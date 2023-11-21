أخضر 23 يخسر ودية الكنجر

(MENAFN
- Al Watan) خسر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا أمام منتخب أستراليا 1 /3، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، في ختام الدورة الودية التي صاحبت معسكر الأخضر الذي أقيم بالمنطقة الشرقية، ضمن برنامج إعداد الأولمبي السعودي لكأس آسيا تحت 23 عامًا، التي ستقام العام المقبل في قطر.
وعمد مدرب الأخضر، الوطني سعد الشهري، إلى إشراك عدد من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم الفنية.
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