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برلمان جنوب إفريقيا يصوت بالإجماع على قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

11/21/2023 11:26:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

صوت برلمان جنوب إفريقيا لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في البلاد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي على خلفية العدوان الذي يشنه على قطاع غزة المحاصر.


وذكرت قناة“تشانيل أفريكا” المحلية أن“برلمان جنوب إفريقيا صوت بالإجماع على إغلاق السفارة الإسرائيلية وقطع العلاقات الدبلوماسية معها”.


ويأتي التصويت بعد بيان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في الاجتماع الاستثنائي لقمة دول مجموعة بريكس نقلته وكالة تاس الروسية أدان فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووصفه بأنه“إبادة جماعية وجرائم حرب”. وكالات

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