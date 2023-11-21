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الأردنيون ينتصرون لغزة ويحملون مسؤولية عدم وقف العدوان لدول غربية

11/21/2023 11:24:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي وأحمد الرواشدة






محافظات - جدد مشاركون في مسيرات ووقفات مسائية شهدتها عدة مدن بالمحافظات عقب صلاة العشاء أمس، تحميل مسؤولية ما يحدث من عدوان همجي على غزة من قبل آلة الحرب الصحيونية إلى دول غربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية نتيجة إما صمتها المطبق أو دعمها المباشر للعدوان.
واعتبروا أن الدعم وعدم المساءلة أعطى الضوء الأخضر لجيش الاحتلال في التمادي وخرق كل الأعراف والقوانين الدولية وارتكاب أفضع الجرائم بحق المدنيين بقطاع غزة.
وجددوا تأكيدهم على ضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي خطوات جادة وواضحة لوقف العدوان، معتبرين أن حالة المماطلة التي تنتهجها بعض الدول الداعمة للاحتلال تجاه اتخاذ موقف جاد لوقف العدوان يضعها بموضع الشريك بجرائم الاحتلال.
ونظمت في مدينة إربد، مسيرة تضامنية مع الأهل في فلسطين وقطاع غزة الذي يتعرض للعدوان الغاشم والقص المكثف منذ 45 يوما، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين من المدنيين.
ورفع المشاركون، في المسيرة التي دعت اليها فاعليات شبابية وحزبية ونقابية، لافتات مساندة للقضية الفلسطينية، كما حمل العلمين الأردني والفلسطيني.
وهتف المشاركون بعبارات ترفض وتندد بالحرب الوحشية على غزة، وأخرى تدعم عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها "كتائب القسام" في 7 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي.
كما رفعوا شعارات "فلسطين أرضي حرة"، و "بالروح والدم نفديك يا فلسطين"، و"فلسطين أبية، لن نسمح بالقضية"، و"يا شهيد ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح".
وأكد المتحدثون في نهاية المسيرة على ضرورة استمرار الكفاح ضد قوات الكيان الصهيوني لحين دحر الاحتلال وتحقيق النصر.
وطالبوا الدول العربية بالتحرك لكسر الحصار المفروض على غزة واستخدام القوة ضد الكيان الصهيوني الذي لا يمتثل لقرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية لوقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأشاروا إلى أن أهلنا في قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية وقصف طال جميع المؤسسات وهدفه تهجير أهل غزة إلى خارجها.
كما نظم حزب جبهة العمل الإسلامي، وقفة أمام مسجد الحسين بن طلال في العقبة عقب صلاة العشاء تضامنا ودعما للأهل وصمودهم في قطاع غزة تحت عنوان "المقاومة خيارنا".
وندد المشاركون في الوقفة الصمت العربي والدولي إزاء استمرار الإبادة الجماعية للأشقاء في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيونية وعسكريته الهستيرية، مؤكدين أن الاحتلال تجاوز كافة الأعراف والقوانيين الدولية بدون أي عقاب أو حساب أو رادع نتيجة الدعم المستمر لآلة الحرب الصهيونية من قبل دول غربية وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بوقف العدوان على غزة وتنفيذ قرارات القمة العربية والاسلامية التي عقدت مؤخرا في مدينة الرياض السعودية وتأييدها للمقاومة.
وقال المشاركون إن طوفان المقاومة جاء انتقاما من حكومة الاحتلال العنصرية وتماديها في العدوان على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، مشيرين أن هذه المعركة رد على انتهاكات الاحتلال بحق القدس والمقدسات الإسلامية، داعيين الشعوب العربية إلى مساندة الفلسطينيين في استرداد حقهم بأرضهم "من النهر إلى البحر".
وبين المشاركون أن ما يتم في غزة من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية تتطلب المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرين أن الولايات المتحدة تدعم العدوان بالسلاح والطائرات والدبابات والبوارج والتي هي بيدها قرار وقف إطلاق النار وهي التي تماطل باتخاذه.
ونظمت فاعليات شعبية وحزبية وقفة تضامنية في مدينة الرمثا نصرة لأهل غزة.
وطالب متحدثون خلال الوقفة بضرورة إلغاء كافة المعاهدات مع الاحتلال، ووقف الاعتداء على المدنيين ووقف الحرب فورا وعدم السكوت عن التنكيل بالأبرياء والاطفال والنساء في غزة واستهدافهم من قبل الاحتلال المدعوم من الغرب.
وهتف المشاركون بالوقفة هتافات تدين الاحتلال والتأيد الغربي والأميركي له، وتحيي الأهل بفلسطين وغزة والمقاومة وصمودهم الباسل.

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