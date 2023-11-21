-->

Wednesday, 22 November 2023 09:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السعودية: رسالتنا اليوم واضحة

11/21/2023 11:26:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: "رسالتنا اليوم واضحة وهي أنه يجب وقف الحرب في غزة فورا وإطلاق عملية سلام جادة".

وأضاف "بن فرحان": "استمرار إسرائيل بانتهاك القانون الدولي يضعف شرعية هذا القانون ويغذي العنف والتطرف".


وتابع: "من المهم عند التفكير في اليوم الذي يلي هذه الحرب ألا يقتصر الحل على غزة فقط".

وشدد على ضرورة "أن تكون أولويتنا حماية المدنيين ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية عبر وقف فوري للقتال".

MENAFN21112023000072011014ID1107468301

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث