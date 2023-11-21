السعودية: رسالتنا اليوم واضحة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الخارجية
السعودي فيصل بن فرحان: "رسالتنا اليوم واضحة وهي أنه يجب وقف الحرب في غزة فورا وإطلاق عملية سلام
جادة".
وأضاف "بن
فرحان": "استمرار إسرائيل بانتهاك القانون الدولي يضعف شرعية هذا
القانون ويغذي العنف والتطرف".
وتابع: "من
المهم عند التفكير في اليوم الذي يلي هذه الحرب ألا يقتصر الحل على غزة فقط".
وشدد على ضرورة "أن
تكون أولويتنا حماية المدنيين ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية عبر وقف فوري للقتال".
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