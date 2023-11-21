سعود بن طلال يكرم الأحمد

سعود بن طلال يكرم الأحمد
التاريخ
11/21/2023 11:23:06 PM
(MENAFN
- Al Watan) كرّم محافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر، لاعب المنتخب السعودي ونادي الطرف لرفع الأثقال، عبدالله الأحمد، بعد تحقيقه 3 ميداليات ذهبية لوزن 96 كجم في منافسات الناشئين في الخطف والنتر والمجموع، كما حقق 3 ميداليات فضية في منافسات الشباب ((الخطف والنتر والمجموع)) في البطولة العربية التي أقيمت في مصر.
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