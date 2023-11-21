الهلال يجهز البدلاء للحزم
التاريخ
11/21/2023 11:23:06 PM
(MENAFN
- Al Watan) عمل مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس على تجهيز لاعبيه البدلاء، لتعويض الغيابات التي يعانيها الزعيم قبل مواجهة الحزم، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ اتضح أنه سيعتمد على محمد البريك في مركز الظهير الأيسر، ليعوض غياب ياسر الشهراني، ومحمد كنو في الوسط كبديل عن الصربي سيرجي سافيتش، وسيكون الثنائي البرازيلي مالكوم وميشيل ديلجادو على الجناحين، في ظل غياب الدولي سالم الدوسري.
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