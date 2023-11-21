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سعود بن طلال يكرم الأحمد

11/21/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Al Watan) كرّم محافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر، لاعب المنتخب السعودي ونادي الطرف لرفع الأثقال، عبدالله الأحمد، بعد تحقيقه 3 ميداليات ذهبية لوزن 96 كجم في منافسات الناشئين في الخطف والنتر والمجموع، كما حقق 3 ميداليات فضية في منافسات الشباب ((الخطف والنتر والمجموع)) في البطولة العربية التي أقيمت في مصر.

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