-->

Wednesday, 22 November 2023 09:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرقابة الدستورية على الاتفاقيات

11/21/2023 11:26:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






صوت مجلس النواب الأسبوع الماضي على الطلب من اللجنة القانونية لدراسة ومراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل لتقديم المقترحات والتوصيات حولها لما يمكن أن يثار من إجراءات، وفي الحقيقة هذه الخطوة تعد تصعيدية بصورة توازي التصعيد الذي يظهر للجميع من قبل الخطاب السياسي الأردني وموقفه المتصاعد جراء العدوان على الأشقاء في فلسطين.
شعبيا، يعارض الشعب الأردني بغالبيته هذه الاتفاقيات سواء السياسية أو الاقتصادية منها خاصة المتعلقة في مجال الغاز والطاقة والمياه، علما بأننا قد وقعنا عدة اتفاقيات جاءت لتنفيذ معاهدة السلام سواء بالتعاون الاقتصادي والتجاري أو السياحي أو الخدمات والنقل وغيرها.
وبالعودة لموضوع دراسة الاتفاقيات والمعاهدات السياسية والاقتصادية المختلفة فإن منها ما وقع وأبرم بموجب المادة (33/2) من الدستور أو الاتفاقيات التي تمت من خلال الشركات الوطنية، منها على سبيل المثال اتفاقية الغاز.
ولو تطرقنا لمعاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية لعام 1994 وادي عربة نجد أنها معاهدة مسجلة لدى الأمم المتحدة في السجلات الخاصة، ووافق عليها مجلس الأمة الأردني، ويُوافق عليها المجلس بموجب المادة( 33/2) بحيث تكون موافقة مجلس الأمة بإصدار قانون للتصديق على هذه المعاهدة، وهذا ما حصل من خلال إصدار قانون تصديق خاص عليها.
دستورياً وقانونياً وحتى سياسياً لا يوجد ما يمنع من إلغاء اتفاقية السلام وادي عربة، ولكن الشق السياسي له حساباته التي لن أتطرق إليها الآن، ولنبقى بالشق القانوني والدستوري فإن إنهاء المعاهدة يكمن في سلك الطريق القانوني الدستوري الداخلي من خلال مجلس الأمة وتطبيق المادة (95) من الدستور التي تجيز لعشرة أعضاء أو أكثر من مجلس النواب أو الأعيان اقتراح القوانين، ويُحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي؛ فإذا قبل المجلس الاقتراح فإنه يُحال إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون ومن ثم تقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو التي تليها ليصدر قانونا بإلغاء العمل والتصديق على المعاهدة وهذا ما يتوجب فعله داخليا، وما يحكم المسألة خارجيا فهي اتفاقية في قانون المعاهدات.
ولكن بعض الاتفاقيات الاقتصادية وخاصة اتفاقية الغاز، فلا مكانة قانونية ودستورية لمجلس النواب للرقابة عليها، وما يحكمها الاتفاق والعقد، وذلك استناداً لقرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم (2) لسنة (2019)، وجاء القرار بناءً على طلب تقدّم به مجلس الوزراء للمحكمة الدستورية لبيان ما إذا كانت الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة رقم(2) من المادة (33) من الدستور، وبحيث لا تكون تلك الاتفاقيات نافذة المفعول إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، الذي جاء فيه أن الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل بمفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها بالدستور بالمادة (33/2) فلا يحتاج لنفاذها موافقة مجلس الأمة، وهذا القرار جاء تعزيزاً للقرار التفسيري رقم (1) لسنة 1962 الذي أكد أيضا أن الاتفاقيات المالية التي تبرمها الدولة مع الشركات أو البنوك أو المؤسسات هي غير مشمولة بنص المادة (33/2) التي تشترط موافقة مجلس الأمة حتى لو كانت هذه الاتفاقيات تحمّل خزينة الدولة شيئاً من النفقات.
يتضح بعد كل ذلك أن الاتفاقيات المبرمة لنفاذ أحكام معاهدة السلام، سواءً الاقتصادية أو الثقافية أو النقل أو غيرها التي نصت عليها اتفاقية السلام يجب أن تبقى سارية ما دامت لم تلغ المعاهدة ولم يتم إنهاؤها بالإضافة للاتفاقيات التي لا تحكمها نص المادة (33/2) من الدستور الأردني ما دام الطرفان ملتزمين بأحكامها، ويحكمها نصوص الاتفاق مثل اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء وشركة نوبل إينيرجي.

MENAFN21112023000072011014ID1107468275

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث