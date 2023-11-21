صحة غزة: 120 شهيدا وعشرات المفقودين في شمال غزة اليوم

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن الاحتلال يقوم بعمليات انتقامية من المستشفيات في قطاع غزة، مؤكدا أن عدد الشهداء، اليوم الثلاثاء، في شمال غزة وصل قرابة 120 إضافة إلى عشرات المفقودين.

وأضاف القدرة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن قوات الاحتلال تعمدت استهداف المستشفيات خصوصا في شمال القطاع.













