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200 لاعب في شاطئية كمال الأجسام

11/21/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تحتضن جدة للمرة الأولى بطولة كمال الأجسام الشاطئية خلال الفترة من الـ21 حتى الـ23 من ديسمبر المقبل، تحت إشراف وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكمال الأجسام والاتحاد الدولي لكمال الأجسام.
وسوف تكون في البطولة ((كروت احتراف)) لأبطال الفئات الذين شاركوا فيها. كما سيشارك عدد كبير من لاعبي كمال الأجسام من داخل السعودية وخارجها (نحو 200 لاعب).

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