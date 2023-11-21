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رسميا.. صفقة لتبادل الأسرى وهدنة لوقف إطلاق النار بغزة

11/21/2023 11:26:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

انتهت قبل قليل جلسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتصويت على صفقة تبادل الاسرى و هدنة وقف اطلاق النار.

وصدرت قرارات هامة بعد انتهاء الجلسة على رأسها الإعلان رسميا عن المصادقة على صفقة تبادل أسرى مع حماس تشمل إطلاق 50 رهينة.

كما تم المصادقة رسميا على تنفيذ اتفاق الهدنة المؤقت لـ ٥ ايام إعتبارا من الخميس وفق إعلام فلسطيني.

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