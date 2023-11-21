لبنان.. 8 شهداء بينهم صحفيان في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

استشهد 8 أشخاص بينهم صحفيان اليوم الثلاثاء، إثر قصف إسرائيلي على مناطق متعددة في جنوب لبنان.

واستشهدت مراسلة قناة "الميادين" فرح عمر والمصور الذي يُرافقها ربيع المعماري في غارة إسرائيلية استهدفتهم في بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان، واستشهد في القصف مواطن مدني.

واستشهدت مسنة تدعى لائقة سرحان (80 عاماً) وإصابة حفيدتها آلاء القاسم، سورية الجنسية، بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفركلا.



وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام " (رسمية) كذلك أن اربعة اشخاص سقطوا شهداء داخل السيارة التي استهدفها العدو في منظقة الشعيتية جنوب لبنان؟



