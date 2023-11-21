القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

روبرت غيتس* - (فورين أفيرز) عدد تشرين الثاني (نوفمبر)/ كانون الأول (ديسمبر) 2023

في الوقت الراهن، ما تزال الولايات المتحدة في موقع قوي لمواجهة كل من الصين وروسيا. والأهم من ذلك أن أداء الاقتصاد الأميركي جيد، والاستثمار التجاري في منشآت التصنيع الجديدة التي تلقى بعضها الدعم من برامج البنية التحتية والتقنية الحكومية الجديدة، يشهد ازدهاراً. كما أن الاستثمارات الجديدة التي قدمتها الحكومة والشركات في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والروبوتات، والهندسة الحيوية، تعد بتوسيع الفجوة التقنية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وكل دولة أخرى لسنوات قادمة.

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تواجه الولايات المتحدة الآن تهديدًا أكبر لأمنها مما واجهته في عقود -وربما في أي وقت آخر على الإطلاق. لم يحدث أبدًا أن واجهت أربعة أعداء متحالفين في وقت واحد -روسيا، والصين، وكوريا الشمالية، وإيران- والذين يمكن أن تعادل ترسانتهم النووية مجتمعين في غضون بضع سنوات ضعفي حجم ترسانتها النووية الخاصة. ولم يحدث منذ الحرب الكورية أن اضطرت الولايات المتحدة إلى التعامل مع منافسين عسكريين أقوياء يتوزعون في أوروبا وآسيا. ولا يتذكر أي من الأحياء اليوم وقتًا كانت فيه لأحد خصومها القوى الاقتصادية والعلمية والتقنية والعسكرية نفسها التي تمتلكها الصين اليوم.

ومع ذلك، فإن المشكلة هي أنه عندما تقع حوادث تتطلب استجابة قوية ومتساوقة من الولايات المتحدة، فإنها لا تأتي برد الفعل المتوقع. لم تنجح قيادتها السياسية المنقسمة في البيت الأبيض والكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين في إقناع ما يكفي من الأميركيين بأن التطورات الجارية في الصين وروسيا مهمة. كما فشل القادة السياسيون في شرح كيفية ترابط التهديدات التي يشكلها هذا البلدان. وفشلوا أيضًا في وضع استراتيجية طويلة الأمد تضمن أن يكون النصر حليف الولايات المتحدة -ومعها القيم الديمقراطية التي تمثلها بشكل أعم.

ثمة قواسم مشتركة وتشابهات كثيرة بين الرئيسين؛ الصيني شي جين بنغ، والروسي فلاديمير بوتين. لكنّ نوعين من القناعات المشتركة يبرزان بشكل خاص. بالنسبة لبوتين، ثمة قناعة لديه بأن مصيره الشخصي يتعلق باستعادة الأيام المجيدة التي عاشتها بلاده في حقبة الماضي الإمبراطوري. أما بالنسبة لشي، فإنه يعني استعادة مكانة المهيمِن التي تمتعت بها الصين الإمبريالية في آسيا في يوم من الأيام، بينما تنطوي في الوقت نفسه على طموحات أكبر تتعلق بحصة الصين من النفوذ العالمي. بالنسبة لبوتين، يعني تحقيق الأمر نفسه السعي إلى مزيج غريب من إحياء الإمبراطورية الروسية واستعادة الاحترام الذي حظي به الاتحاد السوفياتي. ثانياً، أن الزعيمين مقتنعان بأن الديمقراطيات المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، قد تجاوزت نقطة الذروة ودخلت في مرحلة الأفول الذي لا رجعة منه. ويرى الزعيمان أن هذا التراجع يتجسد بوضوح في تزايد الانعزالية، والاستقطاب السياسي، والفوضى الداخلية التي تشهدها هذه الديمقراطيات.

