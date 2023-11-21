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هل سيتم تجنب سيناريو الحرب الإقليمية؟

11/21/2023 11:26:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








كل التحليلات السياسية في عواصم العالم، تحذر من نشوب حرب إقليمية، وبرغم أن هناك انقساما حول احتمال حدوثها، إلا أن لا أحد يحسم مآلات الوضع في كل المنطقة.
الولايات المتحدة الأميركية ذاتها تتعرض مصالحها وقواعدها العسكرية الى الخطر، من خلال عمليات القصف أحيانا، والواضح ان واشنطن تدير رد الفعل ضمن مساحات محددة، وهي لا تريد التورط بشكل مباشر عبر قواتها وجنودها في حرب إقليمية، حتى برغم حادثة اختطاف السفينة في البحر الأحمر، وسبب ذلك يعود الى ان واشنطن تدرك الأخطار الاقتصادية، وكلف النفط في العالم، وقرب الانتخابات الأميركية، وتورط واشطن في اوكرانيا وغير ذلك من عوامل تجعلها تسعى لتجنب الحرب، وإدارة ردود فعلها بشكل محدد، وفقا لكل حادثة، وهذا مانراه من عمليات قصف أميركية محدودة في سورية، والعراق، وغير ذلك من مناطق.
إسرائيل تريد توظيف حرب غزة، لتصفية كل حساباتها، فهي تريد استدراج الولايات المتحدة الى الشراكة المباشرة في الحرب، وليس مجرد تقديم الدعم العسكري من واشنطن، او الدعم المالي، او حتى رسو البوارج قبالة شواطئ فلسطين، لتهديد مختلف دول الإقليم، فهذا ليس كاف لإسرائيل التي تريد اغتنام التوقيت للتخلص مما تراه تحالفا إيرانيا، مع حزب الله من جهة، وتمددا في سورية والعراق واليمن، وبرغم كل إمكانات إسرائيل العسكرية الا أنها ليست قادرة على خوض حرب مفتوحة تهدد عدة دول، وتدفق النفط، وإغلاق الملاحة في البحر الأحمر، وغير ذلك من تداعيات محتملة، وتفضل أن تستدرج الولايات المتحدة لحرب إقليمية، تقوم فيها واشنطن مع حلفاء آخرين، بقطع أيدي إيران في المنطقة، واستهداف طهران ذاتها.
الإيرانيون بدورهم وبرغم كل الكلام الجميل عن دعم المقاومة الا انهم لا يريدون حربا كذلك، ولا يريدون التضحية بأهم ورقة بأيديهم، اي حزب الله، في حرب ليست على صلة مباشرة بالمعسكر الإيراني وحساباته، ولربما تفضل إيران من خلال كل العمليات التي رأيناها من جبهات محتلفة، أن تبرق فقط برسائل تهديد الى المعسكر الأميركي-الإسرائيلي، حول قدرات إيران في كل المنطقة، ولهذه البرقيات اكثر من هدف، أولها منع تورط واشنطن في حرب ضد هذا المعسكر، لإدامة عمره، ونفوذه من خلال التذكير بقدراته، وايضا قد يكون الحث غير المباشر من أجل ترسيم خرائط القوة في المنطقة، ومساومة الإيرانيين، والوصول معهم الى صفقة حول قوتهم، ومناطق نفوذهم النهائية، بدلا من التورط في حروب كبرى.
المعسكر الروسي والصيني ومعهما دول متعددة لهم حسابات معقدة، حيث يجدون في غزة، واحتمالات توسع الحرب، منفعة من باب تصنيع سيناريو مواز لأوكرانيا، وكما فتح الغرب جبهة للروس في أوكرانيا، فإن فتح جبهات متعددة ضد الوجود الغربي في المنطقة، وقاعدته الاستعمارية الأولى، أي إسرائيل، يبدو مفيدا للروس جدا، وليس أدل على ذلك من المعلومات حول مشاكل التمويل المالي في واشنطن لحرب أوكرانيا، بعد تورط إسرائيل في غزة، بل ومشاكل الذخيرة والإمدادات العسكرية لأوكرانيا، امام احتياجات إسرائيل اليومية.
ما سبق بعض الإشارات حول حسابات كل طرف، وهي حسابات معقدة، صنعتها غزة، على جذر المعاناة الفلسطينية، لكن في حسابات الإقليم وعواصم العالم، هناك حسابات أكثر تعقيدا، وعلينا ألا ننسى أن فلسطين تقع في قلب الكرة الأرضية التي تتصارع فيها قوى النفوذ طوال التاريخ، لاعتبارات القومية والدين والثروات، والموقع والتأثير وغير ذلك، لكن كل هذه الحسابات قد تقودنا الى أحد الطريقين، الأول اندلاع حرب إقليمية نهاية المطاف تتحول لساحة صراعات دولية، او تجنب الحرب الإقليمية العسكرية الواسعة، لصالح احتمال بديل، وهو استمرار الصراع بحدة وعبر وكلاء، ومكاسرات لا تنتهي أبدا، تزيد من استنزاف المنطقة، وتدمير بنية أهلها، وتبدد ثرواتهم، في مشهد يتجاوز بكثير الحسابات الظاهرة.
من المؤكد أن وراء صوت الصواريخ التي تتنزل على الأبرياء في غزة، هناك مشاهد خفية من التحدي والمساومة والتفاوض وتشكيل التحالفات أو فكها، حتى لانبقى نقرأ مشهد غزة، داخل حدود القطاع، دون أن ندرك أن هذه الحرب تختلف حقا عن سابقاتها، من حيث التوقيت وعدد الشركاء، وحساباتهم، ووضع الإقليم، وصراع القوى في العالم.
يبقى السؤال عالقا: أين فلسطين وقضيتها الأساسية وسط كل هذه التعقيدات ؟

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