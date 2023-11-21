برلمان جنوب إفريقيا يصوت بالإجماع على قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صوت برلمان جنوب إفريقيا لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في البلاد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي على خلفية العدوان الذي يشنه على قطاع غزة المحاصر.
وذكرت قناة“تشانيل أفريكا” المحلية أن“برلمان جنوب إفريقيا صوت بالإجماع على إغلاق السفارة الإسرائيلية وقطع العلاقات الدبلوماسية معها”.
ويأتي التصويت بعد بيان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في الاجتماع الاستثنائي لقمة دول مجموعة بريكس نقلته وكالة تاس الروسية أدان فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووصفه بأنه“إبادة جماعية وجرائم حرب”. وكالات
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