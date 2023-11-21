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تحذير من محاقن أمريكية

11/21/2023 11:22:53 PM
(MENAFN- Al Watan) حذرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية مقدمي الرعاية الصحية والمرافق الطبية من استخدام محاقن مونوجكت التي تنتجها شركة كاردينال هيلث.
يأتي تحذير الإدارة بعد أن بدأت الشركة في سحب محاقن مونوجكت بسبب مخاوف من عدم التوافق بين أجزائها.
وتُستخدم محاقن مونوجكت في إدخال السوائل في الجسم أو سحبها منه، بينما تستخدم مضخات إدارة الألم التي يتحكم فيها المريض لعلاج أنواع مختلفة من الآلام عن طريق نقل الأدوية عن طريق الوريد.
بدأت الشركة في يونيو بيع محاقن مونوجكت الجديدة التي تتميز بأبعاد مختلفة مقارنة بإصدارات الشركة السابقة المعروفة باسم كوفيدين.
وقالت الإدارة إنه يمكن استخدام محاقن كوفيدين لحين العمل مع الشركة على إجراء مزيد من التقييمات للمشكلة التي ظهرت في المحاقن الجديدة.

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