وإذا نظرنا إلى قناعات شي وبوتين مجتمعة، فإنها تشكل نذيرًا بقدوم فترة خطرة ستواجهها الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة. ولا تقتصر المشكلة على القوة العسكرية والعدوانية التي تتمتع بها الصين وروسيا فحسب، بل تتعلق أيضاً بكون الزعيمين قد ارتكبا مُسبقًا أخطاء جسيمة في حساباتهما وتقديراتهما في الداخل والخارج، ويبدو من المرجح أن يرتكبا أخطاء أكبر في المستقبل. وربما تجلب عليهما قراراتهما عواقب كارثية بالإضافة إلى الولايات المتحدة. ولذلك، يجب على واشنطن تغيير حسابات الرئيسين، وتقليل فرص قدوم الكارثة. ويتطلب هذا الجهد رؤية استراتيجية وعملاً جريئاً. وكانت الولايات المتحدة قد انتصرت في "الحرب الباردة" بفضل استراتيجية متساوقة التزم بها كلا الحزبين طوال تسع ولايات رئاسية متتالية. وتحتاج الولايات المتحدة اليوم إلى نهج مماثل من الحزبين. وهنا تكمن الصعوبة. (امتدت الحرب الباردة في الفترة بين نهاية الحرب العالمية الثانية وانهيار الاتحاد السوفياتي، وغطت معظم النصف الثاني من القرن العشرين).

بذلك تجد الولايات المتحدة نفسها في موقف بالغ الخطورة، حيث تواجه خصوماً عدوانيين ميالين إلى ارتكاب الأخطاء في الحسابات، لكنها غير قادرة على حشد الوحدة والقوة الضروريتين لردعهم. وسوف يعتمد النجاح في ردع قادة مثل شي وبوتين على ضمان احترام الالتزامات وثبات الاستجابة. ومع ذلك، جعل الخلل الوظيفي القوة الأميركية متقلبة وغير موثوقة بطريقة أغرت القادة المستبدين الميالين إلى المجازفة بوضع رهانات خطرة تنطوي على الكثير من الاحتمالات الكارثية.

طموحات شي

تهدف دعوة شي إلى "التجديد العظيم للأمة الصينية" إلى تحول الصين لتكون القوة العالمية المهيمنة بحلول العام 2049، الذي يشهد الذكرى المئوية لانتصار الشيوعيين في الحرب الأهلية الصينية. ويتضمن هذا الهدف إعادة إخضاع تايوان خلسيطرة بكين. وقال شي: "يجب أن يتحقق التوحيد الكامل للوطن الأم، وسوف يتحقق". ولتحقيق هذا الهدف، أصدر تعليماته إلى المؤسسة العسكرية الصينية بأن تكون جاهزة بحلول العام 2027 لغزو ناجح لتايوان. كما تعهد بتحديث المؤسسة العسكرية الصينية بحلول العام 2035 وتحويلها إلى قوة "بمستوى عالمي". ويبدو أن شي يعتقد بأن نجاحه في تأمين مكانة مثل التي حققها ماو تسي تونغ، المؤسس التاريخي للحزب الشيوعي الصيني في القرن العشرين، ليكون ضمن الشخصيات الأسطورية في الحزب الشيوعي الصيني، لن يتحقق إلا بالاستيلاء على تايوان.

