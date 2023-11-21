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الاقتراب من إبرام صفقة

11/21/2023 11:26:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: عاموس هرئيل 21/11/2023
بعد اسبوع من التأخير والتعرجات يبدو أن هناك تقدما كبيرا في الاتصالات غير المباشرة بين اسرائيل وحماس بشأن صفقة أولية لإطلاق سراح مخطوفين في غزة. رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، التقى أمس للمرة الاولى بعد بضعة اسابيع مع عدد كبير من عائلات المخطوفين، وهي خطوة يمكن أن تشير الى بداية تغيير في المأساة المتواصلة. في نفس الوقت، قال أمس الرئيس الاميركي بأنه يأمل في أن يتمكن الطرفان من استكمال الصفقة في القريب.
مساء أول من أمس عقد مجلس الحرب جلسة اخرى لمناقشة الاقتراح الاخير للصفقة التي تم نقله عبر قطر. يمكن معرفة شيء ما من الصورة التي نشرها مكتب وزير الدفاع، يوآف غالنت، ومن المشاورات السابقة في هذا الشأن. غالنت يظهر فيها الى جانب ضباط كبار في الجيش، لكن بجانبه يجلس ايضا المسؤلان عن ادارة المفاوضات عن الطرف الاسرائيلي: رئيس مركز الأسرى والمفقودين، الجنرال احتياط نيتسان الون، ورئيس الموساد دافيد برنياع.
خلال الاسبوع الماضي عقدت في المستوى الامني والمستوى السياسي عدة مشاورات حول الصفقة. الاختلافات العاصفة تسربت الى الخارج. الآن يبدو أنه يوجد تغيير وهو يرتبط بالاستعداد الواضح لرئيس حماس، يحيى السنوار، للتقدم نحو الصفقة. ولكن في نفس الوقت حدث تغير في الطرف الاسرائيلي، ويبدو أنه يكمن في الاساس في ادراك غالنت ورئيس الاركان هرتسي هليفي بأن اسرائيل لا يمكنها التركيز فقط على العملية العسكرية الهجومية في شمال القطاع. يجب على جهاز الامن، الذي فشل فشلا ذريعا، الذي مكن من حدوث المذبحة في 7 تشرين الاول، أن يبدأ في التصحيح. والتصحيح لا يقتصر فقط على احتلال منطقة وقتل المهاجمين. أولا وقبل كل شيء هو يرتبط بمحاولة اعادة على الاقل في المرحلة الاولى الأمهات والاطفال المخطوفين.
خلال ايام بث كبار الضباط في جهاز الامن خط بحسبه فقط العملية البرية هي التي ستؤدي الى الضغط على حماس، وبشكل غير مباشر ستؤدي الى تقديم تنازلات من قبل السنوار في المفاوضات. هذا كان يختلف عن الخط الذي عبر عنه بني غانتس وغادي ايزنكوت، وزراء المعسكر الرسمي، في لقائهم مع عائلات المخطوفين الذي تم بث تسجيلات منه في "اخبار 12". غانتس وايزنكوت تحملا المسؤولية عن الفشل، لكن في 7 تشرين الاول هما كانا في المعارضة ولم يكونا يشغلان أي منصب عسكري أو سياسي.
لكن موضوع الصفقة لم يتم اغلاقه بعد. فالامر يتعلق كما يبدو بنقاط خلاف بين الطرفين، لكن ايضا بشخصية السنوار. منذ بداية الحرب هناك صعوبة متزايدة امام اسرائيل في قراءة خطواته. ومثال بارز على ذلك هو تعامل رئيس حماس مع المخطوفات اللواتي لديهن الجنسية الروسية. الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، يؤيد حماس بشكل غير مباشر، التي تحارب اسرائيل. وفي حماس هم معنيون بالحصول على تعاطف موسكو معهم. رغم ذلك هذه القضية لم يتم حلها بعد. السنوار يعتبر في اسرائيل شخص غير متوقع وما يزال يمكنه التشويش على الصفقة.
حسب الصفقة التي تلوح في الأفق فإن النية هي أن تعيد حماس في المرحلة الاولى 50 امرأة وطفلا. وهناك نقاش ايضا حول عشرات المخطوفين الذين حسب اقوال حماس هم محتجزون لدى فصائل فلسطينية اخرى وعائلات في غزة. في المقابل، حماس ستتسلم حوالي 150 سجينا فلسطينيا، نساء وقاصرين، الى جانب الامر الاكثر اهمية بالنسبة لها – خمسة ايام من وقف اطلاق النار. حماس تطالب ايضا بأن توقف اسرائيل الطيران في سماء القطاع اثناء وقف اطلاق النار.
في هذه الاثناء كان هناك أمس حدث مهين في الكنيست. قوة يهودية، قائمة اليمين المتطرف برئاسة ايتمار بن غفير، طرحت مشروع قانون لفرض عقوبة الاعدام على المقاتلين. هذه الهستيريا المدحوضة والزائدة جاءت في توقيت فظيع ومخيف، حيث عائلات المخطوفين تناضل من اجل اطلاق سراح اعزائها وتخشى من خطوات حماس، التي فقط في هذا الاسبوع اعلنت عن قتل جندية في الأسر. هذا لم يزعج اعضاء الكنيست في قائمة بن غفير للتطاول على أبناء العائلات في الوقت الذي كانت تتوسل اليهم من اجل شطب مشروع القانون من جدول الاعمال.
هذا القانون لن يمر الآن، لكن هذا السيرك القبيح في الكنيست عكس نقاط حضيض اخرى في ولاية الحكومة الاكثر فظاعة في تاريخ اسرائيل. بن غفير لا يهمه ذلك بالطبع. فهو في حملة فلماذا يعنيه المخطوفين الذين في معظمهم أصلا لم يصوتوا له؟ قرار نتنياهو عدم التدخل في هذه الامور اثبت فقط الى أي درجة رئيس الحكومة يخضع لابتزاز شركائه في الائتلاف.

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