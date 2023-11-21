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على ماذا يراهن الاحتلال في حربه الطويلة على غزة؟

11/21/2023 11:27:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان – أكد خبراء ومحللون سياسيون، أن عدم تحقيق أي هدف من أهداف الحرب الصهيونية على غزة، بعد نهاية اليوم 46، يضع جيش الاحتلال، في موقف متأزم مع الشارع الداخلي فيه، وأمام المجتمع الدولي الداعم له.
ولفتوا إلى أن إطالة أمد الحرب على غزة، تأتي لرغبة رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو لتحقيق أي "إنجاز" له، خصوصا في ظل المقاومة الثابتة التي يلقاها في أرض الميدان، من حركة المقاومة.
وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد الشنيكات، إن الاحتلال الصهيوني يمارس سياسة الغموض في هذه الحرب.
وأكد في تصريح لـ"الغد" أن الجيش الصهيوني، أعلن في البداية، أن أهدافه هي القضاء على حركة "حماس" نهائيا وإعادة الأسرى والمختطفين، لدى الحركة، وتولي العمل الأمني بالقطاع وكان رافضا لصفقة الأسرى، وكانت تصريحاته متغايرة وغامضة "بين نقبل أو لا نقبل".
ولفت شنيكات، إلى أن الحرب الطويلة لها سيناريوهات عدة، حيث أن الكيان الصهيوني إن قبل بأول صفقة للأسرى، فإنه سيوقف إطلاق النار، لخمسة أيام، وفي ضوء هذه المعادلة هناك صفقة ثانية سيتم الإفراج فيها عن خمسين شخص آخرين، وبالتالي فإن الوقت كفيل بإعادة النظر بالحرب كلها.
وأضاف "في هذه الحرب، دخل فيها فعليا حزب الله والحوثيون في اليمن باحتجازهم للسفينة". وأشار إلى أن سيناريو الحرب الأول كان يتجه لحرب طويلة لنتنياهو وهو المسؤول عن الفشل الأمني في 7 أكتوبر لإعادة ترميم صورة الردع الصهيوني وأن حماس على مدار العقدين الماضيين صنعت لدولة الكيان أرقًا.
وقال شنيكات إن إسرائيل ترى أنه "إذا حصلت صفقة الأسرى بالاتجاه المطلوب، ربما تعود للمربع الأول، كضربات متفرقة من حماس كما ستبقى الأخيرة جزءا من اللعبة".
ولفت إلى أن هناك دعما أميركيا كبيرا للحرب الطويلة في غزة، وفي ذات الوقت هناك استطلاعات في الولايات المتحدة تشير إلى نظرة سلبية، لدور الرئيس الأميركي جو بايدن في عدم إنهاء الحرب.
وقال شنيكات إن هناك تراجعا كبيرا في شعبية بايدن لذلك فإن "الحرب الطويلة كخيار له قيوده، وليست كل الفرص متاحة أمامه، خصوصا بالحديث عن اليوم 46 من الحرب دون تحقيق الكيان لأي منها".
وأشار إلى أنه لم يتم القبض، أو قتل أي من قيادات حماس، وهناك فشل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لحقه فشل وراء فشل إلى هذا اليوم.
وأكد شنيكات "نحن في حالة مخاض، ولو كان الأمر بيد نتنياهو لاستمرت الحرب طويلا ليتجنب أي مساءلة من الاتجاه السياسي، ولكن هناك تغيرات وقواعد هذه الحرب، فيها تغير هائل بالأفكار والإستراتيجيات والأهداف والتكتيكات.
وأكد أنه من غير المتوقع، حتى هذه اللحظة أن تكون الحرب طويلة لأشهر، وقد تنتهي بأي لحظة بعدم استمرار القصف أو صفقة تبادل أسرى أو تسويات سياسية.
بدوره أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، أن الاحتلال لا يبحث عن حرب طويلة لأنها مكلفة سياسيا واقتصاديا وإنسانيا.
وقال الماضي "لا أعرف إن كان هدف التفكير الصهيوني، بموضوع إطالة الحرب ستنعكس إيجابياً على المصالح الإستراتيجية الإسرائيلية بشكل أو بآخر".