تنطوي تطلعات شي وإيمانه بأن هناك مصيراً عظيماً ينتظره على خطر كبير بشن حرب. وكما ارتكب بوتين خطأ جسيمًا وكارثيا في حساباته بشأن أوكرانيا، هناك خطر كبير من أن يفعل شي الشيء نفسه في تايوان. وكان قد أخطأ في تقديراته بشكل كبير ثلاث مرات مُسبقًا على الأقل. أولاً، بمخالفته فلسفة الزعيم الصيني دينغ خسياو بينغ، القائمة على مبدأ: "أخف قوتك، وانتظر الوقت المناسب". وقد أثار شي بالتحديد ردود الفعل التي كان دينغ يخشاها، حيث سخّرت الولايات المتحدة قوتها الاقتصادية لإبطاء نمو الصين، وشرعت في تعزيز جيشها وتحديثه، وعززت تحالفاتها وشراكاتها العسكرية في آسيا. وكان الخطأ الكبير الثاني في الحسابات هو اتجاه شي إلى اعتماد سياسات اقتصادية يسارية، وهو ما شكل تحولاً أيديولوجياً بدأ في العام 2015 ورسخه المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني في العام 2022. وقد ألحقت سياساته، من إدخال الحزب في إدارة الشركات إلى الاعتماد المتزايد على الشركات المملوكة للدولة، ضرراً بليغاً بالاقتصاد الصيني. وكان الخطأ الثالث هو أن سياسة "صفر كوفيد" التي انتهجها شي، كما كتب المتخصص في الشأن الاقتصادي، آدم بوسن، على صفحات "فورين أفيرز"، "جعلت السلطة التعسفية التي يمارسها الحزب الشيوعي الصيني على الأنشطة التجارية للناس، واضحة وملموسة، بما في ذلك أنشطة أصغر الجهات الفاعلة". وقد أدى ذلك إلى حالة من عدم اليقين، والتي تفاقمت بسبب تراجعه المفاجئ عن تلك السياسة، مما تسبب في خفض الإنفاق الاستهلاكي الصيني وألحق مزيداً من الأضرار بكامل الاقتصاد الصيني.

إذا كان الحفاظ على قوة الحزب يحتل قمة أولويات الرئيس شي، فإن استعادة تايوان تأتي في المرتبة الثانية من الأهمية. وإذا اختارت الصين الاعتماد على تدابير لا ترقى إلى مستوى الحرب من أجل الضغط على تايوان وحملها على الاستسلام قبل نشوب صراع، فإن هذه الجهود ستفشل على الأرجح. وبذلك، سوف يُترك شي أمام خيار المجازفة بشن الحرب من خلال فرض حصار بحري واسع النطاق على تايوان -وربما القيام بغزو شامل للاستيلاء على الجزيرة. وقد يتصور شي أنه سيحقق المكانة التي يصبوا إليها ببذل المحاولة. ولكن، سواء كسب الحرب أو خسرها، فإن الكلفة الاقتصادية والعسكرية المترتبة على شن حرب على تايوان ستكون كارثية على الصين، بالإضافة إلى الأطراف المعنية الأخرى كلها. وسوف يرتكب الرئيس بذلك خطأً فادحاً.

مع ذلك، وعلى الرغم من الحسابات الخاطئة للرئيس الصيني والصعوبات الداخلية العديدة التي تواجهها بلاده، تظل الصين تشكل تحدياً هائلاً للولايات المتحدة. فجيشها الآن أقوى من أي وقت مضى. وهي تمتلك الآن سفناً حربية أكثر من الولايات المتحدة، ولو أنها أقل جودة. كما أجرت تحديثاً وإعادة هيكلة لقواتها التقليدية والنووية، وهي على وشك مضاعفة قواتها النووية الاستراتيجية العاملة. وقد طورت نظامها الخاص للقيادة والتحكم. وهي بصدد تعزيز قدراتها في الفضاء الخارجي والفضاء السيبراني على حد سواء.

بالإضافة إلى قدراتها العسكرية، اتخذت الصين استراتيجية شاملة تهدف إلى تعظيم نفوذها على الساحة العالمية. وهي الآن أكبر شريك تجاري لأكثر من 120 دولة، بما فيها جميع دول أميركا اللاتينية تقريباً. وقد انضمت أكثر من 140 دولة إلى "مبادرة الحزام والطريق"، البرنامج الصيني الضخم لتطوير البنى التحتية. وتمتلك الصين الآن، أو تدير، أو تستثمر في أكثر من 100 ميناء في نحو 60 دولة.

