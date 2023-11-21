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3 عالميين يكملون نجوم الجيل القادم

11/21/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتملت قائمة نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2023 المقدمة من نيوم، مع انضمام كل من الأمريكي أليكس ميكيلسن والصربي حمد ميديدوفيتش والإيطالي لوكا ناردي.
والتحق الثلاثي بآرثر فيلس، ودومينيك ستريكر، ولوكا فان آش، وفلافيو كوبولي، وعبدالله شلباية للتنافس في نهائيات بطولة أفضل لاعب تنس في العالم بعمر 21 عاما أو أقل.
وتنطلق بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2023 المقدمة من نيوم، بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بين الـ28 من نوفمبر الجاري و2 حتى الثاني من ديسمبر المقبل.

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