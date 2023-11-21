حزب الله: استهدفنا قوة استخبارات إسرائيلية في المنارة

حزب الله: استهدفنا قوة استخبارات إسرائيلية في المنارة
التاريخ
11/21/2023 11:26:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال حزب الله اللبناني، إن "المقاومة الإسلامية استهدفت قوة استخبارات إسرائيلية في المنارة وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح".
وفي وقت سابق، قال الحزب إن، "المقاومة الإسلامية استهدفت موقع جل العلام الإسرائيلي، وحققت إصابات مباشرة"، وذلك بعد إعلانه -اليوم الثلاثاء- استهداف منزل يتمركز فيه جنود بمستوطنة المطلة الحدودية.
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