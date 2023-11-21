المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري.. روبوت منتهي الصلاحية لرواية وهمية

يحاول الاحتلال الاسرائيلي إلى جانب الحرب البربرية على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر وفشله في تحقيق أي من أهدافه فيها، كسب معركة "حرب الإعلام" التي لا تقل أهمية عن الحرب البرّية في غزة، من خلال بثه مزاعم وسيلاً من المعلومات في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ثبت أن الكثير منها غير صحيح.



وفي كل مرة يثبت عدم صحة إدعاءات الاحتلال الاسرائيلي بالأدلة والبراهين أو بوضوح زيفها كـ"الرزنامة" التي أُشير عليها بأنها تضم أسماء لمقاتلي حماس، يتصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري منصات التواصل الاجتماعي بشكل ساخر نتيجة وقوعه بفخ أحد تكتيكات التضليل التي اصطنعوها لدعم روايتهم التي تحولت فيما بعد إلى "ستاند أب" كوميدي.



بدأت "الهامارتيا"- الخطأ الذي يقع فيه الممثل- المسرحية لإعلام الاحتلال الاسرائيلي منذ اليوم الأول من الـ7 من اكتوبر، بزيف رواية قطع رؤوس الأطفال، إلى أن وصلت حتى هذه اللحظة بادعائهم أن السفينة المخطوفة من قبل الحوثيين ليست إسرائيلية.



في كل مرةّ يظهر فيها إعلام الاحتلال الاسرائيلي "ضعيف الرواية" يتلقى هاغاري، عدد هائل من المنشورات الساخرة كونه "بوز المدفع" في السردية الاسرائيلية الزائفة، مرفقةً بالصور والفيديوهات والتعليقات الساخرة.

وفيما سبق ذكر تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، أن "آلة العلاقات العامة الإسرائيلية بذلت جهدا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، للتأكيد على أن قصفها لغزة كان ضروريا ونُفذ بطريقة تهدف لتقليل الضحايا بين المدنيين"، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن إسرائيل "أصدرت معلومات غير دقيقة أو متضاربة".