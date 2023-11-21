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هل ستقود الهدنة إلى وقف لإطلاق النار.. ثم انتهاء الحرب؟

11/21/2023 11:27:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان - مع قرب التوصل إلى هدنة مؤقتة وصفقة تبادل رهائن بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإعلان مسؤولين سياسيين وعسكريين نيتهم التوغل في جنوب قطاع غزة، فإن إسرائيل تغدو أمام مرحلة جديدة في قطاع غزة، إذ تشير معظم تحليلات الخبراء والمراقبين إلى أنها ستكون الأصعب، لاعتبارات يعكسها التوجس من الواقع المفروض على الأرض مستقبلا.
ويرون أن من مصلحة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو السياسية استمرار الحرب، فوقف إطلاق النار سيؤدي به إلى خسارة منصبه وحصانته، وقد يدفعه الى الدخول للسجن، لذلك الجانب الإسرائيلي متردد ومشوّش وغير واضح، في موضوع وقف الحرب.
وأكدوا في حديثهم لـ"الغد"، أن نجاح أي جهود تتعلق بوقف الحرب، مرهون بموقف إدارة الولايات المتحدة الأميركية والاحتلال معا، وهما يتحكمان في مشهد الحرب الدائرة حاليا في القطاع.
في المقابل، قال القيادي في "حماس" عزت الرشق، في تصريحات صحفية امس، إن "الحركة اقتربت بشكل أكبر من الإعلان عن اتفاق هدنة خلال الساعات المقبلة مع إسرائيل"، معتبرا بأن الاتفاق سيكون مقبولا للحركة.
جاءت تصريحات الرشق، بعد ساعات من إعلان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج إسماعيل هنية، أنّ الحركة تقترب من التوصّل لاتّفاق هدنة مع إسرائيل، في ظل استمرار للحرب الإسرائيلية على غزة منذ شهر ونصف الشهر.
رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد الشنيكات، قال إنه إذا نفذت الهدنة، فيتوقع بأن تقود إلى هدنة أخرى، تشمل إطلاق 50 أسيرا آخرين، وقد تؤدي للتشجيع على اتفاق وقف إطلاق للنار، ويساعد على ذلك النقاط الآتية: أولا، حتى الآن لم يحقق الاحتلال، هدفا عسكريا من الأهداف التي أعلنها في حربه على غزة، ولم يستطع تحرير أي أسير من أسراه لدى المقاومة الفلسطينية بالقوة العسكرية، وهذا يعني ضمنيا فشل العمل العسكري الذي يقوم به.
في النقطة الثانية، ارتفاع وتيرة رفض الرأي العام العالمي لهذه الحرب، وقد عانى الاحتلال من ذلك، فمعظم استطلاعات الرأي تشير إلى أن الاحتلال مسؤول عن جرائم الإبادة الجماعية، وقتل الأطفال واستهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية والمستشفيات وغير ذلك من المرافق المدنية في حربه الوحشية على قطاع غزة.
أما في النقطة الثالثة، فيبين الشنيكات أنه إذا ما استمرت الحرب، يعني ذلك توسعها وامتدادها، وسينضوي فيها حزب الله واليمن، بخاصة وانهم ينفذون العديد من العمليات حاليا، كل من من جانبه ضد الاحتلال.
أما النقطة الرابعة، فهي حجم التكلفة الاقتصادية الباهظة التي تقع على كاهل الاحتلال مع استمرار الحرب، وتتمثل بتوقف السياحة والحياة الطبيعية، وتعطل الأيدي العاملة وأكلاف التسليح، وغيرها من الخسائر التي سيحتاج الاحتلال في ظلالها إلى إعادة ترميم قد تكون طويلة لاقتصاده.
وأضاف الشنيكات، هناك عوامل أخرى تمنع انتهاء الحرب، حتى ولو أقرت هدنة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، منها ما يتعلق بنتنياهو شخصيا، الذي سيتحمل المسؤولية عما حدث في الـ7 من اكتوبر (تشرين الاول) الماضي.
اللواء المتقاعد فارس كريشان، رأى أن حكومة الاحتلال، تمتلك خيارين أوليين: تهجير الفلسطينيين خارج القطاع، بشكل يجنب تل أبيب أي منغصات من المقاومة فيما بعد، ومن ثم، إحكام السيطرة الأمنية على القطاع وجعله أرضا تابعة له، وكلاهما رغبة في قتل القضية الفلسطينية، وإبعاد حل الدولتين إلى الأبد.
