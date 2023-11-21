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فاعليات: إرسال الأردن الميداني الثاني لغزة يفصح عن إرادة صلبة لمواجهة العدوان

11/21/2023 11:27:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت فاعليات شعبية ورسمية، أن إرسال الأردن بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، مستشفى ميدانيا ثانيا إلى قطاع غزة، لتقديم خدمات طبية للجرحى والمرضى هناك جراء العدوان الوحشي للاحتلال منذ أسابيع، يفصح عن إرادة أردنية صلبة في الإسهام مع الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة هذه الحرب الغاشمة عليهم.
وأشادت الفاعليات بجهود سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، في الإشراف على تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني إلى مدينة خان يونس في جنوب غزة.
وأكدت لجان تحسين خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية، في بيان لها أمس، أن هذه الخطوة لاقت استحسانا وشعورا بالفخر لدى الأردنيين، الذين كانوا وما يزالون، السند والعون للأشقاء الفلسطينيين، الذين أبدوا فرحتهم بوصول المستشفى وهم بأمسّ الحاجة إليه.
وأشارت إلى أن إشراف سموه على تجهيز وإرسال المستشفى، دلالة على عزم الأردن وإصراره على مساعدة أهالي القطاع.
كما ثمنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، جهود سموه، بدعم القطاع، بوصوله إلى مطار العريش برفقة الطواقم الطبية من مرتبات الخدمات الطبية الملكية على متن طائرة عسكرية أردنية، لتشغيل المستشفى الميداني الأردني 2 في القطاع.
وقالت الجمعية إن مرافقة سموه للطواقم الطبية، دليل على موقف القيادة الهاشمية الراسخ نحو القضية الفلسطينية، واهتمامها في كسر الحصار على غزة، ويؤكد موقف الأردن الثابت في دعم صمود الأهل في غزة أمام الحرب والمجازر والإبادات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال.
وأضافت، أن هذا الدعم يبعث الروح الإيجابية للكوادر الطبية، ولأهل القطاع، الذي يتعرضون لأبشع المجازر والاضطهاد من العدوان الإسرائيلي الغاشم.
وأشارت إلى أن جهود سموه هي تأكيد على الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك المطالب بضرورة إيقاف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية لأبناء غزة.
إلى ذلك أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية فراس العجارمة، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يولي أبناء القطاع الرعاية والاهتمام، ويبذل جهودا مضنية لإيقاف العدوان الغاشم على غزة.
وثمن العجارمة خلال لقاء اللجنة أمس، عددا من وجهاء أبناء غزة المقيمين في الأردن، جهود جلالة الملك، وولي العهد، والموقفين الرسمي والشعبي، تجاه ما يتعرض له الغزيون من عدوان وحشي، يرقى لمستوى الإبادة الجماعية.
كما أكد أن إشراف ولي العهد، الذي وصل إلى مدينة العريش المصرية، أول من أمس، للإشراف على تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الخاص /2 لجنوبي قطاع غزة، بسعة 41 سريرا هو دعم للفلسطينيين بغزة.
وقال العجارمة، إن توجيهات جلالة الملك جاءت صريحة بدعم ومساندة الأهل في غزة، مضيفا أننا في الأردن نقف صفا واحدا خلف جلالته، لوقف العدوان الآثم الذي يتعرض له الأشقاء في القطاع، والذي يتنافى مع جميع المعايير الإنسانية والدولية وحقوق الإنسان.
بدورهم، أكد وجهاء أبناء القطاع في الأردن، الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية، ودعم مواقف جلالة الملك وولي عهده، مقدرين في الوقت نفسه كل الجهود الأردنية الإنسانية في إيصال المساعدات الغذائية والطبية لأهل غزة.-(بترا)

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