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إعلام الاحتلال يكشف عن معالم الهدنة مع حماس

11/21/2023 11:26:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تزايدت الأحاديث عن اقتراب حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي من إبرام صفقة تبادل أسرى، تشمل أمورا أخرى مثل وقف مؤقت لإطلاق النار وإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، لكن لا إعلانا رسميا حتى الآن بهذا الشأن.

من جهتها، قالت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي، عن مصدر رفيع، أنه سيتم وقف مؤقت لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، لخمسة أيام، وأنه قد يتمدد إذا أفرجت حماس عن المزيد من الأسرى.

وأضافت أن مقابل الإفراج عن بعض أسرى الاحتلال، سيتم الإفراج عن نحو 150 سجينا أمنيا فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام عبرية أكدت أيضا، إنه من المقرّر أن يجتمع أعضاء مجلس حرب الاحتلال الإسرائيلي، والمجلس الوزاري المصغر، وحكومة الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء، من أجل البت في صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وفيى نفس السياق قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس، إنه يعتقد أن التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس بات قريبا.

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