ولفت إلى أن حكومة الاحتلال تحاول ترويض المنطقة لصالح مشروعها، وأن الحرب ضد مصالحها، بإظهار دولة الاحتلال، كقوة ملهمة في الشرق الأوسط من خلال الديمقراطية والصناعة والتكنولوجيا والقوة العسكرية.
وأضاف الماضي "هناك مجموعة من الأهداف، يريد أن يحققها الاحتلال، أولها القضاء على حماس ككيان سياسي، يعطي شرعية للمقاومة في قطاع غزة".
والهدف الثاني بحسب الماضي، هو إطلاق سراح الأسرى دون أن تقدم دولة الاحتلال، تنازلات كبيرة لحركة حماس والمقاومة.
وبين أن تقديم التنازلات، هو اعتراف بوجود حماس ككيان سياسي في قطاع غزة، مستمر وسيبقى في السنوات القادمة، وهذا ما لا تريده إسرائيل.
وقال الماضي، إن الكيان الصهيوني، اكتشف بعد هذه الحرب أن التعايش مع حركات مقاومة في جانب الأراضي المحتلة في الجنوب سيشكل حالة من القلق الدائم له، لذلك فهو مهتم حاليا بتحرير الأسرى، ومحاولة القضاء على حماس كحركة سياسية والتمهيد لذلك عسكريا كما يحدث الآن.
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يريد خنق حماس سياسيا من خلال المجتمع الدولي، وبعض الدول العربية التي لم تعد تؤمن بحق الحركة في المقاومة.
واختتم الماضي حديثه قائلا "لا أعتقد بأن الحرب ستطول وإطالة الحرب ليست من مصلحة إسرائيل ولا للمخططات في الشرق الأوسط والتنمية الاقتصادية".
من جانبه، قال المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، إن حرب غزة 2023، تختلف عما سبق، فهي المرة الأولى منذ نصف قرن، التي تعلن فيها إسرائيل الحرب رسميا، الأمر الذي يعكس رغبة صهيونية، بإعادة احتلال القطاع والقضاء على حركة حماس وجناحها العسكري وبقية الحركات الفلسطينية الأخرى وعلى رأسها حركة الجهاد الإسلامي.
وأوضح الحجاحجة أن هذا السيناريو يتطلب اجتياحا بريا، وخوض حرب مدن، خاصة أن نظرية الحروب التي تُحسم جوا والتي نجحت ضد صربيا في 1999، لم تنجح لا في جنوب لبنان ولا في غزة خلال العشرين سنة الأخيرة.
وأضاف أن "حركات المقاومة الفلسطينية أكثر قدرة على الصمود من الجيوش النظامية، الأمر الذي أجبر تل أبيب على خوض حروب برية في غزة رغم تسيدها سماء المعركة، إلا أنها في كل مرة تضطر للانسحاب، نظرا لحساسيتها للخسائر البشرية".
وأكد أن "جيش الاحتلال بعدها كان يضطر للتفاوض مع حماس حول تبادل الأسرى"، مشددا على أن محاولة جيش الاحتلال، التوغل داخل مدن وأحياء غزة، من شأنه رفع التكلفة البشرية للحرب وإطالة زمنها، لأنه سيضع قواته ومدرعاته تحت مدى أسلحة مقاتلي حركة حماس، ما يلغي التفوق التكنولوجي للجيش الإسرائيلي، ويجعل القتال من مسافة صفر.
وتابع الحجاحجة "حتى لو تمكن جيش الاحتلال، من احتلال كامل قطاع غزة، فإن قدرته على البقاء، في القطاع لمدة طويلة محلّ شك، فمدة الحرب مرتبطة بمدى صمود الفصائل الفلسطينية وتكتيكها، وهل ستخوض حرب مدن أم تفضل حرب العصابات، التي لا تتطلب التمسك بالأرض، وإنما الكر والفر والكائن".
وقال إن مدة الحرب وفق أهداف تل أبيب، ترتبط ايضا بقدرتها على استعادة قدرة الردع، ومدى توسع هذه الأهداف أو تقلصها، بناء على تطورات الحرب، وهل هناك ضغط دولي يجبر الجيش الإسرائيلي على وقف مجازرها في غزة، أم أن شظايا الحرب ستطال دولا أخرى مثل لبنان، ما يؤدي إلى توسيعها بقصد أو بدون قصد.

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