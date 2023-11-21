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كيف حولت مجازر غزة الرأي العام العالمي من التأييد إلى التنديد؟

11/21/2023 11:27:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






عمان - لئن كان كتاب عن مجزرة صبرا وشاتيلا هو ما غير موقف الناشطة الأميركية اليهودية الشهيرة شاتزي ويزبرغر (1930-2022) تجاه الاحتلال الصهيوني، فإن مجازر هذا الكيان الغاصب المستمرة في غزة حاليا هي ما جعل الرأي العام العالمي الشعبي يتحول من التأييد إلى التنديد، ومن ذلك حركات يهودية رفعت صوتها رافضة تلك المجازر، وكاشفة عن أساليب الدعاية المضللة التي تمارسها الحركة الصهيونية عليها لتوجيه قناعاتها باتجاه ما تريده.
ومع ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين وتدهور الأوضاع في قطاع غزة، تغير المزاج الدولي، منعطفا بحدة، وكانت أبرز التجليات في المظاهرات الحاشدة التي شهدها الشارع الغربي والأميركي، على عكس مواقف حكوماته التي ما زال بعضها يصم أذنيه عما يحدث هناك من مجازر فاقت كل تصور، لا سيما مع تجاوز عدد الضحايا أكثر من 13 ألف شهيد، منهم 9 آلاف من النساء والأطفال.
كما أعلنت دولة بيليز (هندوراس البريطانية سابقا) تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال، فيما كررت دعوتها إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، وقالت إنها سحبت قنصلها من تل أبيب، كما سحبت اعتمادها لسفير الكيان لديها، مشيرة إلى تعليق كافة أنشطة قنصلية الاحتلال في بيليز.
من جانبها، أكدت دولة تشيلي أنها استدعت سفيرها لدى تل أبيب بسبب "انتهاكات غير مقبولة للقانون الإنساني الدولي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة"، وهو ما فعلته كولومبيا، أيضا.
وكتب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو على موقع إكس حول القرار "إذا لم توقف إسرائيل المذبحة بحق الشعب الفلسطيني، فلن نتمكن من البقاء هناك".
واستدعت هندوراس سفيرها لدى الاحتلال في ضوء "الوضع الإنساني الخطير للمدنيين الفلسطينيين في غزة"، حسبما أعلن وزير الخارجية إنريكي رينا في وقت سابق من هذا الشهر.
وأعلنت بوليفيا أيضا الشهر الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال ردا على هجماته "العدوانية وغير المتناسبة" على غزة.
وأعلنت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي أنها ستستدعي جميع دبلوماسييها من تل أبيب "للتشاور"، وقالت حكومتها إن هناك عدة أسباب لهذه الخطوة، منها "رفض الحكومة الإسرائيلية احترام القانون الدولي"، و"غاراتها الجوية التي تهدف إلى الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين"، علما أنه لم يكن لجنوب أفريقيا سفير في تل أبيب منذ عام 2018.
من جانبها، استدعت تشاد القائم بالأعمال الصهيوني في وقت سابق من هذا الشهر، وقالت وزارة الخارجية التشادية إن "تشاد تدين الخسائر البشرية في صفوف العديد من المدنيين الأبرياء وتدعو إلى وقف إطلاق النار يؤدي إلى حل دائم للقضية الفلسطينية".
غربيا، حذرت بلجيكا، الاحتلال، بسبب عدم التزامه بالقانون الإنساني الدولي في تعامله مع الفلسطينيين، وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو: "إن العقاب الجماعي لسكان غزة ليس حلاً مقبولاً، كما أن المياه والكهرباء والإنترنت في غزة يجب ألا تقطع".

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