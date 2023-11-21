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الدرع الذهبي لمركز صحي جامعة العلوم والتكنولوجيا بمسابقة حصاد الجودة

11/21/2023 11:24:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تصدر مركز صحي جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ترتيب المؤسسات الصحية على مستوى المملكة ضمن مسابقة "حصاد الجودة" في دورتها الثالثة، وذلك عن أفضل مشروع تحسيني "Optimizing Client's Waiting Time Experience at JUST Health Center، حيث حصل على الدرع الذهبي عن فئة مراكز الرعاية الصحية الأولية المعتمدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر السابع لجودة الرعاية الصحية.

وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم عن تقديره للجهود المتميزة المبذولة في المركز الصحي، وعن فخره بهذا الإنجاز الذي يترجم مجهودًا جماعيًا مثمرًا يُسجل لجميع العاملين من كوادر المركز الصحي، مبينًا أن هذه المنافسة الإيجابية بين المؤسسات الصحية تشكل حافزًا للتطوير وتجويد الأداء الصحي.

بدوره، أوضح مدير المركز الصحي الدكتور عدي خصاونة أن المسابقة عملت على تسليط الضوء على تجارب المؤسسات المعتمدة وتكريم إنجازاتهم في الحفاظ على جودة الرعاية المقدمة وسلامة المرضى، والاعتراف بالدور الحاسم الذي يلعبه المرضى وأسرهم ومقدمو الرعاية في سلامة الرعاية الصحية.

والجدير بالذكر أن المسابقة تهدف إلى دعم برامج التحسين في الجودة وسلامة المرضى والاحتفاء بالأفكار الخلاقة ذات الأثر الواسع فيما يتعلق بإشراك المريض وإعلاء صوت متلقي الخدمات كصانع قرار رئيسي في رحلة الرعاية الصحية.

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