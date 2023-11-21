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النازحون يلفهم اليأس

11/21/2023 11:26:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: هاجر شيزاف 21/11/2023

على شارع صلاح الدين الذي يوجد على مدخل مدينة غزة تجمع أمس مئات من اللاجئين الذين هربوا من شمال القطاع. الأجواء كانت كئيبة، رمال وغبار تتطاير في الهواء وغطت عيونهم، حيث وقفوا في طابور طويل من البشر بشكل خاص، وحملوا الرايات البيضاء وآخرون لوحوا ببطاقات الهوية الخضراء. "بسرعة، بسرعة، في طابور منظم"، انطلق فجأة صوت في مكبر الصوت باللغة العربية. "يجب على الجميع النظر نحو اليسار. أحضروا بطاقات الهوية واحدا تلو الآخر. تعال الى هنا. أقول لك تعال الى هنا!".
قبل فترة قصيرة من ذلك بعضهم وقفوا في مجموعة مكتظة، على بعد بضعة مئات من الامتار شمال مدينة غزة. قربهم كانت تقف دبابة وكان فوقهم مبنى مثقب بسبب الرصاص بعد قصف جزء منه. في الطابق السفلي كان ما يزال يمكن رؤية نوافذ جميلة على شكل اقواس تؤكد على مشهد جهنم. بين حين وآخر سمع في الخلفية صوت اطلاق نار بسلاح خفيف، الذي شرح قائد اللواء لاحقا بأن هذا الرصاص هو للتخويف، يطلقه الجنود في الهواء عندما لا يتمثل السكان للتعليمات.
الطريق التي ساروا فيها كانت قبل بضعة اسابيع الشارع الرئيسي في القطاع الى أن دمره الجيش الاسرائيلي اثناء البحث عن العبوات الناسفة. على بعد مسافة مائة متر من النازحين كانت توجد كومة من الرمال التي يبدو أن الجيش هو الذي اوجدها هناك. تحتها كان يوجد جنود يقومون بحماية المراسلين الذين قام الجيش باستدعائهم الى المكان قبل يوم. الكثير من الجنود استلقوا فوق كومة الرمال مع تصويب البنادق نحو الجمهور، من مسافة لا تمكن من رؤية وجوه العابرين بوضوح.
المجموعة المحتشدة انتظمت في طابور عندما مرت في ما يشبه الحاوية التي يوجد حولها اسلاك شائكة. ما يحدث داخلها لا يمكن رؤيته من قبل المراسلين. من هذه الحاوية خرج رجال ونساء واطفال بعضهم يحملون الاكياس وبعضهم يحملون حقائب. على خلفية اللون الرمادي للحرب والدمار برزت بشكل خاص الحقائق باللون الوردي وطفلة صغيرة ترتدي ملابس باللون الوردي الفاتح من قمة الرأس وحتى أخمص القدم. الامطار بدأت تغرق الجميع، الجنود والنازحون على حد سواء، وحولت الرمال الى وحل. من هناك تقدم النازحون قليلا حيث تستمر في الخلفية الدعوات باللغة العربية من قبل الجنود أو من رجال الشاباك في مكبرات الصوت.
"أنت، الذي تحمل الكيس الازرق، ضعه بجانب الحقائب وتعال الى عندي. الآخرون استمروا في السير"، دعا الصوت. ابناء عائلة هذا الشخص حصلوا على تعليمات بالتقدم وعدم انتظاره. الذين نادوا وكانوا يقفون في مكان مرتفع على بعد بضعة امتار عن النازحين، استمروا في استدعاء بين حين وآخر احد السكان كي يخرج من الطابور ويقترب منهم. "أنت، أيها العجوز، الذي معه اطفال. اترك اولادك وتعال"، هكذا نادى عليه. من تم استدعاؤهم من الطابور من اجل التحقيق معهم طلب منهم ترك الحقائب والاكياس عند ما يشبه كومة على الوحل. بعد ذلك التقدم نحو المكان المرتفع.
في كل لحظة كان هناك نحو عشرين شخصا من الذين يتم التحقيق معهم قرب هذا الموقع، وهم يجلسون. وبين حين وآخر كانت القوات تطلب من أحدهم الوقوف. كم من الوقت مكثوا أو سيمكثون هناك ومتى سيعودون الى الطابور الذي يتقدم نحو الجنوب؟ لا أحد يمكنه معرفة ذلك. احيانا كان هؤلاء من الشباب واحيانا من النساء أو الفتيان. ولكن يبدو أن هؤلاء كانوا بعد الفحص الاولي، لأنه تم استدعاؤهم من الطابور بعناية. يبدو أن الحاويات التي مروا فيها من قبل، هي التي وصفها مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "اوتشا" بـ "نقاط التفتيش غير المأهولة"، حيث قدروا بأنه تم تركيب نظام مراقبة من اجل التعرف على الوجوه.
النازحون، حسب الامم المتحدة، شهدوا بأنهم تلقوا تعليمات لاظهار بطاقات الهوية وأن النظام قام بمسح الوجوه ضوئيا، وكان من الواضح أن المكان الذي طلب من المحقق معهم بالتقدم نحوه كان مزود بتكنولوجيا متقدمة مثل الكاميرات.

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