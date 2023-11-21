مجموعة بريكس تدعو إلى هدنة فورية في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعت دول مجموعة بريكس، أمس الثلاثاء إلى "هدنة إنسانية فورية" تفضي إلى وقف لإطلاق النار، وإلى "حماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية" في قطاع غزة، وذلك خلال قمة افتراضية طارئة استضافتها مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.
خلال هذه القمة الافتراضية للدول الخمس الأعضاء في بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، حض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجتمع الدولي على "توحيد جهوده لتهدئة الوضع"، مؤكدا أن دول المجموعة قادرة على "أداء دور أساسي" على هذا الصعيد. وفا
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