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حازم رحاحلة يكتب.. الموازنة المزدوجة: بعيدا عن عنق الزجاجة وقراءة الفنجان

11/21/2023 11:27:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حازم رحاحلة






لا يمكن أن تمر المعطيات والتحديات المرتبطة بالعدوان الوحشي والغاشم على أهلنا في غزة خاصة وفلسطين عامة مرور الكرام. ودون الخوض في ديناميكية هذه التحديات ومسارات تأثيرها على الأردن مستقبلا، فإنها بدون شك تدعونا وعلى نحو عاجل لتغيير إستراتيجياتنا وطريقة تعاطينا مع مختلف الأمور وخاصة ما يتعلق منها بالشقين الاقتصادي والمالي باعتبارهما الأكثر عرضة للتقلبات الخارجية. علينا أن نعترف بداية بأن النهج الاقتصادي الذي نتبعه ليس بالمسار المنشود القادر على إخراجنا من عنق الزجاجة، الذي أعتقد بأنه التعبير الأكثر مجازا لواقعنا الاقتصادي، فنحن بحاجة اليوم لشحذ الهمم والتفكير حقا خارج الصندوق للخروج بتوليفة من سياسات وبرامج للحلول السريعة القابلة للتطبيق على أرض الواقع، وعدم الركون وانتظار الاستثمارات الخارجية التي بنينا عليها كل آمالنا وتطلعاتنا، واستخدمنا عدم تدفقها إلينا كما تمنينا، شماعة نعلق عليها ضعف مخرجات خططنا وإستراتيجياتنا.
دعونا نلتفت وبعجالة إلى برنامج التصحيح الاقتصادي الجديد الذي أعلنت الحكومة مؤخرا عن الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، وهو استكمال متتال لثلاثة برامج سابقة تم تنفيذها مع الصندوق. فهل التعاون مع الصندوق يطلق العنان للإمكانات أم يقيدها؟ الإجابة السريعة على هذا السؤال تكمن بما تم تحقيقه من مؤشرات حقيقية وفي طليعتها النمو الاقتصادي الذي كان تعزيزه عنوانا رئيسا لكافة البرامج، وقد فشل تماما في تحقيقه. فمعدلات النمو المتحققة إبان البرامج السابقة هي الأقل على مدار العقدين السابقين، وتبعا لذلك معدل البطالة آخذ بالارتفاع حتى وصل إلى مستويات قياسية.
بكل تأكيد هذه المعطيات لا تشكل دعوة ضمنية لإيقاف التعاون مع الصندوق، وإنما تأشير على خلل كامن في نهجه. الإشكالية الأساسية ربما تكمن في آلية التعاطي والمواءمة بين الاستقرار المالي والنقدي من جهة، وبين التطلعات الاقتصادية الحقيقية من جهة أخرى. فهل هناك إمكانية لتحقيق الانسجام بين هذين الهدفين، بمعنى هل يمكن المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وفي الوقت نفسه الارتقاء بالنمو الاقتصادي وتحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة؟ الإجابة السريعة نعم. وهل هذا متحقق حاليا؟ الإجابة السريعة، لا. والتساؤل البديهي الذي قد يطرحه المسؤولون، هل لديك حلول أخرى؟ الجواب نعم الحلول عديدة، لكن تحتاج الى فهم عميق للتشابكات الاقتصادية وعدم التشبث بالنمطية.
دعونا نفكر معا بالآلية التي يمكن من خلالها إطلاق العنان لمشاريع وأنشطة واعدة من خلال الحكومة نفسها. فالآفاق الاستثمارية غير واعدة ويكتنفها قدر عال من عدم اليقين بفعل الظروف الجيوسياسية المعقدة وانحسار التنافسية الاستثمارية للمملكة، وفي ضوء زخامة الدعم الذي يتلقاه المستثمرون في دول المنطقة التي أصبحت تتزاحم في جذبها للمستثمرين، وارتفاع كلف الطاقة والضغوطات الضريبية الآخذة بخنق اقتصادنا، والتي ترجمها صندوق النقد الدولي في توقعاته الأخيرة للنمو الاقتصاد الأردني في العام بنحو 2.6 % وبحدود 3 % في السنوات الثلاث اللاحقة (هذا قبل الأخذ بعين الاعتبار التبعات الاقتصادية للعدوان الغاشم على غزة)، وهي معدلات كفيلة برفع معدلات البطالة لتتجاوز 25 %. وبالمناسبة، هناك مخاض عالمي كبير حول مسؤولية برامج الصندوق ونهجه عن دوامة الركود الاقتصادي الذي يعاني منه جانب من البلدان التي انخرطت ببرامج تصحيح اقتصادي معه وأفضت إلى معدلات بطالة غير مسبوقة فيها.
اليوم أمامنا فرصة لتغيير نهج الموازنة العامة بإدخال مفهوم الموازنة المزدوجة، الأولى تتمثل بالموازنة العامة بنمطها الحالي، والثانية موازنة رأسمالية تمول بالاقتراض ولها أوجه الإنفاق الخاصة بها وكذلك ومداخيلها. وليس المقصود بالرأسمالية هنا ما دأبت وزارة المالية على اعتباره نفقات رأسمالية بالرغم من أن العديد من بنودها جارية، ولا الإنفاق الرأسمالي الذي ينفذ لغايات تقليدية كالإنفاق على البنى التحتية العامة والمشاريع النمطية ذات النفع العام، وإنما بالمشاريع التي تدر عوائد مباشرة قادرة على تسديد التزاماتها وتحقيق عوائد مالية واقتصادية واجتماعية، كمشروع الناقل الوطني والطاقة والنقل العام بمختلف أنماطه وأيضا الاستثمار في أنشطة حيوية كالصناعات التعدينية الواعدة والزراعية وغيرها. ربما النقد النمطي للنهج المقترح بأنه سيزيد من حجم الدين العام وما يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على التصنيف الائتماني للأردن واستقراره المالي والنقدي. هذا بطبيعة الحال ليس صحيحا بدلالة أن التصنيف الائتماني مرتفع لدول مديونيتها تتجاوز بكثير حجم ناتجها المحلي. الاعتبار الأهم هنا، هو القدرة على تحقيق توازنات مالية دورية قادرة على ضبط مستويات الدين العام مستقبلا والحفاظ على حقوق الدائنين، والنهج المقترح لا يتعارض مع ذلك، بل يعززه.
اليوم علينا الإدراك بأن الوقت يداهمنا والتحديات تحاصرنا، فلا قراءة القادم الأفضل بالفنجان هي التي ستسعفنا، ولا سرد الأرقام وقصص النجاح التي يسوقها كتاب التدخل السريع هي التي ستحدث الفرق. ما نحتاجه اليوم، نهضة فكرية عميقة ترتقي إلى مستوى الفرص كما هي التحديات.

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