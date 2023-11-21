رسميا.. صفقة لتبادل الأسرى وهدنة لوقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انتهت قبل قليل جلسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتصويت على صفقة تبادل الاسرى و هدنة وقف اطلاق النار.
وصدرت قرارات هامة بعد انتهاء الجلسة على رأسها الإعلان رسميا عن المصادقة على صفقة تبادل أسرى مع حماس تشمل إطلاق 50 رهينة.
كما تم المصادقة رسميا على تنفيذ اتفاق الهدنة المؤقت لـ ٥ ايام إعتبارا من الخميس وفق إعلام فلسطيني.
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