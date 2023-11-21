مسيرة إسرائيلية تغير على محطة إرسال جنوب لبنان

أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، نقلا عن شهود في طير حرفا، بأن مسيّرة إسرائيلية أغارت على محطة إرسال تابعة لشركة ((تاتش)).



وأشارت الوكالة إلى أن الغارة استهدفت سيارة معطلة مركونة على طريق وادي حسن. وكالات



