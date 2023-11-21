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اليوم العالمي لنحر أطفال غزة

11/21/2023 11:27:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. محمود أبو فروة الرجبي






للأسف فإنه لا طعم ولا لون ولا رائحة للاحتفال هذا العام باليوم العالمي للطفل، في ظل قتل 5500 طفل فلسطيني في غزة، ووجود عدد هائل من الجرحى، وآخرين مفقودين، إضافة إلى آلاف الهائمين على وجوههم بسبب فقدانهم لعائلاتهم.
يحتفل العالم باليوم العالمي للطفل في يوم 20 تشرين الأول من كل عام، وقد جاء في وصف هذا اليوم من خلال موقع الأمم المتحدة بأنه يأتي "لتعزيز الترابط الدولي، وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم".
ويتساءل المرء بحسرة، ترى هل يمكن اعتبار أطفال غزة جزءا من أطفال العالم الذي تحتفل بهم الأمم المتحدة التي لا يتعدى دورها في حملة التطهير العرقي التي يقوم بها عتاة الصهاينة في غزة على إبداء القلق وأحيانا الإدانة الخجولة، أما سعادة رئيس منظمة الصحة العالمية فدائما مفزوع لـما تقوم به "إسرائيل" من اقتحام المستشفيات، ولكننا لم نجد للآن أي ترجمة لهذه التخوفات إلى واقع يحمي أطفال غزة لنحتفل بهم مع أطفال العالم.
لا يقف التهاون والتخاذل الدولي أمام ما يحصل في غزة إلى هذه الدرجة، بل يصل الاستفزاز غير الأخلاقي إلى أن هناك من يدعو الضحايا الفلسطينيين إلى ضبط النفس بالمستوى نفسه الذي توجه فيه الدعوة إلى السفاح الإسرائيلي؟ وكأنهم يقولون للطفل الخداج في مستشفى الشفاء: لا تصرخ بجلادك الإسرائيلي وهو يقطع عنك حبل الحياة، واضبط نفسك، وإلا فإنك ستوصف بالإرهابي، في عالم فقد بوصلته، وكل معاييره، وتاه في غي غير مسبوق.
كيف يمكن الاحتفال باليوم العالمي للطفل، والإحصائيات الصادمة تقول إن سلطات الاحتلال قامت باعتقال ما لا يقل عن عشرة آلاف طفل منذ عام 2015 في فلسطين، وكيف لنا ألا نضحك – ولتعذرنا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الديمقراطية العريقة، وكل قلقها على أطفال غزة – ونحن نقرأ ما كتب في موقع الأمم المتحدة مثلا "ويتيح اليوم العالمي للطفل لكل منا نقطة وثب ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى نقاشات وأفعال لبناء عالم أفضل للأطفال". فهل أطفال غزة جزء من العالم لندافع عن حقوقهم يا سادتنا في الأمم المتحدة وفي دول العالم؟
وسؤالنا الآخر هو: هل يعني العالم الأفضل المساواة بين أطفال العالم، وكيف لنا أن نفرح عندما يقوم مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي بالتردد في وصف ما تقوم به إسرائيل من قصف للمدنيين في غزة بأنها جرائم حرب، فإذا كانت أوروبا بعظمتها، وحضارتها العظيمة لم تستطع للآن أن تصل إلى مفهوم المساواة بين البشر بغض النظر عن دينهم، وأصلهم، ولون بشرتهم، وعيونهم، فماذا نرجو من الدنيا؟
كيف سنحتفل باليوم العالمي للطفولة، وقادة دول العالم الأول يصرحون ليل نهار بأنهم حزينون لمقتل بعض المدنيين الإسرائيليين لا يتجاوزون العشرات، بينما لا يشكل لهم رقم (12500) إنسان ماتوا تحت القصف الأعمى، وبدعم غربي مباشر وبمال دافع الضرائب في تلك الدول، ثم لا يرون إلى 5500 طفل فلسطيني استشهدوا بطريقة بشعة، وكأنهم شفافون غير موجودين.
أصموا – هم – أسماعنا لسنوات طويلة بضرورة أن نربي أطفالنا على تقبل الآخر، والاعتدال، والابتعاد عن الكراهية، والإرهاب، وكلها موجودة في ثقافتنا بشكل حقيقي، نطبقها على أرض الواقع، ولكل الناس بغض النظر عن مكان ولادتهم، أو زراق أو خضار عيونهم، وعندما جاء الـمحك الحقيقي سقطت الأقنعة كاملة، فإذا هم – لا ينظرون إلينا كبشر- بل كقطيع من الناس لا حقوق لهم سوى بترديد ما يقولونه هم.
ترى.. هل سنقبل بعد اليوم أن تأتي منظمة غربية لتعلمنا الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولينظر إلينا – أبو عيون زرق- ويقول لنا إننا يجب أن نكون معتدلين، وأن نكرر أمامه ألف مرة براءتنا من كل مساوئ الدنيا، وبأننا متسامحون ونتقبل الآخر، وكأننا متهمون حتى تثبت براءتنا؟
عن أي اعتدال يتحدثون؟ وعن أي عهر يتكلمون؟ هل سنتعلم منكم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأنتم تفصلون موظفا من عمله لأنه أبدى أسفه لسقوط ضحايا من الأطفال في غزة، وهل سنثق بكم بعد اليوم، وأنتم تعتقلون طالبة أردنية لأنها نظرت بحزن لـما يحصل لأبناء وبنات جلدتها، فقررت أن تعبر عن رأيها فيه، فيتم اعتقالها، ليصار بعد ساعتين إلى إطلاق سراحها؟
أي عالم مجنون نعيشه، عالم مادته الخام النفاق، يعيش على طاقة الكذب، والغش، والتمييز، والتحيز الأعمى، والذعر من انتقاد دولة الاحتلال، وكأننا نعيش في ظل حكومة عالمية ديكاتورية لا تقبل حتى مجرد التنفس في غير الوقت المسموح به، ثم يأتون ليطالبوننا بالديمقراطية، وبالحريات العامة، وهم أبعد ما يكونون عنها في أي موقف له علاقة بانتقاد دولة الاحتلال.
لن نحتفل هذا العام باليوم العالمي للطفل، بل بعام الأطفال الشهداء، ولتعذرنا الأمم المتحدة لأننا واقعيون، ونرى أن العالم يحتفل بالحقيقة، بعام نحر الطفل الغزي.
لك الله يا غزة، وطوبى لكم يا أطفال فتحوا عيونهم على قنابل المدافع، والطائرات، والقصف، والتشريد، بدلا من رؤية بلالين الاحتفال، وسماع أصوات التمنيات بعام سعيد، وفي الحقيقة ودون مجاملة، العالم كله يحتفل باليوم العالمي لنحر الطفل الغزي، وتبا له من عالم!

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