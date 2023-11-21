نجم التعاون يغيب 3 أسابيع

(MENAFN
- Al Watan) أكدت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب التعاون سعد الناصر، تعرضه لإصابة في الرباط الجانبي للركبة اليمنى، وعدم حاجته للتدخل الجراحي، ويحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي يستمر شهرين قبل العودة لخوض التدريبات.
وكان سعد الناصر قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي تحت، أخرجته من الشوط الأول في مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأردني في الدورة الدولية الرباعية.
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