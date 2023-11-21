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الشديفات يفتتح الورشة المالية للتبرعات المدرسية بمدرسة خولة بنت الأزور

11/21/2023 11:24:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



افتتح مدير التربية والتعليم للواء الرصيفة الأستاذ أحمد الشديفات اليوم الورشة المالية للتبرعات المدرسية والتي تقام في مدرسة خولة بنت الأزور.

وأكد الشديفات أن الدورة تهدف إلى تعريف مديري ومديرات المدارس بأوجه القبض والصرف وتوثيق ذلك بالطرق الصحيحة، وكيفية عمل مناقصات بالإضافة إلى التعريف بآلية رصد قيود التبرعات المالية ومنحة التطوير وتوثيقها في سجل اليومية للمدرسة وعمل خلاصة شهرية وتزويد المديرية بها.

وتقام الدورة على مدى يومين متتاليين ويقدمها الأستاذ محمد أبو لاوي رئيس قسم التدقيق المالي والأستاذ مهند خفش رئيس قسم الشؤون المالية بالتعاون والتنسيق مع مديرة المدرسة الفاضلة أحلام الجزازي.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد الشديفات مرافق مدرسة خولة، وسير العملية التعليمية وخاصة برنامج التدخلات العلاجية، موضحاً أهميته خاصة الأوراق الداعمة.

وأشاد مدير التربية بالأداء المتميز لمدرسة خولة في ملف لمدرستي أنتمي مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في ذات النهج لما لهذه المبادرة من أهداف وطنية لترسيخ مفاهيم الانتماء للمدرسة كجزء لا يتجزأ من الوطن وأن المحافظة على المدرسة نظيفة يفضي إلى الحفاظ على كل شبر من هذا الوطن.

بموازاة ذلك، أجرى الشديفات جولة صباحية تفقد خلالها مدرسة الأوزاعي حيث حضر الطابور الصباحي واستمع للإذاعة المدرسية، كما تأكد من برنامج التدخلات العلاجية واطلع على ملف مبادرة لمدرستي أنتمي.

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