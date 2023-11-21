الأمم المتحدة: لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الثلاثاء، إنه "لا يوجد مكان آمن" في قطاع غزة.



وأكد المتحدث باسم المكتب ينس لايركه، على أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة"، معربا عن اعتقاده بأن الأماكن التي أعلنتها إسرائيل بأنها آمنة "ليست كذلك من الناحية الإنسانية".



وقال إن "مطالبة الناس بالانتقال من جزء من منطقة تشهد حربا إلى أخرى يمثل مشكلة كبيرة للغاية، خاصة وأن الطريق الذي يتحركون فيه والمكان الذي يصلون إليه ليس آمنًا". وكالات