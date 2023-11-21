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هل يجهض بقاء 800 ألف غزي في شمال القطاع مخطط التهجير؟

11/21/2023 11:27:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان – يرى محللون سياسيون أن العملية العسكرية الوحشية التي يشنها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة مقسمة إلى ثلاث مراحل، تبدأ بتفريغ شمال المنطقة من سكانه، والدفع بهم نحو الجنوب، ومن ثم تفريغ الجنوب نفسه من سكانه ومن المهجرين من شماله، وصولا إلى طردهم خارج غزة بصورة نهائية وقطعية تضمن عدم عودتهم مجددا.
لكن المحللين أكدوا لـ"الغد" أن "المخططات الصهيونية تلك فشلت، إذ ما يزال نحو 800 ألف من سكان الشمال موجودون فيه، كما أن أهالي غزة لن يقبلوا الخروج من القطاع وتحت أي ظرف كان".
وفي هذا الصدد، أكد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط د. جواد الحمد، أن "هدف الكيان الصهيوني كان تفريغ قطاع غزة من الأهالي، والذي كان يبدو له بأنه أمر سهل في البداية".
وبين الحمد أن الحرب البرية على غزة ولدت قناعة لدى الصهاينة باستحالة هزيمة حركة حماس عسكريا في القطاع، وبالتالي فإن الحل الوحيد إحداث مأساة كبيرة إنسانية، سواء بنشر الأوبئة، أو القضاء على الحاضنة الشعبية بالكامل.
وأضاف: "كل ذلك سيمكن الاحتلال من القيام بعمليات عسكرية عنيفة جدا ضد المقاومة وحدها، وعبر الجو والبحر والبر، وبذلك يصبح 2.5 مليون غزاوي خارج دائرة فلسطين، ليحل بدلاً منهم المستوطنون الصهاينة مستقبلاً".
ولفت إلى أن "هذه هي الفلسفة القائمة اليوم، في وقت تؤمن تيارات اليمين الصهيوني، واليمين المتطرف الحاكم، والمتدينون، تؤمن جميعها بفكرة القضاء على الشعب الفلسطيني كاملا، ليس في غزة والضفة وحدها، بل في العالم أجمع".
كما أن "بعض هؤلاء يعتقدون بأن ديفيد بن غوريون أخطأ عندما توقف عن المذابح عام 1948 بحق كل الفلسطينيين، وهذه الأيديولوجية المتوحشة تعد خارجة عن كافة القيم والمبادئ، والأعراف والقوانين البشرية"، بحسبه.
وشدد على أن "اليمين الأميركي الحاكم يتماهى مع تلك الفلسفة، إذ يمتلك كذلك أيديولوجية التوحش، ويعمل على تحويل ضباطه وجنوده لما يعرف بالتاريخ بمصاصي الدماء، بحيث يتغنون بقصف المنشآت المدنية، ويفرحون بقتل الأطفال".
ولفت إلى أن "استهداف القوات الصهيونية شمال غزة منذ بداية العدوان جاء لكون يتسم بأنه مناطق زراعية ويمكن تفريغه بصورة أسرع، مع دفع الغزيين تدريجيا إلى الجنوب المحاذي لمعبر رفح".
وتلك الخطة، بحسبه، "ستؤدي بنحو 2 مليون غزي تلقائياً للاندفاع باتجاه خارج معبر رفح، لذلك كانت هنالك ضغوطات تمارس على مصر والدول العربية الأخرى، بتمويل المخيمات في منطقتي سيناء ورفح المصرية، وتوفير المستشفيات الميدانية والخدمات فيها".
وقال: "بات هنالك عزوف كبير عن تطبيق النظرية، وهناك تخوفات كبيرة من الدول العربية من أن تصبح هي من تتحمل مسؤولية تلك الخطة، وخاصة الأردن على وجه التحديد عندما اعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب".
و"يكمن أحد الأهداف الرئيسية للعملية الصهيونية البرية في استخدام القوة العسكرية لتحقيق مخططات الكيان السياسية والاستراتيجية، وتصفية المقاومة"، في رأي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية د. وليد أبو دلبوح.
لكن الهدف العام، بحسبه "هو تفريغ قطاع غزة، وتهجير سكانه، ثم الذهاب نحو الضفة لتحقيق مخططهم بضم فلسطين، وتصفية القضية الفلسطينية".
وقال أبو دلبوح: "العملية التي تجري في غزة حاليا تأتي على مراحل، الأولى تبدأ بتفريغ شمال غزة ومن ثم الجنوب، وعبر تصفية المقاومة، وبعدها احتلال القطاع كاملا، أو ضمه إلى مصر، وتاليا إنهاء أي وجود للسيادة الفلسطينية على هذه الأراضي مستقبلاً".
