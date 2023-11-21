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الإنسان بعد السابع من أكتوبر

11/21/2023 11:26:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






ينتمي كل سكان الأرض إلى "الإنسان العاقل"، وهو النوع الوحيد الذي يمتلك، خلافاً لبقية الحيوانات، دماغاً عالي التطور، قاده إلى اكتشاف النار والفأس والرمح والقصدير، وبعد آلاف السنوات اخترع الأسبرين والمصعد الكهربائي وفرشاة الأسنان الكهربائية. لم يكن هذا متاحاً لولا امتلاك الإنسان العاقل جسماً منتصباً ذا أطراف علوية وسفلية، يحرّكها بيسر بأوامر من الدماغ، ولولا قدرته على التفكير المجرّد، واستخدام اللغة والنطق من خلال حنجرة معقدة التكوين، لا تملكها باقي الثدييات.
كُتبت الفقرة أعلاه من خلال الاستعانة بالموسوعة الحرة "ويكيبيديا"، فلم أكن متأكداً من التعريف الجامع والشامل لمفردة إنسان؛ إذ إني في المرحلة الابتدائية كنتُ أضجر من حصة العلوم وأستغلها بمحاولة توقع لون الشَّعر الذي تحت حجاب "أبلة زينب"، وفي الإعدادية انشغلت بتدوين الشِّعر على الجدار الأصفر، أما في الثانوية فقد صرفتُ كلّ طاقتي الجسدية والعقلية لأجعل ناقتَها تحبُّ بعيري. لمّا كبرت، وتمدّدت أطرافي أكثر وانتصب جسمي، اكتشفتُ أن مكتبتي تقتصر على كتب الأدب التي ألفها الإنسان، فلم تدلني بشكل صريح إلى "الإنسان العاقل".
عرفتُ بعدما فاتني الكثير من المعرفة، أن الإنسان بعدما اخترع الفخار والمقصّ وطائرة الإف 16، تفرّغ لاكتشاف أهم ما في مملكته الحيوانية من أجهزة، وهو الجهاز العصبيّ، وكم تعجبتُ أن لدى الإنسان العاقل خمسة وعشرين نمطاً مستغلاً من العواطف، فهو يعجبُ بالجنس الآخر منه، وربّما يتطور الأمر إلى عشق أو حتى عشق ذبّاح، كما أنه يقلق من تغير لون الجلد، ويرهب تجريب غير المجرّب، ويملُّ من الإعادة العاشرة للمسلسل الإسباني، ويشمئز من مرادفات البراز. يفرحُ الإنسان العاقل ويحزن، يبتهج ويرتاح، ويدهش حتى لو تكررت الدهشة.
بالغ الإنسان العاقل في استخدام عقله، وحين صنع كل ما يحتاجه، ذهب إلى ما لا يحتاجه، فصنّع الذكاء. صار هناك من يكتب ويقرأ بالنيابة عنه، ويقوم بكل الأعمال التي يترفّع عنها. أصبح هناك من يخبره بطريقة إفريقية لصنع اللازانيا، ومن يرسم له الموناليزا بملامح آسيوية، يمكن أن يدفعه الضجر من قلة العمل لمشاهدة فيلم من بطولة أنجلينا جولي وأحمد زكي. لم يعد بحاجة إلى قفازات ليفتح الفرن، فقط عليه أن يهمس في سماعة ذكية، وهكذا بالغ الإنسان العاقل في الترف والبطر، حتى بالغ في التخلي عن عقله.
ثمّ جاء السابع من أكتوبر المجيد، فاكتشف الإنسان العاقل قطاعاً جغرافياً يطل على البحر من الغرب وعلى الاحتلال من الشرق. اسمه غزة. عرفه الكنعانيون والفراعنة، وعاصره الآشوريون واليونانيون، وهاجمه الصليبيون وحكمه العثمانيون. حاول العبرانيون إخضاعه، فشربوا البحر. يقرأ الآن الطالبُ الأميركي في كلية جون كينيدي عن غزة، ليكتشف إنسانها الجديد. يرجع العامل الفرنسي من مصنع الدباغة لينخرط في مظاهرة تهتف بأسماء غزة. وهذا هو اليابانيّ الذي لم يضطرّ يوماً لاستعمال الشارع لغير أغراضه، يهتف بلغته الحرة: غزة.
غزة هي العاطفة الجديدة، يا أخي العربي، والشعور الذي لم تشعر به من قبل. غزة هي التي تحدد نسبة الدم في دمك، وهي التي يا أخي الإنسان ترفع أو تخسف التصنيف الإنساني. غزة هي التي علّمتك أن المقصّ بإمكانه أن يقارع الإف 16، والأسبرين يمكن أن يؤخر انتشار السرطان، وغزة هي التي تجرّبُ غير المجرّب ولا ترهب، وهي التي تذكّرك الآن بأن لك جسماً منتصباً ذا أطراف علوية وسفلية، يمكّنك من الدعاء لها إن فقدتَ أقوى الإيمان. غزة يا أخي هي الشعور الذي إن لم تشعر به لم تعد عاقلاً ولا إنساناً.

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