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مواجهات طاحنة بين المقاومة والاحتلال قبيل الهدنة

11/21/2023 11:26:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فيما أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها تخوض مع الاحتلال اشتباكات في عدة محاور بمدينة غزة وشمالي القطاع، اعترف جيش الاحتلال بمقتل جنديين وإصابة 5 في المعارك الجارية.
ووفق تعداد الاحتلال فإن الحصيلة الإجمالية لقتلى الاحتلال وصلت إلى 70 قتيلا منذ بدء التوغل البري في القطاع يوم 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن خسائر الاحتلال الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.
وخلال الأيام الماضية تزايدت أعداد قتلى جيش الاحتلال مع اشتداد المعارك مع المقاومة على عدد من محاور القتال.
وفي سياق مواز، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلا عن الجيش أن هناك حاليا أكثر من 10 آلاف جندي إسرائيلي منتشرين في قطاع غزة في الحرب، يتمركز معظمهم بشكل رئيسي في أحياء الزيتون وجباليا بمدينة غزة.
ومنذ بداية الهجوم البري الإسرائيلي هناك أيضا حالات عدة قتل فيها عناصر من قوات الاحتلال بنيران صديقة، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس.
إلى ذلك قالت وزارة الصحة في غزة إن عشرات الشهداء سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي، كما سقط عشرات الشهداء والجرحى بين المرضى والطاقم الطبي في قصف طال كذلك مستشفى العودة، وأكدت أن الاحتلال يستهدف بشكل متزامن مستشفيات في شمال غزة.
من جانبه، قال المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي وطائرات مسيرة قصفت المستشفى الإندونيسي بشكل مباشر، فيما حذّر أكثر من مصدر من هذا التصعيد وتداعياته على مئات المصابين.
وأوضح الثوابتة أنه يتوقع استشهاد أعداد كبيرة شمال غزة بسبب قطع الماء والغذاء، كما أن الوضع في جنوب غزة يتدهور بشكل سريع، وتابع "نحن أمام كارثة حقيقية".
وذكرت وزارة الصحة في غزة أن جميع مستشفيات شمال القطاع خرجت من الخدمة، وأنها تنسق مع الأمم المتحدة لإخلاء المستشفى الإندونيسي المحاصر.
من جانبه، قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش إنه لا يوجد علاج لنحو 550 شخصا في المستشفى الإندونيسي بسبب الحصار الإسرائيلي، مشيرا إلى أن حصار المستشفى أدى إلى استشهاد بعض المصابين في الطريق.
وبين أن من لا يموت بالقصف الإسرائيلي يموت بالنزيف بسبب عدم وصوله إلى المستشفى.
أما المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة فقال إن جميع المستشفيات ذات طابع طبي وإنساني، ولن ينجح الاحتلال في تزوير أدلة لإثبات عكس ذلك.
وقال إن الاحتلال يصعّد ضد المستشفى الإندونيسي، كما حصل في مجمع الشفاء الطبي والذي تحول إلى مقبرة لكل من فيه وثكنة للتحقيق مع المدنيين والطاقم الطبي.
كما قال إن مستشفيات شمال غزة خرجت من الخدمة تماما، لافتا إلى أن نسبة الإشغال في مستشفيات
غزة تصل إلى 190 %.
قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت أدلة دامغة على ارتكاب القوات الإسرائيلية جرائم حرب في هجومها على غزة. وتحدثت عن استهتار إسرائيلي صارخ بحياة الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أظهرت مجددا "لامبالاة مروعة إزاء الخسائر الكارثية التي تلحق بالمدنيين" جراء غاراتها المتواصلة على قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة إجلاء 200 مريض من المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة إلى جنوب القطاع بعد ساعات من تعرضه للقصف الدامي، الذي استنكرته جاكرتا وأكدت استمرار دعمها للفلسطينيين في غزة.
وأعربت منظمة الصحة العالمية عن شعورها بالفزع إزاء الهجوم الذي استهدف المستشفى الإندونيسي.
وأوضحت المنظمة في بيان نشر أول من أمس أن المستشفى تعرض لأضرار بسبب ما لا يقل عن 5 هجمات منذ السابع من الشهر الماضي، وأفادت التقارير بأن الهجوم الأخير أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا، من بينهم مرضى ومرافقوهم المقيمون في المستشفى.
وأضافت "وفقا لآخر التقارير، ما يزال المستشفى الإندونيسي محاصرا، ولم يسمح لأحد بالدخول أو الخروج منه، كما وردت تقارير عن إطلاق نار باتجاه أولئك الذين حاولوا المغادرة، ولكن لم تقع إصابات أو وفيات حتى الآن.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي في تصريح من العاصمة الصينية بكين إن "إندونيسيا تستنكر بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية على المستشفى في غزة".
وأضافت مرسودي أنها تزور الصين ضمن وفد منظمة التعاون الإسلامي بهدف حشد التأييد الدولي لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار.
ويأتي تصريح الوزيرة الإندونيسية بعد تصريح آخر للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في جاكرتا أكد فيه أن بلاده ستظل تقدم الدعم السياسي للشعب الفلسطيني وستظل تؤيد نضاله.
كما استنكرت لجنة الإنقاذ والطوارئ الطبية الإندونيسية (ميرسي إندونيسيا)، وهي جمعية إغاثة غير حكومية أشرفت على بناء المستشفى الإندونيسي في غزة، الهجمات التي تعرضت لها المستشفى وقالت إنه أمر مؤسف.
وتساءلت اللجنة عن تطبيق القانون الدولي الحامي للمستشفيات وطالبت إسرائيل بعدم المساس بحرمة المستشفيات.
في غضون ذلك واصل جيش الاحتلال قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، فقد استهدفت غاراته مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجة غرب جباليا شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من النازحين، بينهم أطفال ونساء.
كما استشهد عدد آخر من الغزيين إثر قصف طال 9 منازل على الأقل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأعاد جيش الاحتلال استهدافه للأبراج ما أدى انقطاع الاتصالات عن مدينة غزة وشمالي القطاع.
وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام قد أعلن في كلمة مسجلة أول من أمس خوض مقاتلي القسام معارك ضارية على محاور التوغل خصوصا في بيت حانون وجباليا والتوام وحي الزيتون، وتدمير 60 آلية ومدرعة، بينها 10 ناقلات جند خلال الأيام الثلاثة الماضية.
كما أكد أبو عبيدة أن مقاتلي القسام نفذوا عددا من العمليات النوعية والكمائن ضد قوات الاحتلال وكبدوه خسائر كبيرة وأوقعوا عددا من جنوده بين قتيل وجريح.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 ضباط وجنود وإصابة 4 في غزة منذ الأحد الماضي، ليصل عدد الجنود والضباط الذين أعلن الاحتلال مقتلهم منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".
وفي السياق ذاته، أظهرت صور أقمار صناعية اتخاذ قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى الشفاء ومدارس إيواء النازحين منطقة تمركز وتمترس للآليات العسكرية.-(وكالات)

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