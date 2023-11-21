إعلام الاحتلال يكشف عن معالم الهدنة مع حماس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تزايدت الأحاديث عن اقتراب حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي من إبرام صفقة تبادل أسرى، تشمل أمورا أخرى مثل وقف مؤقت لإطلاق النار وإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، لكن لا إعلانا رسميا حتى الآن بهذا الشأن.
من جهتها، قالت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي، عن مصدر رفيع، أنه سيتم وقف مؤقت لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، لخمسة أيام، وأنه قد يتمدد إذا أفرجت حماس عن المزيد من الأسرى.
وأضافت أن مقابل الإفراج عن بعض أسرى الاحتلال، سيتم الإفراج عن نحو 150 سجينا أمنيا فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية.
وكانت وسائل إعلام عبرية أكدت أيضا، إنه من المقرّر أن يجتمع أعضاء مجلس حرب الاحتلال الإسرائيلي، والمجلس الوزاري المصغر، وحكومة الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء، من أجل البت في صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
وفيى نفس السياق قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس، إنه يعتقد أن التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس بات قريبا.
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