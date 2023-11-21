الحرب بغزة ستكون طويلة

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: أفرايم غانور 21/11/2023

أكثر من مليون من سكان قطاع غزة، واساسا في شمال وفي وسط القطاع، لن يعرفوا الى اين يعودون في نهاية الحرب. فقد حولت الحرب قسما كبيرا من أراضي القطاع الى جزر خرائب تحتاج الى ترميم عظيم ينطوي على مليارات الدولارات، عمل يفترض منذ الان إعطاء الراي فيه لتجند دول عظيمة لمهمة يفترض بها أن تغير وجه قطاع غزة من الأقصى الى الأقصى.

الى جانب الترميم، ستعمل إسرائيل وستتطلع قبل كل شيء للاشراف ولتقرير ترتيبات الامن في القطاع كي تمنع عودة حماس. من واشنطن نسمع طلبا واضحا لان تنقل السيطرة في قطاع غزة في نهاية الحرب الى ايدي السلطة الفلسطينية، ذات الأداء العليل، الفاشل والخطير الذي نراه هنا كل يوم على مدى السنوات الأخيرة. سمعنا أيضا اعتراض رئيس الوزراء نتنياهو على الخطوة ولا شك ان هذا الموضوع من شأنه أن يثير جدالا غير بسيط في نهاية هذه الحرب.

على إسرائيل ان تعمل منذ الان على ان تعرض جدول اعمالها بعد الحرب في كل ما يتعلق بقطاع غزة والمليونين من سكانها، الذين قدر ما شئنا أم أبينا، مشكلتهم هي أيضا مشكلتنا. هكذا بحيث أنه الى جانب الحاجة المهمة للتركيز على ترتيبات الامن في غزة، على إسرائيل أن تبالغ منذ الان من خلال الولايات المتحدة الى مؤتمر دولي بمشاركة إسرائيل، الولايات المتحدة، السعودية، مصر، دول الخليج، الاتحاد الأوروبي، السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة يتقرر فيه إقامة مجلس – لجنة دولية عاجلة لترميم قطاع غزة.

ان مهمة اللجنة ستكون تحديد المبلغ اللازمة لترميم القطاع؛ ونصيب كل دولة في عبء الترميم؛ موعد الترميم، بما في ذلك الجدول الزمني؛ تشكيلة الإدارة المدنية التي ستدير الحياة اليومية في القطاع، والاشراف على تنفيذ الترميم، وكذا تحديد موعد للانتخابات في القطاع كي ينتخب سكانه مرشحيهم لادارة مدنية – إدارية في غزة.

في إطار المؤتمر سيكون لإسرائيل مكانة خاصة تتيح لها أن تقرر أنظمة وترتيبات الامن في القطاع. على مدى الأشهر الستة الأولى بعد إقامة اللجنة تواصل قوات الجيش الإسرائيلي البقاء في القطاع وتعنى بالامن الجاري. مع نهاية الأشهر الستة ينعقد المجلس لاتخاذ القرار والميزانية للامن المدنية لسكان غزة. لهذا الهدف تجند قوة حفظ نظام دولية تتشكل من قوات في كل العالم لتنفيذ اعمال فرض النظام والرقابة.

قوة حفظ النظام تجتاز تدريبات في إسرائيل، تسلح من شرطة إسرائيل وحرس الحدود وتكون تحت ارشاد واشراف تام من الجيش الإسرائيلي والشرطة. إسرائيل تواصل حراسة معابر الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل ومصر، وتكون للجيش الإسرائيلي إمكانية للدخول الى قطاع غزة في كل حالة تتطلب ذلك. ستكون لإسرائيل سيطرة امنية على ما يجري في القطاع الذي سيكون مجردا من السكان الهجومي ويحل عليه حظر خطير على حمل السلام بدون ترخيص.

عند الحديث عن يوم الغد في غزة مهم جدا التطرق لموضوع امني حساس لم ينل اهتماما كافيا. معبر رفح ومحور فيلادلفيا، في القاطع الفاصل الذي بين قطاع غزة ومصر، والذي أقيم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من سيناء. في اثناء فك الارتباط نقلت إسرائيل القاطع الى سيطرة مصرية، رغم معارضة محافل الامن. بعد مذبحة 7 أكتوبر، وحين نرى كميات السلاح، نوعيته واصوله يتعزز الرأي في أن معبر رفح كان بوابة دخول مر عبرها معظم السلاح، خرج عبرها وعاد رجال حماس الذين تدربوا في لبنان ومن خلالها تطورت حماس وأصبحت جيشا. في هذه الساعات، حين يكون الجيش الإسرائيلي ما يزال يعمل في القطاع، واجب أولي هو السيطرة على هذا المحور لأجل منع هروب رؤساء حماس وحتى تهريب مخطوفينا.