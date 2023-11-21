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الأردن في قلب المعركة

11/21/2023 11:26:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






يخطئ من يعتقد أن حرب الإبادة التي تشنها دولة الإرهاب تتوقف عند حدود غزة. وأن الأطماع الصهيونية تتوقف عند حدود كيانها الحالي، أو عند حدود القدس الشرقية، أو حتى الأراضي المحتلة عام 1967.
ويخطئ من يعتقد أن كيان الإرهاب يدير حرب غزة بتلك الطريقة البشعة وعينه على مكان آخر، وإنما يديرها بأسلوب يتجاوز عملية الاحتواء المزدوج، إلى ما هو أبعد بكثير. فهو يدير أكثر من حرب في آن واحد، ولكن بأساليب متعددة، تفضي جميعها إلى نتيجة واحدة قد لا تختلف كثيرا عن الطريقة الإجرامية التي تفردت بها عن كل جيوش وحكومات العالم، وبما يتقاطع مع كل الشرائع السماوية والأممية المعنية بحقوق الإنسان وبالنظام الدولي عموما، يساعدها في ذلك بشكل مباشر وغير مباشر دول لا تتورع عن إبداء الانحياز لها بكل ما في مشاريعها العدوانية من بشاعات وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية.
ولعل في الرسائل التي تبعث بها دولة الإجرام الصهيوني ما يتخطى" هرطقات" إيدي كوهين وأمثاله من عملاء الموساد والذباب الإلكتروني، وما يتحدث به بعض المتطرفين ما يكفي للتدليل على شكل ونوعية المشاريع التي تجاوزت التفكير بها، ودخلت في مجال التخطيط لإطلاقها أو حتى البدء بتنفيذها.
من ذلك ما جادت به قريحة قائد الشعبة الدينية لجيش الاحتلال الحاخام اليعيزر كاشتيل في توجيه أمام مجموعة من العسكريين حيث اعتبر أن الحرب تكليف رباني، وأنها من الوصايا المقدسة، مستبعدا عامل إنقاذ النفس عن سلم الأولويات. وبحسب التوجيه الحاخامي فإن الحرب ضد دول الجوار ترتقي إلى مرتبة الواجب الديني. وأن على إسرائيل أن تشن الحرب ضمن حدود" ارض إسرائيل الموعودة" حتى لو لم تطلق دول الجوار عليها رصاصة واحدة.
ويبالغ في شرح عقيدة الدولة الإرهابية بالتأكيد على أن من يطلق النار على إسرائيل فإنه مسخر لتلك المهمة وأنه كمن يدعوها ـ ضمنا ـ أو يعطيها الفرصة إلى الحرب وصولا إلى " تحرير" كافة أراضي إسرائيل التي يدعي أنها تشمل غزة، وتمتد حتى نهر العريش" النيل" جنوبا وإلى لبنان وحتى طوروس شمالا كما تشمل الأردن.
ويضيف بعض التفسيرات الخرافية بالقول أن " بني إسرائيل" كانوا يسكنون الأردن، وأنهم قاموا بغزو أريحا "المغلقة" من هناك. ويصف" أرض إسرائيل" بأنها الأرض التي لم تمنحها الأمم المتحدة لهم في العام 1948 ، وأن " تحريرها واجب ديني"، وغزوها " أمر إلهي ".
ومن الرسائل أيضا، المنشورات التي تم توزيعها في مناطق الضفة الغربية والتي تدعو الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية للأردن، وتحدد لسكان كل مدينة فلسطينية المدينة الأردنية المقابلة للهجرة اليها. قد يطول الشرح هنا، حيث لا يتسع المقام، غير أن ما هو مؤكد الآن، أن جرائم الاحتلال لن تتوقف عند حدود غزة، وأنها ستتعداها إلى الضفة الغربية كمرحلة ثانية، وبعد أن تنتهي من إكمال عملية التهجير لأهل غزة ـ إن نجحت في مشروعها الذي يقوم على فكرة الإبادة الجماعية والأرض المحروقة، واستحضار كافة جرائم الحرب المعروفة والممكنة ـ. ما يعني أن أذاها سيطال الأردن بصيغة مباشرة وغير مباشرة، ويضع الدولة الأردنية في قلب المعركة أكثر مما هي عليه الآن. حيث واصلت دعمها لسكان قطاع غزة، وفضحت ممارسات الاحتلال وخاضت معركة سياسية ودبلوماسية شرسة أزعجت الكيان، ونجحت في تغيير الكثير من المواقف الدولية، وتنامي الحراكات الشعبية المناهضة للعدوان، على مستوى العالم.
الأردن استشعر تلك الاخطار منذ البداية وأطلق معركة سياسية على مستوى العالم موظفا ما يمتلكه من احترام وتقدير، بين من خلالها الأخطار التي تتهدد المنطقة والعالم جراء حرب الإبادة التي تنفذها دولة الإجرام الصهيوني في غزة وما تفكر به من خطوات ومراحل أخرى.
واتخذ من الإجراءات ما يمكنه من الوقوف في وجه تلك الاطماع، وبعث من الرسائل ما هو ضروري لإبلاغ دولة الإجرام الصهيوني بأنه يمتلك من الأوراق ما يرد به على عنتها وصلفها وعنجهيتها. ومن عناصر القوة ما يمكنه من الدفاع عن نفسه، وما يجعله قادرا على صد أي عدوان يستهدفه. وأن الأردن ومع إدراكه لاختلاف موازين القوى، لن يكون لقمة سائغة لأطماعها أو لأية أطماع من قبل أي واهم على مستوى العالم.

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