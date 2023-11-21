200 لاعب في شاطئية كمال الأجسام

200 لاعب في شاطئية كمال الأجسام
التاريخ
11/21/2023 11:23:06 PM
(MENAFN
- Al Watan) تحتضن جدة للمرة الأولى بطولة كمال الأجسام الشاطئية خلال الفترة من الـ21 حتى الـ23 من ديسمبر المقبل، تحت إشراف وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكمال الأجسام والاتحاد الدولي لكمال الأجسام.
وسوف تكون في البطولة ((كروت احتراف)) لأبطال الفئات الذين شاركوا فيها. كما سيشارك عدد كبير من لاعبي كمال الأجسام من داخل السعودية وخارجها (نحو 200 لاعب).
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