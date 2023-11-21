صحة غزة: 120 شهيدا وعشرات المفقودين في شمال غزة اليوم
التاريخ
11/21/2023 11:26:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن الاحتلال يقوم بعمليات انتقامية من المستشفيات في قطاع غزة، مؤكدا أن عدد الشهداء، اليوم الثلاثاء، في شمال غزة وصل قرابة 120 إضافة إلى عشرات المفقودين.
وأضاف القدرة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن قوات الاحتلال تعمدت استهداف المستشفيات خصوصا في شمال القطاع.
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