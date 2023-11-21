لبنان.. 8 شهداء بينهم صحفيان في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 8 أشخاص بينهم صحفيان اليوم الثلاثاء، إثر قصف إسرائيلي على مناطق متعددة في جنوب لبنان.
واستشهدت مراسلة قناة "الميادين" فرح عمر والمصور الذي يُرافقها ربيع المعماري في غارة إسرائيلية استهدفتهم في بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان، واستشهد في القصف مواطن مدني.
واستشهدت مسنة تدعى لائقة سرحان (80 عاماً) وإصابة حفيدتها آلاء القاسم، سورية الجنسية، بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفركلا.
وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام " (رسمية) كذلك أن اربعة اشخاص سقطوا شهداء داخل السيارة التي استهدفها العدو في منظقة الشعيتية جنوب لبنان؟
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