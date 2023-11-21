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قرب التوصل لاتفاق هدنة وتبادل للأسرى بين المقاومة والاحتلال

11/21/2023 11:26:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - بعدما أعلنت حركة حماس عن قرب التوصل لاتفاق هدنة مع إسرائيل، بدأت تتكشف تفاصيل عن الاتفاق، الذي يشمل وقف النار لمدد محددة وتبادل أسرى ودخول مساعدات.
وكشفت مصادر فلسطينية أن الاتفاق قد يتضمن وقف النار لمدة 5 أيام، وإطلاق سراح نحو 50 أسيرا إسرائيليا مقابل نحو 300 محتجز فلسطيني، كما قد يتم الاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين على مراحل وبواقع 10 لأسرى لكل يوم خلال أيام الهدنة الخمسة المتفق عليها مع دخول أكثر من 300 شاحنة محملة بالأغذية والمواد الطبية والوقود.
وكانت انباء ذكرت أن حركة حماس أعلنت تسليمها رد لقطر والوسطاء"، وقرب التوصل لاتفاق الهدنة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت أول من أمس إن حكومة الاحتلال أعطت الضوء الأخضر لإتمام صفقة تبادل محتجزين مع حماس.
ومن قبل كشفت مصادر مصرية أن مباحثات جرت بين مسؤولين مصريين وأميركيين للوصول لاتفاق حول تهدئة وهدنة وتبادل للأسرى في قطاع غزة.
وقالت مصادر إن المباحثات بين الجانبين تركزت حول كيفية الوصول إلى تهدئة والإفراج عن المحتجزين.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج إسماعيل هنية إن الحركة "تقترب من التوصل لاتفاق حول هدنة" مع إسرائيل التي تشن حربا على قطاع غزة لليوم الـ46 خلفت أكثر من 13 ألف شهيد.
وفي بيان قال هنية "سلمت الحركة ردها للأشقاء في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة".
من جهته، قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق إن تفاصيل الاتفاق سيتم الكشف عنها خلال الساعات المقبلة، موضحا أن "الأشقاء في قطر هم من سيعلنون عن تفاصيل اتفاق الهدنة".
وقال الرشق "كانت هناك مماطلة من الجانب الإسرائيلي لإتمام اتفاق الهدنة، وخاصة من قبل نتنياهو"، مضيفا أن الإسرائيليين "يحاولون التفاوض في ظل العدوان لكسر المقاومة، وهذا لم ولن يحدث".
كما كشف عن أن "الإفراج عن أسرى الاحتلال سوف يقابله إفراج عن أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال"، مشددا على أنه "إذا تم الإعلان عن اتفاق فسيكون مقبولا ومرضيا لنا، وسيعبر عن مطالب المقاومة".
من ناحيته، قال روعي شارون محلل الشؤون العسكرية بقناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية "نحن الآن في ساعات حاسمة، فقد أصبحنا أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى صفقة".
وأشار إلى أن حماس نقلت لنا خلال الأيام الأخيرة الماضية اقتراحا، وفي إسرائيل توصلوا إلى تفاهمات حول قبول شروط ومطالب حركة حماس.
وأوضح أن "الكرة الآن في ملعب حماس، وعليها أن تظهر مسؤولية وجدية، وحال ردت بالإيجاب، فسنكون داخل صفقة قابلة للتحقق".
وفي اعلام الاحتلال تزايد تناول قضية الأسرى في قطاع غزة، وما حققه جيش الاحتلال في عمليته البرية بالقطاع، إذ توقع جنرال احتياط سابق أن تملي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شروطها بشأن صفقة الأسرى المرتقبة، في حين يرى محلل سياسي أن فشل الجيش تبين أنه أكبر من المتوقع.
ونقلت "القناة 12" عن جنرال احتياط مهران بروزنفير، الذي كان مستشارا اقتصاديا لرئيس هيئة الأركان سابقا، قوله إنه ليس متأكدا من أن رئيس حماس في غزة يحيى السنوار واقع تحت ضغط، كما يحاول البعض تصوير ذلك، مضيفا أنه إذا كانت هناك صفقة يتم التخطيط لها "فإنني أخشى أن يكون هو من يملي شروطه علينا".
وقال عدي كرمي وهو موظف كبير سابق في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك""مخطئ من يظن أن حماس ستلين مواقفها أو ستتجه نحو حل سياسي لو لم نبدأ المعركة، مشيرا إلى أن المفاوضات مع حماس لإتمام صفقة جلعاد شاليط استغرقت 5 سنوات من "التلاعب والحيل النفسية".
من جهته، وجه المحلل السياسي يوتام زمري انتقادات شديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقال في حديث "للقناة 14" إن الأمر لم يتوقف عند الفشل الاستخباراتي الكبير الذي يتعلق بتقييم قدرات العدو، وإنما اكتشف تدريجيا أن هناك فشلا كبيرا في ما يتعلق بقدرات الجيش ومؤهلاته.-(وكالات)

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