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أكثر من 14 ألف شهيد منذ بداية العدوان على غزة

11/21/2023 11:26:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، إن عدد الشهداء
جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 14128 شهيداً، بينهم 5840
طفلاً، و3920 امرأة.
وأضاف المكتب في بيان اليوم، أن عدد المفقودين ارتفع إلى 6800 مفقود، بينهم 4500 طفل وامرأة. -(بترا)

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