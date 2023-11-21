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نجم التعاون يغيب 3 أسابيع

11/21/2023 11:23:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب التعاون سعد الناصر، تعرضه لإصابة في الرباط الجانبي للركبة اليمنى، وعدم حاجته للتدخل الجراحي، ويحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي يستمر شهرين قبل العودة لخوض التدريبات.
وكان سعد الناصر قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي تحت، أخرجته من الشوط الأول في مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأردني في الدورة الدولية الرباعية.

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