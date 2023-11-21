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مجموعة بريكس تدعو إلى هدنة فورية في غزة

11/21/2023 11:26:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

دعت دول مجموعة بريكس، أمس الثلاثاء إلى "هدنة إنسانية فورية" تفضي إلى وقف لإطلاق النار، وإلى "حماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية" في قطاع غزة، وذلك خلال قمة افتراضية طارئة استضافتها مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.


خلال هذه القمة الافتراضية للدول الخمس الأعضاء في بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، حض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجتمع الدولي على "توحيد جهوده لتهدئة الوضع"، مؤكدا أن دول المجموعة قادرة على "أداء دور أساسي" على هذا الصعيد. وفا

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