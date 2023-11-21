أكثر من 14 ألف شهيد منذ بداية العدوان على غزة

أكثر من 14 ألف شهيد منذ بداية العدوان على غزة
التاريخ
11/21/2023 11:26:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، إن عدد الشهداء
جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 14128 شهيداً، بينهم 5840
طفلاً، و3920 امرأة.
وأضاف المكتب في بيان اليوم، أن عدد المفقودين ارتفع إلى 6800 مفقود، بينهم 4500 طفل وامرأة. -(بترا)
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