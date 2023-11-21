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سويسرا تعيد 3 مومياوات

11/21/2023 11:22:53 PM
(MENAFN- Al Watan) في إطار جهودها الرامية إلى إعادة القطع الأثرية أو التاريخية إلى بلدها الأصلي، أعادت سويسرا إلى بوليفيا، الاثنين، ثلاث مومياوات من العصر ما قبل الكولومبي، كانت محفوظة في متحف الإثنوغرافيا في جنيف.
وخلال احتفال أُقيم لهذه المناسبة، شددت مديرة المتحف كارين أييلي دوران، على أن المدينة تقوم بـ((لفتة كبيرة من الناحية الأخلاقية من خلال إعادة رفات بشري إلى أصحاب الحق، على غرار ما أقدمت عليه سنة 2014 نزولاً عند طلب شعب الماوري، وهم السكان الأصليون لنيوزيلندا)).
وقال سامي كنعان، أحد المسؤولين في المدينة، قبل أن يسلم صناديق تحوي المومياوات إلى وزيرة الثقافة وإنهاء الاستعمار البوليفية سابينا أوريانا كروز، إن ((جنيف، مدينة السلام والحوار ومقر المنظمات الدولية، عليها أن تكون قدوة)) في هذا المجال.
وقالت مديرة المتحف إن الهدف من خلال هذه الخطوة هو ((بالإضافة إلى عملية الإعادة، التعويض الأخلاقي))، ولأسباب ((أخلاقية)) أيضًا، لم تُعرَض خلال الحفلة المومياوات الثلاث، وهي تعود إلى شخصين بالغين وطفل.

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