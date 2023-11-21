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أخضر 23 يخسر ودية الكنجر

11/21/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Al Watan) خسر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا أمام منتخب أستراليا 1 /3، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، في ختام الدورة الودية التي صاحبت معسكر الأخضر الذي أقيم بالمنطقة الشرقية، ضمن برنامج إعداد الأولمبي السعودي لكأس آسيا تحت 23 عامًا، التي ستقام العام المقبل في قطر.
وعمد مدرب الأخضر، الوطني سعد الشهري، إلى إشراك عدد من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم الفنية.

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