تحذير من محاقن أمريكية

(MENAFN
- Al Watan) حذرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية مقدمي الرعاية الصحية والمرافق الطبية من استخدام محاقن مونوجكت التي تنتجها شركة كاردينال هيلث.
يأتي تحذير الإدارة بعد أن بدأت الشركة في سحب محاقن مونوجكت بسبب مخاوف من عدم التوافق بين أجزائها.
وتُستخدم محاقن مونوجكت في إدخال السوائل في الجسم أو سحبها منه، بينما تستخدم مضخات إدارة الألم التي يتحكم فيها المريض لعلاج أنواع مختلفة من الآلام عن طريق نقل الأدوية عن طريق الوريد.
بدأت الشركة في يونيو بيع محاقن مونوجكت الجديدة التي تتميز بأبعاد مختلفة مقارنة بإصدارات الشركة السابقة المعروفة باسم كوفيدين.
وقالت الإدارة إنه يمكن استخدام محاقن كوفيدين لحين العمل مع الشركة على إجراء مزيد من التقييمات للمشكلة التي ظهرت في المحاقن الجديدة.
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