وأشار كريشان، إلى أنه برغم قرب التوصل الى هدنة عبّر مسؤولون من الكيان عن مخاوفهم من أن تؤثر الهدنة على قدرتهم العسكرية في الميدان، لتصب في صالح "حماس"، وأن تسمح الهدنة وصفقة تبادل الاسرى مع حماس لاستعادة قوتها، كما أنها قد تؤثر على قدرة جيش الاحتلال على مواصلة الحرب بالقوة نفسها التي كان عليها من قبل، وكذلك قد تؤثر على قدرته على إحداث تغيير في غزة، في وقت ستعزز فيه المطالب بوقف الحرب برمتها، بعد وقف إطلاق النار المؤقت.
وأضاف أن "الحديث عن أن الهدنة قد تعيد الزخم لحركة حماس غير واقعي، فزخم الحركة لم يتوقف، بينما هناك إرباك عند الاحتلال على المستويات كافة، فهو لم يستوعب الموقف حتى الآن، ويحاول الضغط باتجاه صفقة مربحة".
وقال كريشان، إن جيش الاحتلال، يتحسب من هدنة لوقف إطلاق نار، ترافق تنفيذ صفقة تبادل أسرى مع حماس، فالتخوف الأساسي لديه يكمن في إعادة تجهيز قواته للقتال بعد الهدنة، باعتباره تحديا كبيرا للضباط، لإعادة استنفار جنودهم وعودتهم للقتال بشكل أكثر شدة ويقظة ومهنية.
وأكد أن نجاح أي جهود تتعلق بوقف الحرب، مرهون بموقف إدارة الولايات المتحدة الأميركية والاحتلال معا، وهما يتحكمان في مشهد الحرب الدائرة حاليا في القطاع.
من جهته، قال عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، إن التوصل لهدنة بين قوات الاحتلال وحماس، لا يعني وقف إطلاق النار، أو أن الهدنة ستكون نهاية لحرب الاحتلال، بل وقف مؤقت لها، فهما لا يمثلان نهاية قانونية لحالة الحرب، ولكن اتفاقات السلام، هي التي تمثل نهاية للنزاع والعدوان.
وأضاف، إن القانون الإنساني نص على أنه كلما سمحت الظروف، فيجب الاتفاق أو عقد هدنة أو وقف لإطلاق النار، أو عقد ترتيبات محلية لإمكانية جمع وتبادل ونقل الجرحى والمرضى المتروكين في ميدان القتال، وفقا لاتفاقية جنيف الأولى، ومع ذلك، فإن الهدف الرئيس لوقف إطلاق النار لا يكمن في إتاحة المجال للقيام بالأعمال الإنسانية، بل هو قرار عسكري يستجيب للأهداف الإستراتيجية، منها تجميع القوات، وتقييم قدرات الخصم وسلسلة القيادة، أو إجراء مفاوضات.
وأضاف "هناك دوما خطر يكمن في عمليات الإغاثة التي يجري التفاوض عليها في سياق وقف إطلاق النار، ويجب استخدامها كورقة مساومة بين أطراف النزاع، للحصول على تسويات سياسية أو عسكرية، أو لاختبار حسن نوايا الخصم أو قدرته على السيطرة على قواته، أو على منطقة معينة"، موضحا ان منظمات الإغاثة، يجب أن تكون مدركة لهذا الخطر، وأن تجري تقييما له".
وحول ما إذا ما ستقود الهدنة إلى وقف لإطلاق النار، ومن ثم وقف للحرب، قال الغزو، إن الأمر سيتوقف على طبيعة الهدنة والهدف منها ومدتها، مضيفا "كلما طالت مدة الهدنة، زادت قدرتها على الصمود والتجدد فيما بعد بشكل أفضل وأقوى، وتصب في صالح الجانب الفلسطيني، أما إذا كانت لأيام معدودة، فهذا يعنى أن أطراف الصراع سيبقون في مزاج الحرب، خصوصا الاحتلال الذي لن يتغير موقفه الثأري والانتقامي المتحفز للقتال".
وأضاف الغزو إن "الجنون الإسرائيلي الراهن، واستمرار مسلسل قتل واستهداف المدنيين الأبرياء، هو التفكير المسيطر على المشهد، والهدنة الطويلة قد تعطي فرصة أكبر لتغيير القناعات، وإعطاء الأطراف الدولية والعربية فرصة لمحاولة إحداث تغيير".
وبين أن نتنياهو يرى بأن من مصلحته السياسية استمرار الحرب، وأن وقف إطلاق النار سيؤدي به لخسارة منصبه وحصانته، وقد يدفعه للدخول إلى السجن، لذلك، فإن الجانب الإسرائيلي متردد ومشوّش وغير واضح، في موضوع وقف الحرب.
وأوضح الغزو، أن الأردن والدول العربية يرغبون بخفض التصعيد ووقف إطلاق النار فى غزة، وإدخال المساعدات للمدنيين، لافتا إلى أن هناك اتجاها قويا للغاية نحو الحلول السياسية والدبلوماسية، المتمثلة بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

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