وبالإضافة إلى ذلك، أسست الصين شبكة دعائية وإعلامية شاملة لتعزيز هذه العلاقات الاقتصادية المتوسعة. ولا يكاد يوجد بلد على الكوكب لا يصله بث محطة إذاعية أو قناة تلفزيونية أو موقع إخباري صيني واحد على الأقل. ومن خلال هذه المنافذ وغيرها، تهاجم بكين الإجراءات والدوافع الأميركية، وتعمل على تقوض الثقة بالمؤسسات الدولية التي أسستها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وتنشر المزاعم عن تفوق نموذج التنمية والحكم الذي تتبعه بكين، كما تروج فكرة انحدار الغرب وأفوله.

قوة عظمى مختلة وظيفيا

ثمة مفهومان على الأقل يستند إليهما أولئك الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة والصين متجهتان نحو الصراع. الأول هو "فخ ثوسيديديس". ووفقاً لهذه النظرية، تصبح الحرب حتمية عندما تنشأ مواجهة بين قوة صاعدة وقوة راسخة، كما حدث في المواجهة بين أثينا وإسبرطة في العصور القديمة، أو عندما واجهت ألمانيا المملكة المتحدة قبل الحرب العالمية الأولى. أما النظرية الثانية فتتمثل في "ذروة الصين". وهي فكرة تقوم على أن القوة الاقتصادية والعسكرية للبلد وصلت إلى أوج قوتها -أو أنها ستكون هناك في وقت قريب، في حين أن المبادرات الطموحة لتعزيز الجيش الأميركي تتطلب سنوات حتى تطرح الثمار. ولذلك، ربما تقوم بكين بغزو تايوان قبل أن يتغير التفاوت العسكري في آسيا بطريقة لا تناسب الصين ولا تخدم مصلحتها.

لكنّ أيا من النظريتين لا تبدو مقنعة. لم يكن هناك ما هو حتميّ في الحرب العالمية الأولى، وإنما اندلعت بسبب حماقة زعماء أوروبا وغطرستهم. وليس الجيش الصيني جاهزاً على الإطلاق لخوض صراع كبير. ولذلك، لن يقع أي هجوم صيني مباشر أو غزو لتايوان، إذا حدث أصلًا، قبل بضع سنوات قادمة، ما لم يخطئ الرئيس الصيني في حساباته مرة أخرى وبشكل خطير.

رهان بوتين

وفق ما يراه عالم السياسة والمستشار السابق للأمن القومي الأميركي، زبيغنيو بريجنسكي، فإنه "من دون أوكرانيا لن تكون روسيا إمبراطورية". ومن المؤكد أن بوتين يشاركه هذا الرأي. ففي إطار سعيه إلى استعادة الإمبراطورية الروسية المفقودة، قام بغزو أوكرانيا في العام 2014، ثم مرة أخرى في العام 2022. وسرعان ما تبين أن المغامرة الأخيرة كانت خطأ كارثيا في الحسابات، والذي ستكون له تداعيات مدمرة لبلده على المدى الطويل. وبدلاً من تقسيم حلف الناتو وإضعافه، قدمت تصرفات روسيا للحلف هدفاً جديداً، (وأصبحت فنلندا عضواً جديداً قوياً في الحلف، وسوف تنضم السويد في القريب). وعلى المستوى الاستراتيجي، أصبحت روسيا الآن في وضع أضعف بكثير مما كانت عليه قبل الغزو.

على المستوى الاقتصادي، عملت مبيعات النفط الروسي للصين والهند ودول أخرى على تخفيف قسم كبير من التأثير المالي للعقوبات. وفي الوقت نفسه، حلت السلع الاستهلاكية والتقنيات القادمة من الصين وتركيا ودول أخرى في آسيا الوسطى والشرق الأوسط محل تلك التي كان يتم استيرادها في السابق من الغرب. ومع ذلك، ما تزال روسيا تخضع لعقوبات استثنائية فرضتها عليها كل الديمقراطيات المتقدمة تقريباً. وفي الواقع، قامت الكثير من الشركات الغربية بسحب استثماراتها وغادرت البلاد، بما فيها شركات النفط والغاز التي تبقى تقنياتها ضرورية للحفاظ على مصدر الدخل الروسي الرئيسي. وبالإضافة إلى ذلك، فرّ الآلاف من خبراء التكنولوجيا ورجال الأعمال الرواد. بغزوه أوكرانيا، قامر بوتين بمستقبل بلاده في هذا الرهان.

