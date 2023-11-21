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الأغذية العالمي: المساعدات التي دخلت لغزة بـ45 يوما لاتكفي لـ3 أيام

11/21/2023 11:26:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، عالية زكي، إن المنظومة الغذائية في قطاع غزة بدأت بالانهيار، وإن ما دخل من مساعدات إلى القطاع في 45 يوما يكفي لأقل من 3 أيام فقط.
وأكدت زكي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن أقل من نصف الشاحنات فقط التي دخلت الى غزة كانت تحمل الغذاء وأن الاحتياجات في القطاع تفوق قدرة المنظمات الإغاثية بسبب إغلاق المعابر وغياب الإنتاج المحلي.
وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي بأكثر من 13 ألف شهيد، بينهم 5600 طفل، و3550 امرأة، وأكثر من 31 ألف إصابة، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 201 طبيب وممرض ومسعف و 22 من رجال الدفاع المدني و 60 صحفياً، وذلك بحسب آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

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