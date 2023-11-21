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عشرات الاشتباكات من قرب

11/21/2023 11:26:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت






يوسي يهوشع 21/11/2023
حرب غزة 2023 تتميز نسبيا بقدرة وصول عالية بما يكفي الى صور الحرب، سواء بفضل عمل الناطق العسكري، التغطية الإعلامية او التوثيق الذي يقوم به المقاتلون في الميدان. ومع ذلك يخيل أن الجمهور لا يفهم كم ارتفعت المعارك في الأيام الأخيرة درجة. ففي الاحياء الشرقية من القطاع مثلا تقاتل فرقة 36 بقيادة العميد ددو بار خليفة ببسالة استثنائية ضد مقاتلي حماس، أي أولئك منهم الذين قرروا الا ينسحبوا جنوبا وان يقاتلوا حتى النهاية من فوق الأرض ومن تحتها أيضا في ظل استخدام وحشي للسكان الذين تبقوا في المنطقة.
في هذه الظروف ينبغي ان نرحب في أن الرجل الذي اؤتمن على القتال هو ضابط ذو مؤهلات قيادية وتجربة هائلة مثل بار خليفة: فخليط معرفته القريبة للوحل الغزي من عمليات سابقة الى جانب رباطة الجأش يساعده جدا على إدارة المعركة في ظروف معقدة. واضح من الشهادات في الميدان بانه يبث في المقاتلين الثقة في اللحظات القاسية - وثمة مثل هذه غير قليل. واذا لم يكن كل هذا بكاف فعليه أن يأخذ بالحسبان أيضا إمكانية ان تكون حماس ما تزال تحتجز مخطوفين إسرائيليين، لم ينقلوا جنوبا.
بخلاف المراحل السابقة في القتال، يخوض القادة والمقاتلون في الفرقة عشرات الاشتباكات من مسافات قريبة. فالقشرة القاسية في كل حي هي الخط الأول لخلايا حماس. وبعد أن تصفى يكون تقدم اسرع حيال مقاتلين افراد باتوا يتركون سلاحهم وينتقلون الى الملابس المدنية في محاولة للهروب. القوات، ومنها لواء مدرعات 188 وقوات هندسة، وجدت في اليومين الأخيرين الاف الوسائل القتالية المختلفة والمتنوعة، بما في ذلك مسيرات ركبت بطريقة هندسية رجعية: بداية وجدوا هناك مسيرات عسكرية إسرائيلية سقطت خلف أراضي القطاع، درسوها وجعلوا منها مسيرات لهم. في هذه الاثناء عثرت الفرقة المتقدمة النظامية ودمرت مئات فوهات القتال والفوهات المرتبطة بالأنفاق. قتل مئات في هذه المعارك التي تتواصل منذ عدة ايام، بمساعدة سلاح الجو. لا تقل أهمية هي الخطوة البرية لفرقة 162 بقيادة العميد ايتسيك كوهن. هناك المهمة هي السيطرة على مخيم اللاجئين جباليا ومن المتوقع للمعارك ان تكون اكثر ضراوة مما في الزيتون.
تعزز النجاحات والتحديات النهج الذي يقول انه لا يوجد أي سبب يدعو الى حث القوات. فهذه معارك خطيرة وافضل أبنائنا يضحون فيها بحياتهم. المهمة الصعبة هذه يجب أن تنفذ ببطء وبحذر، مع الكثير من النار من الجو وفي ظل اليقظة الشديدة للبيوت المفخخة، الصواريخ المضادة للدروع وكذا النار الصديقة. كل جهة تتجرأ على الشكوى من بطء العملية مدعوة لان تتفضل فترتدي البزات وتحل محل المقاتلين.وأعلنت وزارة الاعلام الحكومية لحماس في غزة بان عدد الضحايا منذ نشوب الحرب يبلغ نحو 13.300 بينهم 5.600 طفل و 3.550 امرأة. وبزعم الوزارة فان هناك ما لا يقل عن 6.500 مفقود. الدمار في غزة غير مسبوق.لا شك ان دولة إسرائيل تدفع ثمنا باهظا جدا: بالقتلى، بالجرحى وكذا بالمقاتلين الذين سيصابون بالصدمة. لكن في كل ما يتعلق باحداث الحرب، فان الجهد الهائل يعطي ثماره.
بالتوازي لم ينشأ بعد من يوقف دق ساعة الصفقة لاعادة جزء من المخطوفين والمخطوفات. إسرائيل، رغم الضغط الذي يعيشه يحيى السنوار ما تزال تسمح له بقيادة الخطوات وتنتظر قراره. مع ذلك، في القدس اكثر حذرا مما في واشنطن بالنسبة للتفاؤل الذي جاء أمس من جهة بايدن: عندنا، لا بد انه بعد الضربة الشديدة في 7 أكتوبر نعرف بان لدى السنوار كل شيء ممكن، وبالتأكيد حين تكون الشروط لم تتغير وهو بحاجة الى وقف النار كي يأخذ بعض الهواء ويعيد تنظيم اموره.
في الساحة الشمالية يواصل حزب الله رفع مستوى اللهيب: فقد هاجم امس هدفا رمزيا، قيادة فرقة الجليل التي تضررت ضررا شديدا بصاروخ البركان الثقيل الذي يزن مئات الكيلوغرامات. بالتوازي اطلقت مسيرات متفجرة، قذائف هاون وصواريخ. فرد الجيش بقوة. حزب الله يدفع ثمنا وفي الأيام الأخيرة يمتنع عن نشر العدد الدقيق للمقاتلين القتلى. غير أن هنا أيضا، مثلما في غزة، اخذ نصرالله الصدارة فيما ان القيادة السياسية لم تتراجع عن الخطة التي تبقي فيها لبنان كساحة فرعية. ومثلما كتب هنا قبل أسابيع، ينبغي إعادة النظر فيما اذا كان هذا هو السبيل: فمع ان نصرالله تكبد حتى الان مئات القتلى، لكن الجسارة لم تقل والوعي الإسرائيلي اكتوى – يحتمل أن هناك حاجة لإيجاد سبيل آخر للجنة، حتى لو كنا لا نريد حربا شاملة.

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