الأمم المتحدة: لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الثلاثاء، إنه "لا يوجد مكان آمن" في قطاع غزة.
وأكد المتحدث باسم المكتب ينس لايركه، على أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة"، معربا عن اعتقاده بأن الأماكن التي أعلنتها إسرائيل بأنها آمنة "ليست كذلك من الناحية الإنسانية".
وقال إن "مطالبة الناس بالانتقال من جزء من منطقة تشهد حربا إلى أخرى يمثل مشكلة كبيرة للغاية، خاصة وأن الطريق الذي يتحركون فيه والمكان الذي يصلون إليه ليس آمنًا". وكالات
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