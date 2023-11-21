3 عالميين يكملون نجوم الجيل القادم

(MENAFN
- Al Watan) اكتملت قائمة نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2023 المقدمة من نيوم، مع انضمام كل من الأمريكي أليكس ميكيلسن والصربي حمد ميديدوفيتش والإيطالي لوكا ناردي.
والتحق الثلاثي بآرثر فيلس، ودومينيك ستريكر، ولوكا فان آش، وفلافيو كوبولي، وعبدالله شلباية للتنافس في نهائيات بطولة أفضل لاعب تنس في العالم بعمر 21 عاما أو أقل.
وتنطلق بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2023 المقدمة من نيوم، بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بين الـ28 من نوفمبر الجاري و2 حتى الثاني من ديسمبر المقبل.
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