على الرغم من أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تدهور القوات التقليدية للجيش الروسي إلى حد كبير، فإن موسكو تحتفظ بأكبر ترسانة نووية في العالم. وبفضل اتفاقيات الحد من التسلح، لا تضم هذه الترسانة سوى عدد قليل من الأسلحة النووية الاستراتيجية المنتشرة أكثر من نظيرتها لدى الولايات المتحدة. لكنّ روسيا تمتلك نحو 1.900 من الأسلحة النووية التكتيكية، وهو ما يعادل عشرة أضعاف ما لدى الولايات المتحدة من هذه الأسلحة.

ولكن، على الرغم من هذه الترسانة النووية الضخمة، تبدو التوقعات قاتمة بالنسبة لبوتين. فمع تبدد آماله في إنجاز غزو سريع لأوكرانيا، يبدو أنه أصبح يعتمد الآن على جمود عسكري يهدف إلى استنزاف وإجهاد الأوكرانيين. ويراهن على أن يسأم الناس في أوروبا والولايات المتحدة بحلول الربيع أو الصيف المقب من دعم الأوكرانيين. وكبديل مؤقت لأوكرانيا مهزومة ومحتلة، ربما يكون مستعدا لقبول أوكرانيا مشلولة؛ دولة عاجزة يخيّم عليها الخراب، وتعاني من انخفاض في صادراتها وتقلُّص المساعدات التي تأتيها من الخارج بشكل كبير. وقد أراد بوتين أن تكون أوكرانيا جزءاً من الإمبراطورية الروسية المستعادة، وخشي من أن تصبح أوكرانيا ديمقراطية، حديثة ومزدهرة نموذجاً بديلاً للروس في الجوار. ولن يتمكن من تحقيق هدفه الأول، لكنه قد يكون قادرًا على منع حدوث ما خاف منه طويلاً.

طالما ظل بوتين في السلطة، ستظل روسيا خصماً للولايات المتحدة والناتو. وهو يعمل، من خلال مبيعات الأسلحة، والمساعدة الأمنية، وأسعار النفط والغاز المخفضة، على تكوين علاقات جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وسوف يواصل استخدام كل الوسائل الممكنة لزراعة الانقسام في الولايات المتحدة وأوروبا، وتقويض النفوذ الأميركي في الجنوب العالمي. وبفضل التمكين الذي يستمده من شراكته مع شي، وثقته بأن ترسانته النووية الهائلة ستردع أي عمل عسكري ضد بلده، سوف يستمر بوتين في تحدي الولايات المتحدة ومناصبتها العداء. وقد سبق له وأن ارتكب خطأً تاريخياً في الحسابات، ولا يستطيع أحد أن يضمن أنه لن يرتكب خطأ جديداً.

أميركا ضعيفة

في الوقت الراهن، ما تزال الولايات المتحدة في موقع قوي لمواجهة كل من الصين وروسيا. والأهم من ذلك أن أداء الاقتصاد الأميركي جيد، والاستثمار التجاري في منشآت التصنيع الجديدة التي تلقى بعضها الدعم من برامج البنية التحتية والتقنية الحكومية الجديدة، يشهد ازدهاراً. كما أن الاستثمارات الجديدة التي قدمتها الحكومة والشركات في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والروبوتات، والهندسة الحيوية، تعد بتوسيع الفجوة التقنية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وكل دولة أخرى لسنوات قادمة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، قدمت الحرب في أوكرانيا للولايات المتحدة فرصاً جديدة. فقد أعاد التحذير المبكر الذي أصدرته واشنطن لأصدقائها وحلفائها بشأن نية روسيا غزو أوكرانيا، ثقتهم في القدرات الاستخباراتية الأميركية. وأتاحت المخاوف المتجددة من روسيا للولايات المتحدة تعزيز حلف شمال الأطلسي وتوسيعه. كما شكلت المساعدات العسكرية التي قدمتها لأوكرانيا دليلاً واضحاً على أنه يمكن الوثوق بها عندما يتعلق الأمر بالوفاء بالتزاماتها. وفي الوقت نفسه، أدى التنمر الاقتصادي والدبلوماسي الذي تمارسه الصين في آسيا وأوروبا إلى نتائج عكسية، مما مكن الولايات المتحدة من تعزيز علاقاتها في المنطقتين.

