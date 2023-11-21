السعودية: رسالتنا اليوم واضحة

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: "رسالتنا اليوم واضحة وهي أنه يجب وقف الحرب في غزة فورا وإطلاق عملية سلام جادة".



وأضاف "بن فرحان": "استمرار إسرائيل بانتهاك القانون الدولي يضعف شرعية هذا القانون ويغذي العنف والتطرف".



وتابع: "من المهم عند التفكير في اليوم الذي يلي هذه الحرب ألا يقتصر الحل على غزة فقط".



وشدد على ضرورة "أن تكون أولويتنا حماية المدنيين ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية عبر وقف فوري للقتال".