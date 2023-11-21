مسيرة إسرائيلية تغير على محطة إرسال جنوب لبنان

مسيرة إسرائيلية تغير على محطة إرسال جنوب لبنان
التاريخ
11/21/2023 11:26:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، نقلا عن شهود في طير حرفا، بأن مسيّرة إسرائيلية أغارت على محطة إرسال تابعة لشركة ((تاتش)).
وأشارت الوكالة إلى أن الغارة استهدفت سيارة معطلة مركونة على طريق وادي حسن. وكالات
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