وعلى الصعيد العسكري، تلقى الجيش الأميركي تمويلاً مناسباً في السنوات الأخيرة. ويجري تنفيذ برامج للتحديث لجميع أسس ثالوث الردع النووي: الصواريخ الباليستية العابرة للقارات؛ وقاذفات القنابل؛ والغواصات. وتشتري وزارة الدفاع الأميركية طائرات مقاتلة جديدة (أف-35، وأف-15 محدثة، ومقاتلات جديدة من الجيل السادس)، إلى جانب أسطول حديث من طائرات التزويد بالوقود في الجو. وبالمقابل، يؤمن الجيش نحو 20 منصة ويطور أسلحة جديدة، وتقوم قوات البحرية ببناء سفن وغواصات إضافية. ويواصل الجيش تطوير أنواع جديدة من الأسلحة، مثل الذخائر الأسرع من الصوت، ويعزز قدراته السيبرانية الهجومية والدفاعية. وفي المجموع، تنفق الولايات المتحدة على الدفاع أكثر مما تنفقه كل البلدان العشرة الأكثر إنفاقاً التي تليها في القائمة، بما فيها روسيا والصين.

مع ذلك، من المؤسف أن الخلل السياسي في الولايات المتحدة وإخفاقاتها في السياسة الخارجية يعرقلان نجاحها. وفي الحقيقة، يتعرض الاقتصاد الأميركي للتهديد بسبب الإسراف في الإنفاق الحكومي الفيدرالي بلا أي ضوابط. وقد فشل الساسة من كلا الحزبين في معالجة الكلفة المتزايدة لمستحقات الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والمساعدات الطبية، على سبيل المثال لا الحصر. كما تسببت المعارضة المستمرة لرفع سقف الدَّين في تقويض الثقة بالاقتصاد، مما دفع المستثمرين إلى القلق بشأن ما قد يحدث إذا تخلفت واشنطن عن سداد ديونها فعلياً (في آب (أغسطس) 2023، خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وهو ما أدى إلى رفع كلفة الاقتراض على الحكومة). وبقيت عملية تخصيص الاعتمادات في الكونغرس معطلة لسنوات. كما فشل المشرعون مراراً وتكراراً في سن مشاريع قوانين الاعتمادات المالية الفردية، وأقروا قوانين "شاملة" لم يقرأها أحد، وفرضوا توقف بعض وظائف الحكومة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أدى الازدراء الذي عامل به الرئيس السابق، دونالد ترامب، حلفاء الولايات المتحدة، وولعه بالقادة الدكتاتوريين، واستعداده لزرع الشكوك حول التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها في حلف شمال الأطلسي، وسلوكه المضطرب بشكل عام، إلى تقويض صدقية الولايات المتحدة واحترامها في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، بعد مرور سبعة أشهر فحسب على تنصيب إدارة الرئيس جو بايدن، أدى انسحاب الولايات المتحدة المفاجئ والكارثي من أفغانستان إلى المزيد من الإضرار بثقة بقية العالم بواشنطن. (يُتبع)



*روبرت أم. غيتس Robert M. Gates: كان وزير الدفاع في الولايات المتحدة في الفترة بين العامين 2006 و2011.

*نشر هذا المقال تحت عنوان

The Dysfunctional Superpower: Can a Divided America Deter China and Russia?