وفي اعتقاده، "ما يجري حاليا في غزة يعد بمثابة مختبر للصهاينة حول كيفية التعاطي مع العدوان الذي يحتمل شنه على الضفة الغربية، ومن بين ذلك، مثلا، اختبار مدى نجاح عملية التهجير، وهل ستبقى المقاومة أم لا، وما هي ردود فعل الدول العربية وغيرها".
غير أنه ورغم ذلك، نفى أبو دلبوح "إمكانية التنبؤ بما سيمكن حدوثه مستقبلاً، لكن الخطة الصهيونية قديمة وليست بجديدة".
وسيناريو التهجير، بحسب ما ذكر "ورد على لسان اليمينيين المتطرفين في حكومة الاحتلال سابقاً، الذين دعوا الى طرد سكان غزة وإعادة بناء المستعمرات في قلب القطاع".
لكنه أكد أن "السيناريو التهجيري من الشمال للجنوب لن يحدث، في وقت تدور أحاديث مبطنة غير مباشرة عن تصفية القضية الفلسطينية".
وفي رأي رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، فإن "المرحلة الأولى للعملية العسكرية كانت تهدف لتفريغ شمال قطاع غزة، للتأكد من خلوه من قيادات حماس، أو من وجود أي رهائن".
وفي العادة "تبدو هذه العملية في البداية وكأنها طوعية، وتتم بإرادة سكان الشمال، لكن الهجمات اللي تستهدف المدنيين تتوخى خلق حالة خوف ورعب فيما بينهم، لدفعهم في نهاية الأمر باتجاه الجنوب"، بحسبه.
غير أن شنيكات "لا يعتقد أن طرد السكان من شمال غزة إلى جنوبها سيتوقف عند هذا الحد، بل ستلجأ قوات الاحتلال الى الإجراء نفسه في محاولات لطردهم من الجنوب إلى خارج القطاع كاملاً".
وفي حال "هجر سكان القطاع الى خارجه، فإن الكيان الصهيوني يضمن عدم عودتهم مجددا، لكن الملاحظ أن نحو 800 ألف من أبناء شمال غزة ما يزالون موجودين في تلك المناطق ويرفضون مغادرتها"، كما أكد.
وأشار الى أن "ارتكاب المزيد من المجازر أمام المدنيين هو بمثابة رسالة لهم بضرورة المغادرة".
وبعد مرور نحو 45 يوما على العدوان الصهيوني، إلا أنه من وجهة نظره "يبدو حتى هذه اللحظة أنه لم يكتب النجاح للمخطط الصهيوني، لأن الفلسطينيين لديهم ذكريات مؤلمة مع التهجير، وسكان قطاع غزة أصلا غالبيتهم ممن هجروا في عامي 1948 و 1967".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، وفق قوله، بل قامت مصر بإغلاق حدودها مع القطاع مخافة التهجير الذي بات يزداد صعوبة الآن في ظل تلك المعطيات.
وأما المحلل السياسي عريب الرنتاوي فأكد أن "الهدف الرئيسي للعدوان تدمير شمال غزة، وتحويله إلى أرض محروقة، في وقت تقصف فيه إسرائيل جنوب القطاع، وضمن خطة متدرجة لتفريغ القطاع من سكانه".
وتمر تلك الخطة بعدة مراحل، يجملها الرنتاوي بـ"تفريغ الشمال، ومن بعده الدفع بجميع سكان غزة الى الجنوب، لخلق ما يسمى بالانفجار السكاني باتجاه صحراء سيناء، وضمن مشروع تهجير الفلسطينيين الذي يعمل عليه الكيان الصهيوني".
وشدد على أن "الجنوب لم يكن بمنأى عن القصف الصهيوني، وكل الدعاية التي أثيرت حول أن المنطقة الجنوبية من القطاع آمنة، ويستطيع أن يتوجه إليها أهل الشمال عبارة عن كذبة".
وأضاف أن "أكثر من 40 % من ضحايا العدوان الصهيوني هم من الجنوب، ومن النازحين إليه، فسياسة الأرض المحروقة، والإبادة الجماعية، ودفع الفلسطينيين للخروج باتجاه قلب سيناء هو جوهر المشروع الصهيوني".
ورغم ذلك، إلا أن "المشروع الصهيوني لم ينجح تماما، إذ إن هناك أكثر من نصف مليون فلسطيني في الشمال حتى الآن، رغم كل وسائل الإبادة والتدمير المنهجي المنظم".
وتابع: "الفلسطينيون ما يزالون صامدين على أرضهم برغم الكارثة الإنسانية المهولة التي حلت بهم".
ولفت الى أن "الصراع مفتوح بين إرادة الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه، والصمود في وطنه، وبين الوحشية والهمجية الصهيونية المتفلتة من كل عقال، والمدعومة بكل الوسائل والإمكانيات من قبل الولايات المتحدة الأميركية، والقوى الأطلسية الرئيسية".

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