض أسعارها.
وأكثر ما يحتاج الصانع الأردني اليوم لتكثيف العروض السعرية (سيما في واجهة المولات) حتى لو كان على حساب الربح في البداية للتعريف بوجود المنتج وإتاحة تجربته.
كما يقع على عاتق "المولات" مسؤولية دعم المنتج، عبر تخصيص أماكن مميزة لعرض المنتجات المحلية بكلف أقل، وهذه الإجراءات كلها تشكل العامل الثالث لنجاح المقاطعة.
الدعم الحكومي: لا بد للحكومة أن تؤدي دورها بخفض كلف الإنتاج سيما الطاقة، لمنافسة المنتج الأجنبي إضافة إلى زيادة تفضيل المنتج الوطني بالعطاءات، وفرض قيود على بعض المستوردات، وفي حال أداء الحكومة واجبها تكتمل أركان المقاطعة الأربعة.
كل دينار ينفق على الصناعة المحلية يدخل للاقتصاد (2.17 دينار)، بينما يخسر الاقتصاد 50 % من كل دينار ينفق على السلعة المستوردة، أي أن كل دينار على الاستيراد يذهب نصفه لخارج البلاد على حساب الاحتياطي والعجز التجاري.
المنتجات الأردنية تصل إلى 144 بلدا، والقطاع الصناعي ينتج 1500 سلعة، وتصل حصته إلى 46 % من السوق المحلي، وتبلغ قيمة الإنتاج القائم 17 مليار دينار، وعدد السلع المصدرة نحو 1400 سلعة.
يوجد في المملكة حوالي 17 ألف منشأة صناعية، باستثمار يقدر بـ 15 مليار دينار، توفر 260 ألف فرصة عمل، وتصل مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما 25 %.

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