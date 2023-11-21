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حزب الله: استهدفنا قوة استخبارات إسرائيلية في المنارة

11/21/2023 11:26:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال حزب الله اللبناني، إن "المقاومة الإسلامية استهدفت قوة استخبارات إسرائيلية في المنارة وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح".

وفي وقت سابق، قال الحزب إن، "المقاومة الإسلامية استهدفت موقع جل العلام الإسرائيلي، وحققت إصابات مباشرة"، وذلك بعد إعلانه -اليوم الثلاثاء- استهداف منزل يتمركز فيه جنود بمستوطنة المطلة الحدودية.

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